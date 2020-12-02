НАТО продолжит наращивать практическую помощь Украине и Грузии, - Столтенберг

НАТО высоко ценит партнерство с Украиной и Грузией и продолжит наращивать практическую помощь обеим странам в сфере безопасности и оборонных реформах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс конференции по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел стран-союзниц Альянса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Грузия и Украина являются важными партнерами НАТО, они делают важный вклад в наши миссии. Сегодня мы подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины, обсудили их программы реформ и будем наращивать практическую поддержку. НАТО и Грузия приняли существенный пакет сотрудничества. Демонстрируя политическую поддержку, министры согласились оказать помощь в оценке региональной ситуации и укрепить диалог с обеими странами", - отметил руководитель Альянса.

Сегодня к встрече министров НАТО присоединились руководители внешнеполитических ведомств Грузии и Украины.

"Мы обсудили ситуацию безопасности в Черноморском регионе, которая имеет стратегическую важность. Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, она продолжает военное наращивание в Крыму и увеличивает численность сил в регионе Черного моря. НАТО отвечает укреплением своего присутствия на суше, на море и в воздухе ", - отметил Столтенберг.

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Он напомнил, что на прошлой неделе самолеты НАТО проводили совместную тренировку с эсминцем США "Дональд Кук" в Черном море. Это является частью усилий НАТО по увеличению присутствия в регионе, которое продолжается уже несколько лет. Большую роль в этом играют Турция, Болгария и Румыния. По словам генсека, силы НАТО в этом регионе имеют высокую готовность.

"В этом регионе у нас есть два важных партнера - Грузия и Украина. Мы работаем вместе с ними, у нас больше посещений портов, больше тренировок, помогаем им в развитии способностей и оборонных институтов. Часть этой работы происходит под эгидой НАТО, но Альянс также поощряет страны-союзницы оказывать помощь на двустороннем уровне. Несколько стран, например Канада и США, предоставляют такую ​​помощь на двустороннем уровне, которая является важной для обеих стран и для поддержки усилий НАТО в этом регионе ", - сказал Столтенберг.

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По его словам, сегодняшнее послание со стороны НАТО "было очень четким: союзники готовы наращивать усилия в различных сферах, в предоставлении практической поддержки Украине и Грузии".