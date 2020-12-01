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Новости Оборона
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Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году, - Таран

Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году, - Таран

Украина очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеется на политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил глава ведмоства Андрей Таран.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", - отметил министр.

По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а цель быстрого получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе", - добавил Таран.

Глава Минобороны подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия РФ, являющиеся серьезным вызовом для международного мира и стабильности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран

Автор: 

Минобороны (9285) НАТО (9948) оборона (5195) ПДЧ (137) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+9
У Вас девиз - Врал, вру, буду врать ???
10 марта 2018 года, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. В тот же день президент Украины Порошенко направил руководству НАТО письмо, в котором попросил предоставить его стране https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E план действий по членству в НАТО .
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01.12.2020 13:50
+7
НАТО в хату.
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01.12.2020 13:40
+6
Опять скоро ,будет ,скорей всего! Что еще будет? Зедебильные сказочники.Гос.оборон заказ не выполнен,перевооружение армии остановлено,деньги на развитие и постройку ракетных программ не выделены,денежное содержание армии не поднималось ни на гривну! Еще достижнения перечислить?
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01.12.2020 13:59
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Правила форума Совет форумчан
тілько не за цього старого пердуна
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01.12.2020 13:32 Ответить
Вам важливо, щоб Україна до НАТО увійшла, чи щоб на цьому не пропіарився хтось з зелених?
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01.12.2020 13:42 Ответить
Їм взагалі Україна не цікава,без Петра Порошенко))
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01.12.2020 13:46 Ответить
Я й бачу як зелені за Україну дбають 😎
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01.12.2020 14:14 Ответить
ключове слово "пропіарився". зелені багато чого правильного кажуть, але ж роблять все навпаки. щоб їм вірити треба геть розум втратити
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01.12.2020 13:46 Ответить
А что вы для этого сделали? Реформы откатили и армию развалили?
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01.12.2020 13:33 Ответить
Интересно, на сколько уменьшится лента новостей, если писать только выполненное?
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01.12.2020 13:35 Ответить
Поддерживаем и надеемся
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01.12.2020 13:35 Ответить
Сподіватись не забороняється.
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01.12.2020 13:37 Ответить
Так так и будет. Украина получит пдч в ближайшее время, как и Грузия. Мы уже партнеры расширенных возможностей НАТО. Только так можно противостоять кацапстану. Сразу отстанут от нас, как от Польши с Литвой, только могут злобно поскуливать
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01.12.2020 13:42 Ответить
Дехто не бажає до НАТО,вони бажають у ОДКБ))
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01.12.2020 13:45 Ответить
Нас уже не оставят без поддержки . Посмотреть только на активность кораблей НАТО в Чёрном море, масштабные совместные учения, воздушные в том числе. Никогда такого не было раньше. Уже это есть огромный стабилизирующий фактор. Скоро, очень скоро , все к этому идёт . Это лучше и ближе, чем вход в ЕС. Это очень реально
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01.12.2020 13:52 Ответить
Опять скоро ,будет ,скорей всего! Что еще будет? Зедебильные сказочники.Гос.оборон заказ не выполнен,перевооружение армии остановлено,деньги на развитие и постройку ракетных программ не выделены,денежное содержание армии не поднималось ни на гривну! Еще достижнения перечислить?
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01.12.2020 13:59 Ответить
Для этого необходимо строить армию ,а не уничтожать как последние полтора года! Получит в ближайшее время......как и все обещания зедебилов! Сделаем ,построим,и все когда нибудь.
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01.12.2020 13:46 Ответить
Тобто у НАТО ідіоти,і не бачать як Зеля нище армію?
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01.12.2020 13:48 Ответить
А они ,что пообещали ,что как Грузии дадут ПДЧ? Они вообще знают про это? Что озвучил этот зеленый стратег.
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01.12.2020 13:54 Ответить
Якщо дадуть ПДЧ при Зебілі,ти вийдеш на акцію протесту?
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01.12.2020 13:56 Ответить
Нет ,нет не выйду,буду очень рад.Но это не может произойти,есть реалии,а есть брехливые обещания зедебилов.Что бы успокоить зе лохов.
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01.12.2020 14:01 Ответить
Б 52 над Україною при Зебілі з"явились,ти теж проти?
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01.12.2020 14:13 Ответить
Не выдумывайте.
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01.12.2020 13:53 Ответить
Ваша ошибка- это то, что вы ориентируетесь на свои личные симпатии и электоральные предпочтения. А мне все равно, кто нас приведёт в НАТО. Это будет Порошенко или Зе , или кто- то другой, например, Гриценко. Мне важен сам факт
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01.12.2020 13:56 Ответить
Вони ж щебіли! Вони поїдуть з НАТО щось підписувати а приїдуть покажуть за таежний союз підпис.і зроблять круглі очі ай ай ай а як воно так вийшло?
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01.12.2020 13:54 Ответить
На чолі з оманським брехуном? Не доросли ще до НАТЬІ.
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01.12.2020 13:36 Ответить
Ти проти НАТО?
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01.12.2020 13:44 Ответить
Де ти побачив що я таке написав?
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01.12.2020 13:50 Ответить
Треба трохи почекати,років 50,так?
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01.12.2020 13:55 Ответить
Коли в країні 73% ідійотів, то може і більше.
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01.12.2020 14:04 Ответить
Я бачу шо саме 25% проти.
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01.12.2020 14:14 Ответить
А у них как у классиков "Да не доставайся ты никому" и топором по темечку.
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01.12.2020 15:35 Ответить
При Петрі такого не було,він чомусь заявку до НАТО не надсилав,чому?
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01.12.2020 13:39 Ответить
тарговые партнеры были против.
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01.12.2020 13:41 Ответить
Для тебя лично зедебил зедебилович,ее посылали каждый год.А вот при зедебилах нет.
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01.12.2020 13:48 Ответить
На паркані писали?Чи на фантіках від шакаладу?
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01.12.2020 13:49 Ответить
У Вас девиз - Врал, вру, буду врать ???
10 марта 2018 года, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. В тот же день президент Украины Порошенко направил руководству НАТО письмо, в котором попросил предоставить его стране https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E план действий по членству в НАТО .
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01.12.2020 13:50 Ответить
А я написав листа Святому Миколаю))Лист це не заявка))
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01.12.2020 13:53 Ответить
Серьезно? Бланк заявки покажете?
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01.12.2020 13:56 Ответить
Спитайте у Грузинів,як вони подавали заявку,може і їм Петро листа писав?
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01.12.2020 13:58 Ответить
А ты спрашивал зедебил ,у сракашвили наверное.Или там особая форма для каждой страны?
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01.12.2020 14:04 Ответить
Так сами и спросите. Это же Вы тут утверждаете, что есть какая-то особая заявка.
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01.12.2020 14:14 Ответить
Це ви стверджуєте шо достатньо лише листа,невідомо від кого))
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01.12.2020 14:16 Ответить
Письмо от Президента страны - это официальное обращение. Если Вам это не известно, то жаль.
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01.12.2020 14:28 Ответить
Дебіл, не від "невідомо кого", а від президента України.
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01.12.2020 14:29 Ответить
ну шо ж ти брешеш,

19 лютого, 2019 13:26

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський Союз та НАТО.

Президент підписав закон у присутності голови Європейської Ради Дональда Туска на засіданні Верховної Ради, присвяченому 5-тій річниці подій на Майдані.
Відтепер у 5-ому абзаці преамбули основного закону після слів «піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України» з'являться слова «та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».
У повноваженнях президента (102 стаття Конституції), Верховної Ради (85 стаття) та Кабміну (116 стаття) тепер з'явився новий пункт - дотримання курсу на ЄС та НАТО.
Закон набуде чинності на наступний день після його публікування.
7 лютого Верховна Рада https://hromadske.ua/posts/rada-pidtrimala-zmini-do-kontituciyi-shodo-chlenstva-v-yes-ta-nato підтримала зміни до Конституції України, якими закріплюється курс на європейську інтеграцію та вступ до НАТО.
Ще в листопаді 2018 Конституційний суд визнав пропоновані зміни щодо членства в ЄС на НАТО такими, що https://hromadske.ua/posts/konstitucijnij-sud-shvaliv-zmini-do-konstituciyi-shodo-intergraciyi-v-yes-ta-nato відповідають Конституції . Раніше його https://hromadske.ua/posts/komitet-parlamentu-pidtrymav-propozytsiiu-zakripyty-v-konstytutsii-ievroatlantychnu-intehratsiiu підтримав комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Раніше в НАТО https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-prahnennia-ukrainy-do-vstupu-v-alians підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-ukrainu-ta-zaklykaly-rosiiu-vyvesty-viiska-z-donbasu-deklaratsiia підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.
10 березня НАТО визнало за Україною статус https://hromadske.ua/posts/nato-vyznalo-za-ukrainoiu-status-krainy-aspiranta країни-аспіранта . Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.
Порошенко заявляв, що https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zaiavyv-shcho-ukraina-planuie-vstupyty-do-nato-u-***********-10-rokiv Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://hromadske.ua/posts/yes-ta-nato-fundamentalni-interesy-ukrainy-proekt-zakonu-pro-natsbezpeku Вступ до ЄС та НАТО - фундаментальні інтереси України - проект закону про нацбезпеку
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01.12.2020 13:51 Ответить
Чого Вас так корчить як вошу на гребінці?
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01.12.2020 14:01 Ответить
Заявку до НАТЬІ збирались подати Юлька-вароффка з Кулявлобом, але ригівська ВР була проти.Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран - Цензор.НЕТ 6100
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01.12.2020 14:08 Ответить
Ищем в интернете, что Тимошенко говорила во время 45 конференции ПАСЕ по безопасности в Мюнхене в феврале 2009 года насчет НАТО и перестаем рассказывать сказки.
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01.12.2020 14:25 Ответить
НАТО в хату.
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01.12.2020 13:40 Ответить
кацап, не пались так явно
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01.12.2020 14:32 Ответить
ТОМОС-НАТО-ЕС,но сначала НАТО....Грузия уже получит приглашение в НАТО на ближайшем Саммите Альянса...сказал Генсек Йенс Столтенберг..
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01.12.2020 13:47 Ответить
Потому что там у власти не сракашвили с зедебилами.И они страну строят !
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01.12.2020 13:49 Ответить
Ось дивись як цікаво виходе,Україну до НАТО приймуть при Зебілі,може тому шо зараз не порошенко при владі?
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01.12.2020 13:52 Ответить
При зедебиле нас ждут только в кацапской *********!
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01.12.2020 14:05 Ответить
При Зебілі,Україна тісніше співпрацює з НАТО,ніж при Порошенко.І Україна вже на порозі цієї організації,я розумію шо ви проти,але це факт.
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01.12.2020 14:18 Ответить
ЗЕ до НАТО не дотягне - він значно раніше отримає копняка під сраку
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01.12.2020 14:21 Ответить
Наблизилася, факт. Але, порохофобе, мова йде не про вступ в НАТО, а лише про ПДЧ. Хоча, я розумію, що ви ніхріна не тямите в матчастині, ваше завдання - вщипнути Пороха. Які ви всі, прикацаплені, однакові))))
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01.12.2020 14:53 Ответить
А примеры есть? Или опять болтовня! Я тебе приведу,не получено за эти полтора года ничего от партнеров по НАТО и США ,кроме двух катеров от США ,по программе помощи подписаной Порошенко,количество инструкторов в учебных центрах ,сокращено в пять раз. Про получение Украиной ПДЧ не вспоминает не один серьезный представитель НАТО.
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01.12.2020 16:05 Ответить
А как же дружба с "братанами"? Таран,ты уволен! Шо ж сегодня за день такой-то кравчук,теперь этот?Ну и дела
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01.12.2020 13:51 Ответить
для Украины важнее прямые военно-политические договора о безопасности и сотрудничестве в военно-технической сфере с США и Великобритание, чем с НАТО..
это НАТО должно быть более заинтересовано в Украине, хотя и Украина тоже должна идти на встречу к НАТО..
но как показывает практика, система управления внутри НАТО уже не отвечает современным реалиям, и откровенно пророссиянское руководство Мадьярщины выкручивает руки НАТО и в интересах Рашки шантажирует Украину правом на вступление в НАТО..
НАТО должно устранить изъяны своей организации управления, и лишить возможности Мадьярщину открывать ротяку на отношения Украины и НАТО..
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01.12.2020 13:53 Ответить
И в догон ещё одна деталька. Но важная. Не зря давно уже прикармливают Венгрию с известной местности. Один голос будет против---и все усилия зря. Реально только прямые отношения с Англией и США. Ну может с Турцией ещё. Дорога здесь очень длинная предстоит. И пройдём только тогда, пока у северных братанов произойдёт полная перемена власти и взглядов на мир.
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01.12.2020 14:06 Ответить
А тим планом відновлення територіальної цілісності перебачене, чи вже нехай так?
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01.12.2020 14:11 Ответить
Ні. Не передбачене.
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01.12.2020 14:54 Ответить
Фантасти, ******* заблокують все.
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01.12.2020 14:20 Ответить
Слова теряют всякую полноту. Сказать - ничего не стоит. Военный министр, не верящий в военные решения - нонсенс.
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01.12.2020 15:05 Ответить
Хороший анекдот!!
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01.12.2020 17:34 Ответить
 
 