Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году, - Таран

Украина очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеется на политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил глава ведмоства Андрей Таран.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", - отметил министр.

По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а цель быстрого получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе", - добавил Таран.

Глава Минобороны подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия РФ, являющиеся серьезным вызовом для международного мира и стабильности.

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