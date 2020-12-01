Украина надеется получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году, - Таран
Украина очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО и надеется на политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом заявил глава ведмоства Андрей Таран.
"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", - отметил министр.
По его словам, сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а цель быстрого получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.
"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе", - добавил Таран.
Глава Минобороны подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия РФ, являющиеся серьезным вызовом для международного мира и стабильности.
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10 марта 2018 года, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. В тот же день президент Украины Порошенко направил руководству НАТО письмо, в котором попросил предоставить его стране https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E план действий по членству в НАТО .
19 лютого, 2019 13:26
Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський Союз та НАТО.
Президент підписав закон у присутності голови Європейської Ради Дональда Туска на засіданні Верховної Ради, присвяченому 5-тій річниці подій на Майдані.
Відтепер у 5-ому абзаці преамбули основного закону після слів «піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України» з'являться слова «та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».
У повноваженнях президента (102 стаття Конституції), Верховної Ради (85 стаття) та Кабміну (116 стаття) тепер з'явився новий пункт - дотримання курсу на ЄС та НАТО.
Закон набуде чинності на наступний день після його публікування.
7 лютого Верховна Рада https://hromadske.ua/posts/rada-pidtrimala-zmini-do-kontituciyi-shodo-chlenstva-v-yes-ta-nato підтримала зміни до Конституції України, якими закріплюється курс на європейську інтеграцію та вступ до НАТО.
Ще в листопаді 2018 Конституційний суд визнав пропоновані зміни щодо членства в ЄС на НАТО такими, що https://hromadske.ua/posts/konstitucijnij-sud-shvaliv-zmini-do-konstituciyi-shodo-intergraciyi-v-yes-ta-nato відповідають Конституції . Раніше його https://hromadske.ua/posts/komitet-parlamentu-pidtrymav-propozytsiiu-zakripyty-v-konstytutsii-ievroatlantychnu-intehratsiiu підтримав комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Раніше в НАТО https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-prahnennia-ukrainy-do-vstupu-v-alians підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-ukrainu-ta-zaklykaly-rosiiu-vyvesty-viiska-z-donbasu-deklaratsiia підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.
10 березня НАТО визнало за Україною статус https://hromadske.ua/posts/nato-vyznalo-za-ukrainoiu-status-krainy-aspiranta країни-аспіранта . Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.
Порошенко заявляв, що https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zaiavyv-shcho-ukraina-planuie-vstupyty-do-nato-u-***********-10-rokiv Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://hromadske.ua/posts/yes-ta-nato-fundamentalni-interesy-ukrainy-proekt-zakonu-pro-natsbezpeku Вступ до ЄС та НАТО - фундаментальні інтереси України - проект закону про нацбезпеку
это НАТО должно быть более заинтересовано в Украине, хотя и Украина тоже должна идти на встречу к НАТО..
но как показывает практика, система управления внутри НАТО уже не отвечает современным реалиям, и откровенно пророссиянское руководство Мадьярщины выкручивает руки НАТО и в интересах Рашки шантажирует Украину правом на вступление в НАТО..
НАТО должно устранить изъяны своей организации управления, и лишить возможности Мадьярщину открывать ротяку на отношения Украины и НАТО..