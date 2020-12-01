Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран

Україна окреслює свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політико-військову підтримку для ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив глава відомства Андрій Таран.

"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемося на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо ухвалення такого рішення на наступному Саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - зазначив міністр.

За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", - додав Таран.

Глава Міноборони наголосив на важливосіт партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності.

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