Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран
Україна окреслює свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політико-військову підтримку для ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив глава відомства Андрій Таран.
"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемося на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо ухвалення такого рішення на наступному Саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - зазначив міністр.
За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.
"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", - додав Таран.
Глава Міноборони наголосив на важливосіт партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності.
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10 марта 2018 года, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. В тот же день президент Украины Порошенко направил руководству НАТО письмо, в котором попросил предоставить его стране https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E план действий по членству в НАТО .
19 лютого, 2019 13:26
Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський Союз та НАТО.
Президент підписав закон у присутності голови Європейської Ради Дональда Туска на засіданні Верховної Ради, присвяченому 5-тій річниці подій на Майдані.
Відтепер у 5-ому абзаці преамбули основного закону після слів «піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України» з'являться слова «та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».
У повноваженнях президента (102 стаття Конституції), Верховної Ради (85 стаття) та Кабміну (116 стаття) тепер з'явився новий пункт - дотримання курсу на ЄС та НАТО.
Закон набуде чинності на наступний день після його публікування.
7 лютого Верховна Рада https://hromadske.ua/posts/rada-pidtrimala-zmini-do-kontituciyi-shodo-chlenstva-v-yes-ta-nato підтримала зміни до Конституції України, якими закріплюється курс на європейську інтеграцію та вступ до НАТО.
Ще в листопаді 2018 Конституційний суд визнав пропоновані зміни щодо членства в ЄС на НАТО такими, що https://hromadske.ua/posts/konstitucijnij-sud-shvaliv-zmini-do-konstituciyi-shodo-intergraciyi-v-yes-ta-nato відповідають Конституції . Раніше його https://hromadske.ua/posts/komitet-parlamentu-pidtrymav-propozytsiiu-zakripyty-v-konstytutsii-ievroatlantychnu-intehratsiiu підтримав комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Раніше в НАТО https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-prahnennia-ukrainy-do-vstupu-v-alians підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-ukrainu-ta-zaklykaly-rosiiu-vyvesty-viiska-z-donbasu-deklaratsiia підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.
10 березня НАТО визнало за Україною статус https://hromadske.ua/posts/nato-vyznalo-za-ukrainoiu-status-krainy-aspiranta країни-аспіранта . Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.
Порошенко заявляв, що https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zaiavyv-shcho-ukraina-planuie-vstupyty-do-nato-u-***********-10-rokiv Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://hromadske.ua/posts/yes-ta-nato-fundamentalni-interesy-ukrainy-proekt-zakonu-pro-natsbezpeku Вступ до ЄС та НАТО - фундаментальні інтереси України - проект закону про нацбезпеку
это НАТО должно быть более заинтересовано в Украине, хотя и Украина тоже должна идти на встречу к НАТО..
но как показывает практика, система управления внутри НАТО уже не отвечает современным реалиям, и откровенно пророссиянское руководство Мадьярщины выкручивает руки НАТО и в интересах Рашки шантажирует Украину правом на вступление в НАТО..
НАТО должно устранить изъяны своей организации управления, и лишить возможности Мадьярщину открывать ротяку на отношения Украины и НАТО..