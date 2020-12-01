УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11442 відвідувача онлайн
Новини Оборона
2 420 66

Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран

Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран

Україна окреслює свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політико-військову підтримку для ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив глава відомства Андрій Таран.

"Поінформуйте, будь ласка, свої столиці, що ми сподіватимемося на вашу всебічну політико-військову підтримку щодо ухвалення такого рішення на наступному Саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - зазначив міністр.

За його словами, сьогодні курс України на повноправне членство в НАТО закріплений у Конституції України. А швидке отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, зафіксована у нещодавно ухваленій Стратегії національної безпеки України.

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", - додав Таран.

Глава Міноборони наголосив на важливосіт партнерства з Північноатлантичним альянсом у протистоянні глобальним загрозам, таким як агресивні політика та дії Росії, що є серйозним викликом для міжнародного миру та стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран

Автор: 

Міноборони (7304) НАТО (6408) оборона (4766) ПДЧ (102) Таран Андрій (267)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
У Вас девиз - Врал, вру, буду врать ???
10 марта 2018 года, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. В тот же день президент Украины Порошенко направил руководству НАТО письмо, в котором попросил предоставить его стране https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E план действий по членству в НАТО .
показати весь коментар
01.12.2020 13:50
+7
НАТО в хату.
показати весь коментар
01.12.2020 13:40
+6
Опять скоро ,будет ,скорей всего! Что еще будет? Зедебильные сказочники.Гос.оборон заказ не выполнен,перевооружение армии остановлено,деньги на развитие и постройку ракетных программ не выделены,денежное содержание армии не поднималось ни на гривну! Еще достижнения перечислить?
показати весь коментар
01.12.2020 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тілько не за цього старого пердуна
показати весь коментар
01.12.2020 13:32 Відповісти
Вам важливо, щоб Україна до НАТО увійшла, чи щоб на цьому не пропіарився хтось з зелених?
показати весь коментар
01.12.2020 13:42 Відповісти
Їм взагалі Україна не цікава,без Петра Порошенко))
показати весь коментар
01.12.2020 13:46 Відповісти
Я й бачу як зелені за Україну дбають 😎
показати весь коментар
01.12.2020 14:14 Відповісти
ключове слово "пропіарився". зелені багато чого правильного кажуть, але ж роблять все навпаки. щоб їм вірити треба геть розум втратити
показати весь коментар
01.12.2020 13:46 Відповісти
А что вы для этого сделали? Реформы откатили и армию развалили?
показати весь коментар
01.12.2020 13:33 Відповісти
Интересно, на сколько уменьшится лента новостей, если писать только выполненное?
показати весь коментар
01.12.2020 13:35 Відповісти
Поддерживаем и надеемся
показати весь коментар
01.12.2020 13:35 Відповісти
Сподіватись не забороняється.
показати весь коментар
01.12.2020 13:37 Відповісти
Так так и будет. Украина получит пдч в ближайшее время, как и Грузия. Мы уже партнеры расширенных возможностей НАТО. Только так можно противостоять кацапстану. Сразу отстанут от нас, как от Польши с Литвой, только могут злобно поскуливать
показати весь коментар
01.12.2020 13:42 Відповісти
Дехто не бажає до НАТО,вони бажають у ОДКБ))
показати весь коментар
01.12.2020 13:45 Відповісти
Нас уже не оставят без поддержки . Посмотреть только на активность кораблей НАТО в Чёрном море, масштабные совместные учения, воздушные в том числе. Никогда такого не было раньше. Уже это есть огромный стабилизирующий фактор. Скоро, очень скоро , все к этому идёт . Это лучше и ближе, чем вход в ЕС. Это очень реально
показати весь коментар
01.12.2020 13:52 Відповісти
Опять скоро ,будет ,скорей всего! Что еще будет? Зедебильные сказочники.Гос.оборон заказ не выполнен,перевооружение армии остановлено,деньги на развитие и постройку ракетных программ не выделены,денежное содержание армии не поднималось ни на гривну! Еще достижнения перечислить?
показати весь коментар
01.12.2020 13:59 Відповісти
Для этого необходимо строить армию ,а не уничтожать как последние полтора года! Получит в ближайшее время......как и все обещания зедебилов! Сделаем ,построим,и все когда нибудь.
показати весь коментар
01.12.2020 13:46 Відповісти
Тобто у НАТО ідіоти,і не бачать як Зеля нище армію?
показати весь коментар
01.12.2020 13:48 Відповісти
А они ,что пообещали ,что как Грузии дадут ПДЧ? Они вообще знают про это? Что озвучил этот зеленый стратег.
показати весь коментар
01.12.2020 13:54 Відповісти
Якщо дадуть ПДЧ при Зебілі,ти вийдеш на акцію протесту?
показати весь коментар
01.12.2020 13:56 Відповісти
Нет ,нет не выйду,буду очень рад.Но это не может произойти,есть реалии,а есть брехливые обещания зедебилов.Что бы успокоить зе лохов.
показати весь коментар
01.12.2020 14:01 Відповісти
Б 52 над Україною при Зебілі з"явились,ти теж проти?
показати весь коментар
01.12.2020 14:13 Відповісти
Не выдумывайте.
показати весь коментар
01.12.2020 13:53 Відповісти
Ваша ошибка- это то, что вы ориентируетесь на свои личные симпатии и электоральные предпочтения. А мне все равно, кто нас приведёт в НАТО. Это будет Порошенко или Зе , или кто- то другой, например, Гриценко. Мне важен сам факт
показати весь коментар
01.12.2020 13:56 Відповісти
Вони ж щебіли! Вони поїдуть з НАТО щось підписувати а приїдуть покажуть за таежний союз підпис.і зроблять круглі очі ай ай ай а як воно так вийшло?
показати весь коментар
01.12.2020 13:54 Відповісти
На чолі з оманським брехуном? Не доросли ще до НАТЬІ.
показати весь коментар
01.12.2020 13:36 Відповісти
Ти проти НАТО?
показати весь коментар
01.12.2020 13:44 Відповісти
Де ти побачив що я таке написав?
показати весь коментар
01.12.2020 13:50 Відповісти
Треба трохи почекати,років 50,так?
показати весь коментар
01.12.2020 13:55 Відповісти
Коли в країні 73% ідійотів, то може і більше.
показати весь коментар
01.12.2020 14:04 Відповісти
Я бачу шо саме 25% проти.
показати весь коментар
01.12.2020 14:14 Відповісти
А у них как у классиков "Да не доставайся ты никому" и топором по темечку.
показати весь коментар
01.12.2020 15:35 Відповісти
При Петрі такого не було,він чомусь заявку до НАТО не надсилав,чому?
показати весь коментар
01.12.2020 13:39 Відповісти
тарговые партнеры были против.
показати весь коментар
01.12.2020 13:41 Відповісти
Для тебя лично зедебил зедебилович,ее посылали каждый год.А вот при зедебилах нет.
показати весь коментар
01.12.2020 13:48 Відповісти
На паркані писали?Чи на фантіках від шакаладу?
показати весь коментар
01.12.2020 13:49 Відповісти
У Вас девиз - Врал, вру, буду врать ???
10 марта 2018 года, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. В тот же день президент Украины Порошенко направил руководству НАТО письмо, в котором попросил предоставить его стране https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E план действий по членству в НАТО .
показати весь коментар
01.12.2020 13:50 Відповісти
А я написав листа Святому Миколаю))Лист це не заявка))
показати весь коментар
01.12.2020 13:53 Відповісти
Серьезно? Бланк заявки покажете?
показати весь коментар
01.12.2020 13:56 Відповісти
Спитайте у Грузинів,як вони подавали заявку,може і їм Петро листа писав?
показати весь коментар
01.12.2020 13:58 Відповісти
А ты спрашивал зедебил ,у сракашвили наверное.Или там особая форма для каждой страны?
показати весь коментар
01.12.2020 14:04 Відповісти
Так сами и спросите. Это же Вы тут утверждаете, что есть какая-то особая заявка.
показати весь коментар
01.12.2020 14:14 Відповісти
Це ви стверджуєте шо достатньо лише листа,невідомо від кого))
показати весь коментар
01.12.2020 14:16 Відповісти
Письмо от Президента страны - это официальное обращение. Если Вам это не известно, то жаль.
показати весь коментар
01.12.2020 14:28 Відповісти
Дебіл, не від "невідомо кого", а від президента України.
показати весь коментар
01.12.2020 14:29 Відповісти
ну шо ж ти брешеш,

19 лютого, 2019 13:26

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський Союз та НАТО.

Президент підписав закон у присутності голови Європейської Ради Дональда Туска на засіданні Верховної Ради, присвяченому 5-тій річниці подій на Майдані.
Відтепер у 5-ому абзаці преамбули основного закону після слів «піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України» з'являться слова «та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».
У повноваженнях президента (102 стаття Конституції), Верховної Ради (85 стаття) та Кабміну (116 стаття) тепер з'явився новий пункт - дотримання курсу на ЄС та НАТО.
Закон набуде чинності на наступний день після його публікування.
7 лютого Верховна Рада https://hromadske.ua/posts/rada-pidtrimala-zmini-do-kontituciyi-shodo-chlenstva-v-yes-ta-nato підтримала зміни до Конституції України, якими закріплюється курс на європейську інтеграцію та вступ до НАТО.
Ще в листопаді 2018 Конституційний суд визнав пропоновані зміни щодо членства в ЄС на НАТО такими, що https://hromadske.ua/posts/konstitucijnij-sud-shvaliv-zmini-do-konstituciyi-shodo-intergraciyi-v-yes-ta-nato відповідають Конституції . Раніше його https://hromadske.ua/posts/komitet-parlamentu-pidtrymav-propozytsiiu-zakripyty-v-konstytutsii-ievroatlantychnu-intehratsiiu підтримав комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Раніше в НАТО https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-prahnennia-ukrainy-do-vstupu-v-alians підтримали прагнення України до вступу в Альянс. За результатами саміту НАТО члени Альянсу https://hromadske.ua/posts/u-nato-pidtrymaly-ukrainu-ta-zaklykaly-rosiiu-vyvesty-viiska-z-donbasu-deklaratsiia підтримали Україну та закликали Росію вивести війська з Донбасу.
10 березня НАТО визнало за Україною статус https://hromadske.ua/posts/nato-vyznalo-za-ukrainoiu-status-krainy-aspiranta країни-аспіранта . Це означає, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України набути повноцінного членства в організації.
Порошенко заявляв, що https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zaiavyv-shcho-ukraina-planuie-vstupyty-do-nato-u-***********-10-rokiv Україна планує вступити до НАТО у найближчі 10 років.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: https://hromadske.ua/posts/yes-ta-nato-fundamentalni-interesy-ukrainy-proekt-zakonu-pro-natsbezpeku Вступ до ЄС та НАТО - фундаментальні інтереси України - проект закону про нацбезпеку
показати весь коментар
01.12.2020 13:51 Відповісти
Чого Вас так корчить як вошу на гребінці?
показати весь коментар
01.12.2020 14:01 Відповісти
Заявку до НАТЬІ збирались подати Юлька-вароффка з Кулявлобом, але ригівська ВР була проти.Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран - Цензор.НЕТ 6100
показати весь коментар
01.12.2020 14:08 Відповісти
Ищем в интернете, что Тимошенко говорила во время 45 конференции ПАСЕ по безопасности в Мюнхене в феврале 2009 года насчет НАТО и перестаем рассказывать сказки.
показати весь коментар
01.12.2020 14:25 Відповісти
НАТО в хату.
показати весь коментар
01.12.2020 13:40 Відповісти
кацап, не пались так явно
показати весь коментар
01.12.2020 14:32 Відповісти
ТОМОС-НАТО-ЕС,но сначала НАТО....Грузия уже получит приглашение в НАТО на ближайшем Саммите Альянса...сказал Генсек Йенс Столтенберг..
показати весь коментар
01.12.2020 13:47 Відповісти
Потому что там у власти не сракашвили с зедебилами.И они страну строят !
показати весь коментар
01.12.2020 13:49 Відповісти
Ось дивись як цікаво виходе,Україну до НАТО приймуть при Зебілі,може тому шо зараз не порошенко при владі?
показати весь коментар
01.12.2020 13:52 Відповісти
При зедебиле нас ждут только в кацапской *********!
показати весь коментар
01.12.2020 14:05 Відповісти
При Зебілі,Україна тісніше співпрацює з НАТО,ніж при Порошенко.І Україна вже на порозі цієї організації,я розумію шо ви проти,але це факт.
показати весь коментар
01.12.2020 14:18 Відповісти
ЗЕ до НАТО не дотягне - він значно раніше отримає копняка під сраку
показати весь коментар
01.12.2020 14:21 Відповісти
Наблизилася, факт. Але, порохофобе, мова йде не про вступ в НАТО, а лише про ПДЧ. Хоча, я розумію, що ви ніхріна не тямите в матчастині, ваше завдання - вщипнути Пороха. Які ви всі, прикацаплені, однакові))))
показати весь коментар
01.12.2020 14:53 Відповісти
А примеры есть? Или опять болтовня! Я тебе приведу,не получено за эти полтора года ничего от партнеров по НАТО и США ,кроме двух катеров от США ,по программе помощи подписаной Порошенко,количество инструкторов в учебных центрах ,сокращено в пять раз. Про получение Украиной ПДЧ не вспоминает не один серьезный представитель НАТО.
показати весь коментар
01.12.2020 16:05 Відповісти
А как же дружба с "братанами"? Таран,ты уволен! Шо ж сегодня за день такой-то кравчук,теперь этот?Ну и дела
показати весь коментар
01.12.2020 13:51 Відповісти
для Украины важнее прямые военно-политические договора о безопасности и сотрудничестве в военно-технической сфере с США и Великобритание, чем с НАТО..
это НАТО должно быть более заинтересовано в Украине, хотя и Украина тоже должна идти на встречу к НАТО..
но как показывает практика, система управления внутри НАТО уже не отвечает современным реалиям, и откровенно пророссиянское руководство Мадьярщины выкручивает руки НАТО и в интересах Рашки шантажирует Украину правом на вступление в НАТО..
НАТО должно устранить изъяны своей организации управления, и лишить возможности Мадьярщину открывать ротяку на отношения Украины и НАТО..
показати весь коментар
01.12.2020 13:53 Відповісти
И в догон ещё одна деталька. Но важная. Не зря давно уже прикармливают Венгрию с известной местности. Один голос будет против---и все усилия зря. Реально только прямые отношения с Англией и США. Ну может с Турцией ещё. Дорога здесь очень длинная предстоит. И пройдём только тогда, пока у северных братанов произойдёт полная перемена власти и взглядов на мир.
показати весь коментар
01.12.2020 14:06 Відповісти
А тим планом відновлення територіальної цілісності перебачене, чи вже нехай так?
показати весь коментар
01.12.2020 14:11 Відповісти
Ні. Не передбачене.
показати весь коментар
01.12.2020 14:54 Відповісти
Фантасти, ******* заблокують все.
показати весь коментар
01.12.2020 14:20 Відповісти
Слова теряют всякую полноту. Сказать - ничего не стоит. Военный министр, не верящий в военные решения - нонсенс.
показати весь коментар
01.12.2020 15:05 Відповісти
Хороший анекдот!!
показати весь коментар
01.12.2020 17:34 Відповісти
 
 