НАТО продовжить нарощувати практичну допомогу Україні і Грузії, - Столтенберг

НАТО високо цінує партнерство з Україною і Грузією та продовжить нарощувати практичну допомогу обом країнам у сфері безпеки та оборонних реформах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Грузія і Україна є важливими партнерами НАТО, вони роблять важливий внесок у наші місії. Сьогодні ми підтвердили підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії і України, обговорили їхні програми реформ та будемо нарощувати практичну підтримку. НАТО і Грузія ухвалили суттєвий пакет співпраці. Демонструючи політичну підтримку, міністри погодилися надати допомогу у оцінці регіональної ситуації та зміцнити діалог з обома країнами", - наголосив керівник Альянсу.

Сьогодні до зустрічі міністрів НАТО приєдналися керівники зовнішньополітичних відомств Грузії та України.

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"Ми обговорили безпекову ситуацію у Чорноморському регіоні, яка має стратегічну важливість. Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії й України, вона продовжує військове нарощування у Криму та збільшує чисельність сил у регіоні Чорного моря. НАТО відповідає зміцненням своєї присутності на суходолі, на морі та у повітрі", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що минулого тижня літаки НАТО проводили спільне тренування з есмінцем США "Дональд Кук" у Чорному морі. Це є частиною зусиль НАТО із збільшення присутності у регіоні, яке триває вже кілька років. Велику роль у цьому відіграють прибережнідержави-країни Альянсу: Туреччина, Болгарія і Румунія. За словами генсека, сили НАТО у цьому регіоні мають високу готовність.

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"У цьому регіоні у нас є два важливі партнери – Грузія і Україна. Ми працюємо разом з ними, маємо більше відвідування портів, більше тренувань, допомагаємо їм у розбудові спроможностей та оборонних інституцій. Частина цієї роботи відбувається під егідою НАТО, але Альянс також заохочує країни-союзниці надавати допомогу на двосторонньому рівні. Кілька країн, наприклад Канада і США, надають таку допомогу на двосторонньому рівні, яка є важливою для обох країн та для підтримки зусиль НАТО у цьому регіоні", - сказав Столтенберг.

За його словами, сьогоднішнє послання з боку НАТО "було дуже чітким: союзники готові нарощувати зусилля в різних сферах, у наданні практичної підтримки Україні і Грузії".