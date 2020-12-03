Генассамблея ООН созывает спецсессию по вызовам COVID-19

3 и 4 декабря текущего года состоится специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН касаемо ответа на вызовы пандемии COVID-19, в которой запланировано участие глав государств, правительств, профильных ведомств из более 150 стран мира.

Выступления иностранных лидеров планируются в интерактивном режиме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пандемия COVID-19 стала не только самым глобальным кризисом в области здравоохранения за все 75 лет с момента создания ООН. Она также превратилась в гуманитарный социально-экономический кризис, охватив сферы безопасности и прав человека", - отметили в связи с этим в ООН.

Кроме представителей иностранных государств, в работе специальной сессии примут участие генсек ООН, президенты Генассамблеи, Экономического и социального совета (ЭКОСОС), глава ВОЗ, а также другие представители международных организаций.

Ожидается, что Украину представит на заседании министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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В первый день работы специальной сессии (3 декабря) сосредоточится на общих дебатах, где будет рассматриваться опыт государств-членов Организации. На следующий день, 4 декабря, запланирован интерактивный диалог, который будет включать серию тематических панелей из ключевых аспектов влияния пандемии COVID-19 реагирования на них.

На обсуждение выносятся, в частности, вопросы о реагировании со стороны ООН в гуманитарной сфере и области здравоохранения, изготовления вакцины против COVID-19, а также социально-экономического влияния в глобальном измерении.