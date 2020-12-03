Генасамблея ООН збирає спецсесію щодо викликів COVID-19

3 і 4 грудня поточного року відбудеться спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН стосовно відповіді на виклики пандемії COVID-19, у якій запланована участь глав держав, урядів, профільних відомств із понад 150 країн світу.

Виступи іноземних лідерів плануються в інтерактивному режимі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пандемія COVID-19 стала не лише найбільшою глобальною кризою в галузі охорони здоров'я за всі 75 років з часу створення ООН. Вона також перетворилася на гуманітарну соціально-економічну кризу, охопивши сфери безпеки та прав людини", - зауважили в цьому зв’язку в ООН.

Крім представників іноземних держав, у роботі спеціальної сесії візьмуть участь генсек ООН, президенти Генасамблеї, Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР), глава ВООЗ, а також інші представники міжнародних організацій.

Очікується, що Україну представить на засіданні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Перший день роботи спеціальної сесії, 3 грудня, зосередиться на загальних дебатах, де розглядатиметься досвід держав-членів Організації. На другий день, 4 грудня, запланований інтерактивний діалог, який включатиме серію тематичних панелей із ключових аспектів впливу пандемії COVID-19 та реагування на них.

На обговорення виносяться, зокрема, питання щодо реагування з боку ООН у гуманітарній сфері та галузі охорони здоров’я, виготовлення вакцини проти COVID-19, а також соціально-економічного впливу в глобальному вимірі.