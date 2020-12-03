Мининфраструктуры планирует внедрить автоматизированную систему тестирования моряков

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реформы планирует внедрить автоматизированную систему тестирования моряков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства, новая АСТ обеспечит абсолютную прозрачность тестирования, поскольку при прохождении экзамена моряк остается один на один с компьютером.

"Вопросы для тестирования формируются рандомным методом: программа каждый раз формирует индивидуальный список из различных разделов. После окончания теста интеллектуальная система отражает цифровую гистограмму прохождения экзамена относительно имеющихся нарушений", - отмечается в сообщении.

Мининфраструктуры реализует программу, направленную на упрощение системы подготовки и дипломирования моряков с целью исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить эту сферу от посредников.

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