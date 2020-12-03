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Мининфраструктуры планирует внедрить автоматизированную систему тестирования моряков

Мининфраструктуры планирует внедрить автоматизированную систему тестирования моряков

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реформы планирует внедрить автоматизированную систему тестирования моряков.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства, новая АСТ обеспечит абсолютную прозрачность тестирования, поскольку при прохождении экзамена моряк остается один на один с компьютером.

"Вопросы для тестирования формируются рандомным методом: программа каждый раз формирует индивидуальный список из различных разделов. После окончания теста интеллектуальная система отражает цифровую гистограмму прохождения экзамена относительно имеющихся нарушений", - отмечается в сообщении.

Мининфраструктуры реализует программу, направленную на упрощение системы подготовки и дипломирования моряков с целью исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить эту сферу от посредников.

Смотрите также: Системная коррупция при оформлении документов для моряков разоблачена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

моряки (1079) тестирование (495) Мининфраструктуры (941)


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И когда введут программы тестирования кандидатов в депутаты?

Или только « крепостных» надо тестировать и пересчитывать , как рабочую силу?
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03.12.2020 11:15 Ответить
Министерство инфраструктуры Украины планирует внедрить...еще одну статью "дойки" моряков под видом реформ и борьбы с коррупцией. Пчелы против меда! Иностранных судовладельцев, как работодателей, все устраивает, что касается квалификации наших моряков, а мининфраструктуры, у которого нет морского флота, не устраивает. Мало того, что цены на документы в несколько раз подняли. Мало. Решили еще и таким способом денег срубить. Источник: https://censor.net/ru/n3234732
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03.12.2020 11:42 Ответить
 
 