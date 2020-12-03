УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12154 відвідувача онлайн
Новини
1 101 2

Мінінфраструктури планує впровадити автоматизовану систему тестування моряків

Мінінфраструктури планує впровадити автоматизовану систему тестування моряків

Міністерство інфраструктури України в рамках реформи планує впровадити автоматизовану систему тестування моряків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства, нова АСТ забезпечить абсолютну прозорість тестування, оскільки при проходженні іспиту моряк залишається сам на сам з комп'ютером.

"Питання для тестування формуються рандомним методом: програма щоразу формує індивідуальний список з різних розділів. Після закінчення тесту інтелектуальна система відображає цифрову гістограму проходження іспиту щодо наявних порушень", - наголошується в повідомленні.

Мінінфраструктури реалізує програму, спрямовану на спрощення системи підготовки та дипломування моряків з метою виключити корупцію, запровадити зручні цифрові сервіси та звільнити цю сферу від посередників.

Читайте: Британські інструктори тренуватимуть українських моряків, - посол Сіммонс

Автор: 

моряки (927) тестування (455) Мінінфраструктури (2060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И когда введут программы тестирования кандидатов в депутаты?

Или только « крепостных» надо тестировать и пересчитывать , как рабочую силу?
показати весь коментар
03.12.2020 11:15 Відповісти
Министерство инфраструктуры Украины планирует внедрить...еще одну статью "дойки" моряков под видом реформ и борьбы с коррупцией. Пчелы против меда! Иностранных судовладельцев, как работодателей, все устраивает, что касается квалификации наших моряков, а мининфраструктуры, у которого нет морского флота, не устраивает. Мало того, что цены на документы в несколько раз подняли. Мало. Решили еще и таким способом денег срубить. Источник: https://censor.net/ru/n3234732
показати весь коментар
03.12.2020 11:42 Відповісти
 
 