Мінінфраструктури планує впровадити автоматизовану систему тестування моряків

Міністерство інфраструктури України в рамках реформи планує впровадити автоматизовану систему тестування моряків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міністерства, нова АСТ забезпечить абсолютну прозорість тестування, оскільки при проходженні іспиту моряк залишається сам на сам з комп'ютером.

"Питання для тестування формуються рандомним методом: програма щоразу формує індивідуальний список з різних розділів. Після закінчення тесту інтелектуальна система відображає цифрову гістограму проходження іспиту щодо наявних порушень", - наголошується в повідомленні.

Мінінфраструктури реалізує програму, спрямовану на спрощення системи підготовки та дипломування моряків з метою виключити корупцію, запровадити зручні цифрові сервіси та звільнити цю сферу від посередників.

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