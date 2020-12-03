В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование, - Гусев

Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новым гендиректором государственного концерна "Укроборонпром" в следующем году реформировать систему для обеспечения Вооруженных сил Украины качественной военной техникой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал новый гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев во время пресс конференции в Киеве.

"На прошлой неделе мы несколько раз встречались с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским, который поставил очень четкие задачи для трансформации, реформирования и создания эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины", - сказал Гусев.

Он добавил, что Президент поставил задачу в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые будут обеспечивать в первую очередь нашу армию, Вооруженные силы Украины, качественным вооружением, военной техникой.

"В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, OECD (ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития. - Ред.), - цитирует слова Гусева УНИАН.

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Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.

Фоменко возглавил Укроборонпром в октябре 2020 после освобождения Абромавичюс с должности гендиректора этого государственного концерна, которую он занимал с августа 2019 года.

Юрий Гусев в 2014-2016 годах был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Кандидат экономических наук.