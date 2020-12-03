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Новости
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В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование, - Гусев

В следующем году

Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новым гендиректором государственного концерна "Укроборонпром" в следующем году реформировать систему для обеспечения Вооруженных сил Украины качественной военной техникой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал новый гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев во время пресс конференции в Киеве.

"На прошлой неделе мы несколько раз встречались с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским, который поставил очень четкие задачи для трансформации, реформирования и создания эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины", - сказал Гусев.

Он добавил, что Президент поставил задачу в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые будут обеспечивать в первую очередь нашу армию, Вооруженные силы Украины, качественным вооружением, военной техникой.

"В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, OECD (ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития. - Ред.), - цитирует слова Гусева УНИАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"

Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.

Фоменко возглавил Укроборонпром в октябре 2020 после освобождения Абромавичюс с должности гендиректора этого государственного концерна, которую он занимал с августа 2019 года.

Юрий Гусев в 2014-2016 годах был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Кандидат экономических наук.

Зеленский Владимир (20234) Укроборонпром (1238) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+29
трансформация по зе-ленскому: деребан фондов и распродажа остатков... бо "в глазах путина вижу мир"(с)
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03.12.2020 12:53
+22
1. Кравчук. Комуняка. "Подарував" Україні "кравчучку".
2. Кучма.
"Червоний директор". "Подарував" Україні олігархат.
3. Ющенко.
"Відродив" пам'ять про Голодомор. Все робив для того, щоб світ зрозумів, що Голодомор - це Геноцид українського народу.
4. Янукович.
Зек. Мафіозі. "Проффесор".
Намагався "повернути" Україну із Заходу на московію, і перетворити її на малоросію.
Пролив багато крові. Убив Небесну Сотню.
5. Порошенко.
Допоміг Україні отримати Томос, про який вона мріяла сторіччями.
Багато зробив для відродження української мови і культури.
Відродив ЗСУ і зупинив окупанта, зруйнувавши путінські плани.
6. Зеленський.
Бачить Україну акторкою із "німецьких фільмів", що "приймає з усіх боків".
Висміював українство.
Цинік, котрий може насміятися навіть над Голодомором.
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03.12.2020 13:16
+18
После вашей "реформы" ведущие предприятия ушли в крутое пике, останавливают производство и увольняют людей. Ракетная программа угроблена. "Артем" перешел на однодневную (!) рабочую неделю. А они тут сказки вещают, гниды.
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03.12.2020 12:59
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трансформация по зе-ленскому: деребан фондов и распродажа остатков... бо "в глазах путина вижу мир"(с)
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03.12.2020 12:53 Ответить
Як працює трансформатор?
Ууууууу.
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03.12.2020 12:53 Ответить
Вже змінили заголовок.
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03.12.2020 14:19 Ответить
трансформация " Укроборонпрома "
Зеленский поставил задачу уже в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", - Гусев - Цензор.НЕТ 3964
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03.12.2020 12:54 Ответить
трансформация?"Укроборонпром" прекратит свое существование, -кацапы возрадуются
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03.12.2020 18:12 Ответить
Т.е. добить еще не до конца добитое?
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03.12.2020 12:56 Ответить
"можно хорошо прибарахлится, так что внукам хватит"
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03.12.2020 12:58 Ответить
После вашей "реформы" ведущие предприятия ушли в крутое пике, останавливают производство и увольняют людей. Ракетная программа угроблена. "Артем" перешел на однодневную (!) рабочую неделю. А они тут сказки вещают, гниды.
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03.12.2020 12:59 Ответить
Зебильониш может только разрушать.
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03.12.2020 12:57 Ответить
Наступного року вже не буде. Україна себе покаже раніше від російських халуїв.
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03.12.2020 12:57 Ответить
Зеленский поставил задачу уже в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", - Гусев - Цензор.НЕТ 4513
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03.12.2020 12:59 Ответить
так и укроборонпром: при свинарчуках стойко работал, а потом стал на колени и окончательно слег при абрамявичюсах-урусских...
что-то не нравится мне этот гусь(с)
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03.12.2020 15:22 Ответить
Оказывается трансформировать и спионерить - это слова синонимы. Какой богатый язык😜
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03.12.2020 12:59 Ответить
"Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!" (с)
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03.12.2020 12:59 Ответить
а где сам гнусавый? на работу не ходит, а задачи ставит. Год назад поставил задачу вдвое снизить тарифы. В результате они поднялись вполовину. Очень хочется понять, что останется от оборонпрома через год.
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03.12.2020 13:02 Ответить
Вава Зеленский - друг всех детей, корифей наук, постановщик задач! Ура, товарищи!!!
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03.12.2020 13:04 Ответить
Так вот чего не хватало "для обеспечения ВСУ качественной военной техникой"! Трансформации Укроборонпрома! Да он гений! Немедленно на Нобелевскую премию!
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03.12.2020 13:05 Ответить
очень бы хотелось посмотреть на бубу, когда бы его пиндили в Мариинском парке - "топаз дай команду"....
но он благополучно отконцертил в кацапстане и, как же всем повезло, не пострадал и тбулавился...
теперь четырежды всех бамбит и уже не ховается от военкомата....
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03.12.2020 13:07 Ответить
Всё идёт к тому, что срок президентства зеленского окажется самым коротким за всю историю украинской незалежности. ****, иметь монобольшинство в парламенте, СБУ, ГПУ, ВАСУ и всё просрать. Интересно кого росийско-украинская мафия готовит на его место. Свинарчука или Медвечука? (с)
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03.12.2020 13:10 Ответить
продадут за копейки в частные руки
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03.12.2020 13:10 Ответить
З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту. В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/ Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича.

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03.12.2020 13:12 Ответить
Найкраща характеристика новопризначеного керівника УкрОборонПрому Гусєва Ю: У 2011-2014 роках очолював департамент у Держінвестпроекті під керівництвом Владислава Каськіва.
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03.12.2020 13:14 Ответить
когда буба ставит задачу или берет под свой контроль - не сомневайтесь
все будет вынюхано - пацаны проконтролируют....
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03.12.2020 13:14 Ответить
Кого з цих шести найбільше ненавидить "мудрий вкраїнський нарід"?
Тих, хто насправді щось зробив, чи намагався зробити для цього народу: Ющенка і Порошенка.

Зеленський поставив завдання вже наступного року провести трансформацію "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 4307
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03.12.2020 13:15 Ответить
1. Кравчук. Комуняка. "Подарував" Україні "кравчучку".
2. Кучма.
"Червоний директор". "Подарував" Україні олігархат.
3. Ющенко.
"Відродив" пам'ять про Голодомор. Все робив для того, щоб світ зрозумів, що Голодомор - це Геноцид українського народу.
4. Янукович.
Зек. Мафіозі. "Проффесор".
Намагався "повернути" Україну із Заходу на московію, і перетворити її на малоросію.
Пролив багато крові. Убив Небесну Сотню.
5. Порошенко.
Допоміг Україні отримати Томос, про який вона мріяла сторіччями.
Багато зробив для відродження української мови і культури.
Відродив ЗСУ і зупинив окупанта, зруйнувавши путінські плани.
6. Зеленський.
Бачить Україну акторкою із "німецьких фільмів", що "приймає з усіх боків".
Висміював українство.
Цинік, котрий може насміятися навіть над Голодомором.
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03.12.2020 13:16 Ответить
именно ето и разница межну лохом и 42....
42 задачи не решает - он их поручает лохам....
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03.12.2020 13:16 Ответить
Зеленський поставив завдання вже наступного року провести трансформацію "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 1195
В більшості проваджень постраждалою стороною виступають або Росія, або Коломойський. "Справа про Томос" та "справа за наказ дати відсіч окупантам".
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03.12.2020 13:20 Ответить
Пруфчика естественно не будет?
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03.12.2020 14:26 Ответить
Портнов друг клоуна. Не Порошенка.
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03.12.2020 15:45 Ответить
І воно експерт в обороні ?
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03.12.2020 13:20 Ответить
Взагалі то воно - експерт по фортепьяно, але "какая разница?!"
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03.12.2020 13:24 Ответить
Если научился выговаривать слова трансформация и диджатализация - смело иди в президенты, все остальное - легче легкого!
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03.12.2020 13:20 Ответить
Інтенференція гомоглобальних субліматорів...
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03.12.2020 13:25 Ответить
"Милостиво повелеть соизволил!..."
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03.12.2020 13:20 Ответить
мы несколько раз встречались с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским .- Четыреждыуклонистом от службы в ВСУ, сравнившим Украину с порноактрисой, вором, буратиной Коломойского.
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03.12.2020 13:25 Ответить
"Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новым гендиректором государственного концерна "Укроборонпром" в следующем году реформировать систему для обеспечения Вооруженных сил Украины качественной военной техникой." - пугает - реформировать. У нас это означает - ухудшить, уничтожить. Если кто не согласен, укажите где с 1991 года после реформы стало лучше.
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03.12.2020 13:25 Ответить
От лихо, гавнокомандувач взявся за реформу оборонпрому. Це як доручити Азарову писати правопис української мови.
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03.12.2020 13:29 Ответить
Ух ты!!! Уже в следующем году.... Как быстро... Клоун сказал - клоун сделал?
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03.12.2020 13:32 Ответить
Причем. сделал по клавишам!
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06.12.2020 13:05 Ответить
Четырежды откосивший от армии шут даёт "вказивку" Оборонпрому...
Ущипните меня!
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03.12.2020 13:33 Ответить
Готовят к дерибану.
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03.12.2020 13:48 Ответить
Если бы не вот это воровитое чмо в кресле президента, я скорее всего и был бы этому рад. А сейчас обанкротят и скупит одна бородатая бубушка которую ждёт суд штата Дэлавер США.
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03.12.2020 13:54 Ответить
Что обанкротят? Предприятий уже фактически нет.

Ликвидация Укроборона - это посути последний штрих. Просто убрали связующее звено после того, как все предприятия незнамо куда и под кого вывели из-под Укрборона.

Предприятия вывели. Руководство уволили. Укроборон ликвидировали.
Осталось только документацию уничтожить, чтобы невозможно было концы сыкать.

Чистый и незамутненный стиль Коломоя.
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03.12.2020 14:36 Ответить
Так и я о том же. Только кратко.
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03.12.2020 14:46 Ответить
свінарчуки це як діти у порівнянні з зебільним дерібаном... і сєрлєщ з наємом у перших рядах
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03.12.2020 13:57 Ответить
карусєль, карусєль, кто успєл - тот і сєл !
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03.12.2020 13:59 Ответить
Останутся оружейный заводы п. Падлошенко, гонящие брак по космическим ценам для державы
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03.12.2020 14:01 Ответить
Браво зеклоун
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03.12.2020 14:02 Ответить
Это прелестно - тот, кто никогда не нюхал пороха, лучше всех знает, что делать с "Укроборонпромом"! Могут сказать, что так поступить ему порекомендовали знающие люди. Однако, зная, кто окружает нашего т.н. "гидранта", можно с уверенностью в 100% ответить, что вся эта шобла не покладая сил работает, но отнюдь не в интересах Украины. Похоже, что план достижения "мира" на Донбассе" под литерой Б или даже В, переходит в практическую плоскость. Вскоре действительно там наступит мир, но с триколоровыми "миротворцами " на всей Украине. А зеленухе даже Ростов н/Д не понадобится!
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03.12.2020 14:03 Ответить
ЗЕленая схема дерибана проста, как день:

1. Вывести предприятия из Укроборонпрома.
2. Уволить Абромавичуса, который был в курсе, что и куда.
3. Ликвидировать Укроборонпром.
4. Концы в воду.
5. Бородатая бабушка Беня улыбается.
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03.12.2020 14:33 Ответить
это капец..

зеленский ликвидирует Украину по всем фронтам!
народ, нет нарид, разуй уже глаза, потом поздно будет!
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03.12.2020 14:54 Ответить
Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування, - Гусєв - Цензор.НЕТ 4861
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03.12.2020 15:10 Ответить
" Антонов" 20 лет продает "Мрію"№2, Кучма продал авианосец ( на металлолом, типа), "Арсенал" выпускает ящики для яблок, "Большевик" торгует трусами.....- это нужно упорядочить.
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03.12.2020 15:38 Ответить
" Антонов" 20 лет продает "Мрію"№2, Кучма продал авианосец ( на металлолом, типа), "Арсенал" выпускает ящики для яблок, "Большевик" торгует трусами.....- это нужно упорядочить.
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03.12.2020 15:39 Ответить
"створять нові холдинги". мабуть для 95 кварталу робочих місць не вистачає? чи вже закінчив війну? і так не можна знайти кінці хто що робить і за що несе відповідальність
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03.12.2020 16:43 Ответить
Якби стояло завдання зміцнити оборону, то не ставив керувати аби кого. Там має керувати заслужений та УМІЛИЙ виробничник, а не пусте....
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06.12.2020 12:56 Ответить
год тому назад,оно уже ставило задачу до 9 декабря "войну закончить".Ждемс победного фейерверка,скорее всего он будет,но только на корпоративе для Зю команды и квартальщиков.Ге(зе)шефтяры прибыль подсчитают..
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06.12.2020 13:10 Ответить
 
 