В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование, - Гусев
Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новым гендиректором государственного концерна "Укроборонпром" в следующем году реформировать систему для обеспечения Вооруженных сил Украины качественной военной техникой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал новый гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев во время пресс конференции в Киеве.
"На прошлой неделе мы несколько раз встречались с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским, который поставил очень четкие задачи для трансформации, реформирования и создания эффективной системы обеспечения вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины", - сказал Гусев.
Он добавил, что Президент поставил задачу в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", создав новые холдинги, которые будут обеспечивать в первую очередь нашу армию, Вооруженные силы Украины, качественным вооружением, военной техникой.
"В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование. Будут созданы новые холдинговые компании, которые будут работать по принципам корпоративного управления, прозрачности, OECD (ОЭСР, Организация экономического сотрудничества и развития. - Ред.), - цитирует слова Гусева УНИАН.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"
Как сообщалось утром 3 декабря, Владимир Зеленский освободил Игоря Фоменко от исполнения обязанностей гендиректора "Укроборонпрома" и назначил Юрия Гусева генеральным директором этого концерна.
Фоменко возглавил Укроборонпром в октябре 2020 после освобождения Абромавичюс с должности гендиректора этого государственного концерна, которую он занимал с августа 2019 года.
Юрий Гусев в 2014-2016 годах был заместителем министра обороны Украины. С июля 2019 возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию. Кандидат экономических наук.
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Ууууууу.
что-то не нравится мне этот гусь(с)
но он благополучно отконцертил в кацапстане и, как же всем повезло, не пострадал и тбулавился...
теперь четырежды всех бамбит и уже не ховается от военкомата....
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/ Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича.
все будет вынюхано - пацаны проконтролируют....
Тих, хто насправді щось зробив, чи намагався зробити для цього народу: Ющенка і Порошенка.
2. Кучма.
"Червоний директор". "Подарував" Україні олігархат.
3. Ющенко.
"Відродив" пам'ять про Голодомор. Все робив для того, щоб світ зрозумів, що Голодомор - це Геноцид українського народу.
4. Янукович.
Зек. Мафіозі. "Проффесор".
Намагався "повернути" Україну із Заходу на московію, і перетворити її на малоросію.
Пролив багато крові. Убив Небесну Сотню.
5. Порошенко.
Допоміг Україні отримати Томос, про який вона мріяла сторіччями.
Багато зробив для відродження української мови і культури.
Відродив ЗСУ і зупинив окупанта, зруйнувавши путінські плани.
6. Зеленський.
Бачить Україну акторкою із "німецьких фільмів", що "приймає з усіх боків".
Висміював українство.
Цинік, котрий може насміятися навіть над Голодомором.
42 задачи не решает - он их поручает лохам....
В більшості проваджень постраждалою стороною виступають або Росія, або Коломойський. "Справа про Томос" та "справа за наказ дати відсіч окупантам".
Ущипните меня!
Ликвидация Укроборона - это посути последний штрих. Просто убрали связующее звено после того, как все предприятия незнамо куда и под кого вывели из-под Укрборона.
Предприятия вывели. Руководство уволили. Укроборон ликвидировали.
Осталось только документацию уничтожить, чтобы невозможно было концы сыкать.
Чистый и незамутненный стиль Коломоя.
1. Вывести предприятия из Укроборонпрома.
2. Уволить Абромавичуса, который был в курсе, что и куда.
3. Ликвидировать Укроборонпром.
4. Концы в воду.
5. Бородатая бабушка Беня улыбается.
зеленский ликвидирует Украину по всем фронтам!
народ, нет нарид, разуй уже глаза, потом поздно будет!