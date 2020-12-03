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Новини
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Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування, - Гусєв

Наступного року

Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим гендиректором державного концерну "Укроборонпром" наступного року реформувати систему для забезпечення Збройних сил України якісною військовою технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів новий гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв під час пресконференції в Києві.

"Минулого тижня ми кілька разів зустрічалися з Верховним головнокомандувачем Збройних сил Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, який поставив дуже чіткі завдання для трансформації, реформування і створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою Збройних сил України", - сказав Гусєв.

Він додав, що Президент поставив завдання наступного року провести трансформацію "Укроборонпрому", створивши нові холдинги, які будуть забезпечувати насамперед нашу армію, Збройні сили України, якісним озброєнням, військовою технікою.

"Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, OECD (ОЕСР, Організація економічного співробітництва та розвитку. - Ред.)", - цитує слова Гусєва УНІАН.

Також читайте: Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому"

Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора "Укроборонпрому" та призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.

Фоменко очолив "Укроборонпром" у жовтні 2020 року після звільнення Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він обіймав із серпня 2019 року.

Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) Укроборонпром (1732) Гусєв Юрій (82)


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Топ коментарі
+29
трансформация по зе-ленскому: деребан фондов и распродажа остатков... бо "в глазах путина вижу мир"(с)
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03.12.2020 12:53
+22
1. Кравчук. Комуняка. "Подарував" Україні "кравчучку".
2. Кучма.
"Червоний директор". "Подарував" Україні олігархат.
3. Ющенко.
"Відродив" пам'ять про Голодомор. Все робив для того, щоб світ зрозумів, що Голодомор - це Геноцид українського народу.
4. Янукович.
Зек. Мафіозі. "Проффесор".
Намагався "повернути" Україну із Заходу на московію, і перетворити її на малоросію.
Пролив багато крові. Убив Небесну Сотню.
5. Порошенко.
Допоміг Україні отримати Томос, про який вона мріяла сторіччями.
Багато зробив для відродження української мови і культури.
Відродив ЗСУ і зупинив окупанта, зруйнувавши путінські плани.
6. Зеленський.
Бачить Україну акторкою із "німецьких фільмів", що "приймає з усіх боків".
Висміював українство.
Цинік, котрий може насміятися навіть над Голодомором.
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03.12.2020 13:16
+18
После вашей "реформы" ведущие предприятия ушли в крутое пике, останавливают производство и увольняют людей. Ракетная программа угроблена. "Артем" перешел на однодневную (!) рабочую неделю. А они тут сказки вещают, гниды.
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03.12.2020 12:59
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трансформация по зе-ленскому: деребан фондов и распродажа остатков... бо "в глазах путина вижу мир"(с)
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03.12.2020 12:53 Відповісти
Як працює трансформатор?
Ууууууу.
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03.12.2020 12:53 Відповісти
Вже змінили заголовок.
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03.12.2020 14:19 Відповісти
трансформация " Укроборонпрома "
Зеленский поставил задачу уже в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", - Гусев - Цензор.НЕТ 3964
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03.12.2020 12:54 Відповісти
трансформация?"Укроборонпром" прекратит свое существование, -кацапы возрадуются
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03.12.2020 18:12 Відповісти
Т.е. добить еще не до конца добитое?
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03.12.2020 12:56 Відповісти
"можно хорошо прибарахлится, так что внукам хватит"
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03.12.2020 12:58 Відповісти
После вашей "реформы" ведущие предприятия ушли в крутое пике, останавливают производство и увольняют людей. Ракетная программа угроблена. "Артем" перешел на однодневную (!) рабочую неделю. А они тут сказки вещают, гниды.
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03.12.2020 12:59 Відповісти
Зебильониш может только разрушать.
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03.12.2020 12:57 Відповісти
Наступного року вже не буде. Україна себе покаже раніше від російських халуїв.
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03.12.2020 12:57 Відповісти
Зеленский поставил задачу уже в следующем году провести трансформацию "Укроборонпрома", - Гусев - Цензор.НЕТ 4513
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03.12.2020 12:59 Відповісти
так и укроборонпром: при свинарчуках стойко работал, а потом стал на колени и окончательно слег при абрамявичюсах-урусских...
что-то не нравится мне этот гусь(с)
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03.12.2020 15:22 Відповісти
Оказывается трансформировать и спионерить - это слова синонимы. Какой богатый язык😜
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03.12.2020 12:59 Відповісти
"Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!" (с)
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03.12.2020 12:59 Відповісти
а где сам гнусавый? на работу не ходит, а задачи ставит. Год назад поставил задачу вдвое снизить тарифы. В результате они поднялись вполовину. Очень хочется понять, что останется от оборонпрома через год.
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03.12.2020 13:02 Відповісти
Вава Зеленский - друг всех детей, корифей наук, постановщик задач! Ура, товарищи!!!
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03.12.2020 13:04 Відповісти
Так вот чего не хватало "для обеспечения ВСУ качественной военной техникой"! Трансформации Укроборонпрома! Да он гений! Немедленно на Нобелевскую премию!
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03.12.2020 13:05 Відповісти
очень бы хотелось посмотреть на бубу, когда бы его пиндили в Мариинском парке - "топаз дай команду"....
но он благополучно отконцертил в кацапстане и, как же всем повезло, не пострадал и тбулавился...
теперь четырежды всех бамбит и уже не ховается от военкомата....
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03.12.2020 13:07 Відповісти
Всё идёт к тому, что срок президентства зеленского окажется самым коротким за всю историю украинской незалежности. ****, иметь монобольшинство в парламенте, СБУ, ГПУ, ВАСУ и всё просрать. Интересно кого росийско-украинская мафия готовит на его место. Свинарчука или Медвечука? (с)
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03.12.2020 13:10 Відповісти
продадут за копейки в частные руки
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03.12.2020 13:10 Відповісти
З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту. В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/ Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича.

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03.12.2020 13:12 Відповісти
Найкраща характеристика новопризначеного керівника УкрОборонПрому Гусєва Ю: У 2011-2014 роках очолював департамент у Держінвестпроекті під керівництвом Владислава Каськіва.
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03.12.2020 13:14 Відповісти
когда буба ставит задачу или берет под свой контроль - не сомневайтесь
все будет вынюхано - пацаны проконтролируют....
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03.12.2020 13:14 Відповісти
Кого з цих шести найбільше ненавидить "мудрий вкраїнський нарід"?
Тих, хто насправді щось зробив, чи намагався зробити для цього народу: Ющенка і Порошенка.

Зеленський поставив завдання вже наступного року провести трансформацію "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 4307
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03.12.2020 13:15 Відповісти
1. Кравчук. Комуняка. "Подарував" Україні "кравчучку".
2. Кучма.
"Червоний директор". "Подарував" Україні олігархат.
3. Ющенко.
"Відродив" пам'ять про Голодомор. Все робив для того, щоб світ зрозумів, що Голодомор - це Геноцид українського народу.
4. Янукович.
Зек. Мафіозі. "Проффесор".
Намагався "повернути" Україну із Заходу на московію, і перетворити її на малоросію.
Пролив багато крові. Убив Небесну Сотню.
5. Порошенко.
Допоміг Україні отримати Томос, про який вона мріяла сторіччями.
Багато зробив для відродження української мови і культури.
Відродив ЗСУ і зупинив окупанта, зруйнувавши путінські плани.
6. Зеленський.
Бачить Україну акторкою із "німецьких фільмів", що "приймає з усіх боків".
Висміював українство.
Цинік, котрий може насміятися навіть над Голодомором.
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03.12.2020 13:16 Відповісти
именно ето и разница межну лохом и 42....
42 задачи не решает - он их поручает лохам....
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03.12.2020 13:16 Відповісти
Зеленський поставив завдання вже наступного року провести трансформацію "Укроборонпрому", - Гусєв - Цензор.НЕТ 1195
В більшості проваджень постраждалою стороною виступають або Росія, або Коломойський. "Справа про Томос" та "справа за наказ дати відсіч окупантам".
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03.12.2020 13:20 Відповісти
Пруфчика естественно не будет?
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03.12.2020 14:26 Відповісти
Портнов друг клоуна. Не Порошенка.
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03.12.2020 15:45 Відповісти
І воно експерт в обороні ?
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03.12.2020 13:20 Відповісти
Взагалі то воно - експерт по фортепьяно, але "какая разница?!"
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03.12.2020 13:24 Відповісти
Если научился выговаривать слова трансформация и диджатализация - смело иди в президенты, все остальное - легче легкого!
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03.12.2020 13:20 Відповісти
Інтенференція гомоглобальних субліматорів...
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03.12.2020 13:25 Відповісти
"Милостиво повелеть соизволил!..."
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03.12.2020 13:20 Відповісти
мы несколько раз встречались с Верховным главнокомандующим Вооруженных сил президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским .- Четыреждыуклонистом от службы в ВСУ, сравнившим Украину с порноактрисой, вором, буратиной Коломойского.
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03.12.2020 13:25 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед новым гендиректором государственного концерна "Укроборонпром" в следующем году реформировать систему для обеспечения Вооруженных сил Украины качественной военной техникой." - пугает - реформировать. У нас это означает - ухудшить, уничтожить. Если кто не согласен, укажите где с 1991 года после реформы стало лучше.
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03.12.2020 13:25 Відповісти
От лихо, гавнокомандувач взявся за реформу оборонпрому. Це як доручити Азарову писати правопис української мови.
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03.12.2020 13:29 Відповісти
Ух ты!!! Уже в следующем году.... Как быстро... Клоун сказал - клоун сделал?
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03.12.2020 13:32 Відповісти
Причем. сделал по клавишам!
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06.12.2020 13:05 Відповісти
Четырежды откосивший от армии шут даёт "вказивку" Оборонпрому...
Ущипните меня!
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03.12.2020 13:33 Відповісти
Готовят к дерибану.
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03.12.2020 13:48 Відповісти
Если бы не вот это воровитое чмо в кресле президента, я скорее всего и был бы этому рад. А сейчас обанкротят и скупит одна бородатая бубушка которую ждёт суд штата Дэлавер США.
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03.12.2020 13:54 Відповісти
Что обанкротят? Предприятий уже фактически нет.

Ликвидация Укроборона - это посути последний штрих. Просто убрали связующее звено после того, как все предприятия незнамо куда и под кого вывели из-под Укрборона.

Предприятия вывели. Руководство уволили. Укроборон ликвидировали.
Осталось только документацию уничтожить, чтобы невозможно было концы сыкать.

Чистый и незамутненный стиль Коломоя.
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03.12.2020 14:36 Відповісти
Так и я о том же. Только кратко.
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03.12.2020 14:46 Відповісти
свінарчуки це як діти у порівнянні з зебільним дерібаном... і сєрлєщ з наємом у перших рядах
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03.12.2020 13:57 Відповісти
карусєль, карусєль, кто успєл - тот і сєл !
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03.12.2020 13:59 Відповісти
Останутся оружейный заводы п. Падлошенко, гонящие брак по космическим ценам для державы
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03.12.2020 14:01 Відповісти
Браво зеклоун
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03.12.2020 14:02 Відповісти
Это прелестно - тот, кто никогда не нюхал пороха, лучше всех знает, что делать с "Укроборонпромом"! Могут сказать, что так поступить ему порекомендовали знающие люди. Однако, зная, кто окружает нашего т.н. "гидранта", можно с уверенностью в 100% ответить, что вся эта шобла не покладая сил работает, но отнюдь не в интересах Украины. Похоже, что план достижения "мира" на Донбассе" под литерой Б или даже В, переходит в практическую плоскость. Вскоре действительно там наступит мир, но с триколоровыми "миротворцами " на всей Украине. А зеленухе даже Ростов н/Д не понадобится!
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03.12.2020 14:03 Відповісти
ЗЕленая схема дерибана проста, как день:

1. Вывести предприятия из Укроборонпрома.
2. Уволить Абромавичуса, который был в курсе, что и куда.
3. Ликвидировать Укроборонпром.
4. Концы в воду.
5. Бородатая бабушка Беня улыбается.
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03.12.2020 14:33 Відповісти
это капец..

зеленский ликвидирует Украину по всем фронтам!
народ, нет нарид, разуй уже глаза, потом поздно будет!
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03.12.2020 14:54 Відповісти
Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування, - Гусєв - Цензор.НЕТ 4861
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03.12.2020 15:10 Відповісти
" Антонов" 20 лет продает "Мрію"№2, Кучма продал авианосец ( на металлолом, типа), "Арсенал" выпускает ящики для яблок, "Большевик" торгует трусами.....- это нужно упорядочить.
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03.12.2020 15:38 Відповісти
" Антонов" 20 лет продает "Мрію"№2, Кучма продал авианосец ( на металлолом, типа), "Арсенал" выпускает ящики для яблок, "Большевик" торгует трусами.....- это нужно упорядочить.
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03.12.2020 15:39 Відповісти
"створять нові холдинги". мабуть для 95 кварталу робочих місць не вистачає? чи вже закінчив війну? і так не можна знайти кінці хто що робить і за що несе відповідальність
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03.12.2020 16:43 Відповісти
Якби стояло завдання зміцнити оборону, то не ставив керувати аби кого. Там має керувати заслужений та УМІЛИЙ виробничник, а не пусте....
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06.12.2020 12:56 Відповісти
год тому назад,оно уже ставило задачу до 9 декабря "войну закончить".Ждемс победного фейерверка,скорее всего он будет,но только на корпоративе для Зю команды и квартальщиков.Ге(зе)шефтяры прибыль подсчитают..
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06.12.2020 13:10 Відповісти
 
 