Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування, - Гусєв
Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед новим гендиректором державного концерну "Укроборонпром" наступного року реформувати систему для забезпечення Збройних сил України якісною військовою технікою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів новий гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв під час пресконференції в Києві.
"Минулого тижня ми кілька разів зустрічалися з Верховним головнокомандувачем Збройних сил Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським, який поставив дуже чіткі завдання для трансформації, реформування і створення ефективної системи забезпечення озброєнням і військовою технікою Збройних сил України", - сказав Гусєв.
Він додав, що Президент поставив завдання наступного року провести трансформацію "Укроборонпрому", створивши нові холдинги, які будуть забезпечувати насамперед нашу армію, Збройні сили України, якісним озброєнням, військовою технікою.
"Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, OECD (ОЕСР, Організація економічного співробітництва та розвитку. - Ред.)", - цитує слова Гусєва УНІАН.
Також читайте: Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому"
Як повідомлялося вранці 3 грудня, Володимир Зеленський звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора "Укроборонпрому" та призначив Юрія Гусєва генеральним директором цього концерну.
Фоменко очолив "Укроборонпром" у жовтні 2020 року після звільнення Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він обіймав із серпня 2019 року.
Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.
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Ууууууу.
что-то не нравится мне этот гусь(с)
но он благополучно отконцертил в кацапстане и, как же всем повезло, не пострадал и тбулавился...
теперь четырежды всех бамбит и уже не ховается от военкомата....
https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/ Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича.
все будет вынюхано - пацаны проконтролируют....
Тих, хто насправді щось зробив, чи намагався зробити для цього народу: Ющенка і Порошенка.
2. Кучма.
"Червоний директор". "Подарував" Україні олігархат.
3. Ющенко.
"Відродив" пам'ять про Голодомор. Все робив для того, щоб світ зрозумів, що Голодомор - це Геноцид українського народу.
4. Янукович.
Зек. Мафіозі. "Проффесор".
Намагався "повернути" Україну із Заходу на московію, і перетворити її на малоросію.
Пролив багато крові. Убив Небесну Сотню.
5. Порошенко.
Допоміг Україні отримати Томос, про який вона мріяла сторіччями.
Багато зробив для відродження української мови і культури.
Відродив ЗСУ і зупинив окупанта, зруйнувавши путінські плани.
6. Зеленський.
Бачить Україну акторкою із "німецьких фільмів", що "приймає з усіх боків".
Висміював українство.
Цинік, котрий може насміятися навіть над Голодомором.
42 задачи не решает - он их поручает лохам....
В більшості проваджень постраждалою стороною виступають або Росія, або Коломойський. "Справа про Томос" та "справа за наказ дати відсіч окупантам".
Ущипните меня!
Ликвидация Укроборона - это посути последний штрих. Просто убрали связующее звено после того, как все предприятия незнамо куда и под кого вывели из-под Укрборона.
Предприятия вывели. Руководство уволили. Укроборон ликвидировали.
Осталось только документацию уничтожить, чтобы невозможно было концы сыкать.
Чистый и незамутненный стиль Коломоя.
1. Вывести предприятия из Укроборонпрома.
2. Уволить Абромавичуса, который был в курсе, что и куда.
3. Ликвидировать Укроборонпром.
4. Концы в воду.
5. Бородатая бабушка Беня улыбается.
зеленский ликвидирует Украину по всем фронтам!
народ, нет нарид, разуй уже глаза, потом поздно будет!