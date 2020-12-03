ВСП назначил преследовавшего активистов Майдана судью Кицюка пожизненным судьей Печерского суда, - Жернаков

Высший совет правосудия единогласно решил назначить пожизненно судьей Печерского суда судью Майдана Виктора Кицюка.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Он вообще не получил никакого решения по квалификацинному оцениванию. Это прямое нарушение закона и преступление", - ометил Жернаков.

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Напомним, 27 ноября Шевченковский суд Киева оправдал экс-судью Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.

Виктор Кицюк, в соответствии с базой активистов - один из 337 судей, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана: запрещали мирные собрания, обвиняли активистов якобы за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.