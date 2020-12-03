ВСП назначил преследовавшего активистов Майдана судью Кицюка пожизненным судьей Печерского суда, - Жернаков
Высший совет правосудия единогласно решил назначить пожизненно судьей Печерского суда судью Майдана Виктора Кицюка.
Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.
"Он вообще не получил никакого решения по квалификацинному оцениванию. Это прямое нарушение закона и преступление", - ометил Жернаков.
Напомним, 27 ноября Шевченковский суд Киева оправдал экс-судью Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.
Виктор Кицюк, в соответствии с базой активистов - один из 337 судей, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана: запрещали мирные собрания, обвиняли активистов якобы за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.
Пожалуйста, подождите...
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Дон КихотСивий Гетьман, свого часу очолив, в першу чергу, боротьбу не "з декомунізацію" щляхом повалення пам"тників та перейменування вулиць, а з деРигоаналізацією то сьогоднішньої контрреволюції ми б не мали!
А тепер заганяйте в спам, бо правда вам дуж-ж-же, очі коле !!!
Инфошкварки на завтрак, обед и ужин...
А тута - раз, и Кицюн из рукава(то бишь из Пещеры)...
Ім'я мессії підкажете? Плізз
Під час протестів на Майдані Татаров, обіймаючи посаду в МВС, публічно коментував події, зокрема, напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. На зустрічах з послами країн Євросоюзу Татаров говорив, що майданівці могли стріляти самі в себе, оскільки міліція зброї не застосовує. Він називав активістів "злочинцями, які трощать все". А побиття автомайданівців у Кріпосному провулку в січні 2014 року бійцями "Беркуту" Татаров https://www.facebook.com/watch/?v=2821409137979213 охарактеризував як напад самих активістів.
Під час найкривавіших днів протестів у лютому 2014 року Татаров https://www.youtube.com/watch?v=ZGAdiD9YDPQ стверджував , що співробітники міліції "не використовують вогнепальну зброю". Також він запевняв, що дехто із загиблих мітингувальників мав поранення в потилицю, що може свідчити про те, що стріляли в них не міліціонери, а "люди, які були поруч".
Зокрема, саме він https://tsn.ua/politika/avtomaydanivcya-poyarkova-na-pivroku-pozbavili-vodiyskih-prav-329817.html позбавив прав керування на 6 місяців Сергія Пояркова, хоча на суді був допитаний як свідок нардеп https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Яворівський , який прямо https://www.pravda.com.ua/news/2014/01/16/7009734/ заявив , що за кермом автомобіля був він, а не Поярков.
Цікаво, що всі справи щодо автомайданівців, які надходили до Печерського суду (таких було понад 12), розподілялись вручну з явним втручанням у авторозподіл.
Як потім було встановлено експертизою у рамках кримінальної справи, з системи вручну виключались усі інші судді Печерського суду, а залишались лише судді ЦАРЕВИЧ І КИЦЮК.
До того ж сам процес розподіл здійснював працівник суду під логіном рідної сестри Людмили Кицюк.
http://blog.prosud.info/kicyuk_viktor_petrovich.html
останні ж два роки всі призначення відбуваються поза конкурсами або за конкурсами під конкретну особу (я вже не кажу про персоналії того лайна, яке отримує посади).
але ж малороське зеленське обіцяло вам "відкритіпрозоріконкурси", "новіобличчя", "соціальніліфти".
довбойоби, вас ще сечею не позаливало?
при следующем Майдане всех этих "кицюков" будут расстреливать или вешать !?
Будинок і земля під ним належать землячці судді - Бадрак Тетяні Вікторівні 1961 р. н., яка зареєстрована у Вінниці. Достеменно невідомо, хто ця небідна людина і чи є вона родичкою комусь із сім'ї Кицюка. У відкритих джерелах ми знайшли особу з Вінниці з такими ПІБ. Вона є http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/grupa-%E2%84%963-sonechko-13-20-10-04-01-2017/ помічницею вихователя в дитсадку. Якщо це вона, то виникає багато запитань - звідки в неї таке дороговартісне майно і чому саме Кицюк ним користується. Дуже ймовірно, що це підставна особа.
Будинок і земля під ним належать землячці судді - Бадрак Тетяні Вікторівні 1961 р. н., яка зареєстрована у Вінниці. Достеменно невідомо, хто ця небідна людина і чи є вона родичкою комусь із сім'ї Кицюка. У відкритих джерелах ми знайшли особу з Вінниці з такими ПІБ. Вона є http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/grupa-%E2%84%963-sonechko-13-20-10-04-01-2017/ помічницею вихователя в дитсадку. Якщо це вона, то виникає багато запитань - звідки в неї таке дороговартісне майно і чому саме Кицюк ним користується. Дуже ймовірно, що це підставна особа.
Кицюк також вніс до декларації чотири квартири
66,6 кв. м у Сєвєродонецьку перебувають у спільній власності родини цивільної дружини
Наступні 72,6 кв. м розташовані вже в Києві й записані на колишню тещу - Ірину Власову. Цим помешканням користується син судді Олександр, принаймні так написано у суддівській декларації.
Ще в Ірини Власової є столична квартира площею 103 кв. м по вулиці Ломоносова, придбана майже перед Новим роком. Цією квартирою, що вартує понад 2 млн грн., користується той таки малолітній син Олександр Кицюк.
Четверта квартира - в площею 149кв.м уновому будинку в Києві на вул.Липківського.Цю квартиру придбала спершуКристіна Едуардівна та подарувала її своїй матері. Задекларована вартість - 1,5 млн грн ( на той час - 190 000 доларів)
У 2015-2016 роках Кицюк декларував ще одну квартиру в Києві, площею 92,3кв. м, власником якої є його мати - Кицюк Наталія Вікторівна Її ж https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f2839d08-ee99-41ce-8792-70dd1b7dac2d декларує його сестра у 2019 році.
У реєстрі її немає, а тому що це за квартира і як набута - невідомо.
У Кицюкає шестирічний син Олександр.
Так от, відповідно до декларації Олександр Кицюк-молодший має право користування двома земельними ділянками в Білогородці Київської області. Там також розташовані два житлові будинки площами 173 та 500 кв. м, які, найвірогідніше, ще не введені в експлуатацію.
Певний час Кицюк жив у квартирі його матері. Так от, це не єдина її квартира. Ще одну квартиру в Києві на вул. Ломоносова площею 102 кв. м вона придбала у 2012 році за майже 483 000 грн, що еквівалентно 62 000 доларів за тодішнім курсом.
Мати судді працювала бухгалтеркою в Липовецькому райавтодорі, який є філією ВАТ «Укравтодор» , і навряд чи її офіційні доходи дозволяли робити такі коштовні покупки.
Зокрема старенький Volkswagen passat, тещин Toyota RAV4, ChevroletAveo та MERSEDES-BENZ ML 350 CDI 4 MATIC 2014 р. в.
Остання автівка записана на матір судді Наталію Кицюк. Транспорт вона придбала у 2014 році, ще до того, як зареєструвалася підприємицею.
Вочевидь, саме ця автівка є улюбленою у Віктора Кицюка. За літо він назбирав 17 штрафів за перевищення швидкості на шляху від Віти-Поштової до Києва.
За час, коли його судили, він лише наростив свої статки: його родина користується коштовною нерухомістю та дорогими автівками. Є великі запитання до законності джерел їхнього походження.
А найбільше питання - чи Вища рада правосуддя готова вчергове пробити дно та призначити довічно суддею, який є одним із символів кривосуддя часів Майдану?!.
Это не реванш?
Это не идеология сегодняшней власти?
Д.Б.
- а може там нікого нема?"(с)))
не отвертится