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ВСП назначил преследовавшего активистов Майдана судью Кицюка пожизненным судьей Печерского суда, - Жернаков

ВСП назначил преследовавшего активистов Майдана судью Кицюка пожизненным судьей Печерского суда, - Жернаков

Высший совет правосудия единогласно решил назначить пожизненно судьей Печерского суда судью Майдана Виктора Кицюка.

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

"Он вообще не получил никакого решения по квалификацинному оцениванию. Это прямое нарушение закона и преступление", - ометил Жернаков.

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Напомним, 27 ноября Шевченковский суд Киева оправдал экс-судью Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.

Виктор Кицюк, в соответствии с базой активистов - один из 337 судей, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана: запрещали мирные собрания, обвиняли активистов якобы за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.

ВСП назначил преследовавшего активистов Майдана судью Кицюка пожизненным судьей Печерского суда, - Жернаков 01

Кицюк (15) Высший совет правосудия (568) преступления против Майдана (293) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+23
Поржали, зебилы?
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03.12.2020 13:53
+21
как же это трэш уже задолбал
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03.12.2020 13:54
+18
Нічого дивного: такі особи треба були Янкуовочу, Свиночолому, такі треба Бубочці і на них попит не зменшиться і надалі - тому і суддівство йому пожиттєво.
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03.12.2020 13:55
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Поржали, зебилы?
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03.12.2020 13:53 Ответить
Якби Дон Кихот Сивий Гетьман, свого часу очолив, в першу чергу, боротьбу не "з декомунізацію" щляхом повалення пам"тників та перейменування вулиць, а з деРигоаналізацією то сьогоднішньої контрреволюції ми б не мали!
А тепер заганяйте в спам, бо правда вам дуж-ж-же, очі коле !!!
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03.12.2020 14:39 Ответить
Як раз цей суддя був відсторонений за Порошенка. Чи він мав його вбити? Абсолютно недолугі претензії зеленого абинепорошенківця.
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03.12.2020 18:07 Ответить
це шо получається, ненажерливі покидьки в суддівських рясах для своїх колег-виродків призначають вічне жирування і безкарне блаженство а для простого люду вічне зубожіння і злиденне виживання? якщо той люд смиренний і безмізкий, то мабуть по іншому і бути не може.
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03.12.2020 14:40 Ответить
Мой прадед говорит: «Имею желание купить https://citaty.info/topic/dom дом , но не имею https://citaty.info/topic/vozmozhnosti возможности . Имею возможность купить козу, но не имею желания». Так выпьем за то, чтоб наши https://citaty.info/topic/zhelaniya желания всегда совпадали с нашими возможностями!
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03.12.2020 13:54 Ответить
как же это трэш уже задолбал
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03.12.2020 13:54 Ответить
Да уж...
Инфошкварки на завтрак, обед и ужин...
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03.12.2020 13:59 Ответить
ничего необычного, теперь это стало правилом, поскольку именно это "покращення" и обещалось с самого начала
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03.12.2020 13:55 Ответить
Никто не знает,может мы уже не в Украине живём?
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03.12.2020 13:55 Ответить
А вдрух эти самые активисты опять бузить начнут?
А тута - раз, и Кицюн из рукава(то бишь из Пещеры)...
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03.12.2020 13:55 Ответить
Нічого дивного: такі особи треба були Янкуовочу, Свиночолому, такі треба Бубочці і на них попит не зменшиться і надалі - тому і суддівство йому пожиттєво.
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03.12.2020 13:55 Ответить
Пожиттєво прилаштував його до годівниці і дав можливітсь чинити беззаконня саме портнов, ОсобЬ приближена до овоча та вазеленського. Та хрін з ним.
Ім'я мессії підкажете? Плізз
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03.12.2020 14:26 Ответить
Тоже мне всп, "правосудие" Кинуть туда бомбу и столько проблем одним выстрелом бы решили. Но говорят, судей нельзя стрелять, а то у европы будет булькать демократия.
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03.12.2020 13:57 Ответить
зебидло гірше епідемії.
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03.12.2020 13:58 Ответить
А сєпарку царєвіч ще не призначили? Зєля, дєйствуй! Ти зможешь!
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03.12.2020 13:58 Ответить
зе дно
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03.12.2020 13:59 Ответить
Нє, це ще нє дно. Ще потєющий суддя кірєєв десь в Криму загубився...
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03.12.2020 14:03 Ответить
Очередной Татаров?

Під час протестів на Майдані Татаров, обіймаючи посаду в МВС, публічно коментував події, зокрема, напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. На зустрічах з послами країн Євросоюзу Татаров говорив, що майданівці могли стріляти самі в себе, оскільки міліція зброї не застосовує. Він називав активістів "злочинцями, які трощать все". А побиття автомайданівців у Кріпосному провулку в січні 2014 року бійцями "Беркуту" Татаров https://www.facebook.com/watch/?v=2821409137979213 охарактеризував як напад самих активістів.
Під час найкривавіших днів протестів у лютому 2014 року Татаров https://www.youtube.com/watch?v=ZGAdiD9YDPQ стверджував , що співробітники міліції "не використовують вогнепальну зброю". Також він запевняв, що дехто із загиблих мітингувальників мав поранення в потилицю, що може свідчити про те, що стріляли в них не міліціонери, а "люди, які були поруч".
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03.12.2020 14:04 Ответить
Его тоже будет отмазывать Бенядиктова?
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03.12.2020 14:05 Ответить
УЖЕ отмазывает и ОНА, и ОН, и ОП.
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03.12.2020 14:11 Ответить
То что нам теперь ему срок жизни укоротить?!?!
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03.12.2020 14:08 Ответить
Та, може бурульки будуть падать...
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03.12.2020 14:12 Ответить
Під час Революції Гідності Віктор Кицюк засуджував автомайданівців за поїздку до Межигір'я Януковича.
Зокрема, саме він https://tsn.ua/politika/avtomaydanivcya-poyarkova-na-pivroku-pozbavili-vodiyskih-prav-329817.html позбавив прав керування на 6 місяців Сергія Пояркова, хоча на суді був допитаний як свідок нардеп https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Яворівський , який прямо https://www.pravda.com.ua/news/2014/01/16/7009734/ заявив , що за кермом автомобіля був він, а не Поярков.
Цікаво, що всі справи щодо автомайданівців, які надходили до Печерського суду (таких було понад 12), розподілялись вручну з явним втручанням у авторозподіл.
Як потім було встановлено експертизою у рамках кримінальної справи, з системи вручну виключались усі інші судді Печерського суду, а залишались лише судді ЦАРЕВИЧ І КИЦЮК.
До того ж сам процес розподіл здійснював працівник суду під логіном рідної сестри Людмили Кицюк.
http://blog.prosud.info/kicyuk_viktor_petrovich.html
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03.12.2020 14:13 Ответить
ВРП призначила суддю Кицюка, який переслідував активістів Майдану, довічним суддею Печерського суду, - Жернаков - Цензор.НЕТ 6028
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03.12.2020 14:15 Ответить
ще два роки тому відбір суддів відбувався під онлайн-трансляцію із залученням іноземних спостерігачів.

останні ж два роки всі призначення відбуваються поза конкурсами або за конкурсами під конкретну особу (я вже не кажу про персоналії того лайна, яке отримує посади).
але ж малороське зеленське обіцяло вам "відкритіпрозоріконкурси", "новіобличчя", "соціальніліфти".
довбойоби, вас ще сечею не позаливало?
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03.12.2020 14:17 Ответить
Такие новости вызывают у меня только один вопрос:
при следующем Майдане всех этих "кицюков" будут расстреливать или вешать !?
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03.12.2020 14:18 Ответить
Відповідно до декларації, сім'я Кицюків із 2019 року проживає за Києвом, у населеному пункті Віта-Поштова, де в них у користуванні є симпатичний будинок площею 260 кв. м із окремою банею та альтанкою. Задекларована вартість - 2,8 млн грн.
Будинок і земля під ним належать землячці судді - Бадрак Тетяні Вікторівні 1961 р. н., яка зареєстрована у Вінниці. Достеменно невідомо, хто ця небідна людина і чи є вона родичкою комусь із сім'ї Кицюка. У відкритих джерелах ми знайшли особу з Вінниці з такими ПІБ. Вона є http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/grupa-%E2%84%963-sonechko-13-20-10-04-01-2017/ помічницею вихователя в дитсадку. Якщо це вона, то виникає багато запитань - звідки в неї таке дороговартісне майно і чому саме Кицюк ним користується. Дуже ймовірно, що це підставна особа.
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03.12.2020 14:26 Ответить
Ну давай зебилы, запевай любимую песню, что это порошенко реформировал судебную систему так, что именно при зеленском, все подонки либо возвращаются, либо становятся пожизненными судьями
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03.12.2020 14:28 Ответить
Пожизненный судья, это класно.. Даже справка из дурки пожизненно не выдается..
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03.12.2020 14:30 Ответить
Відповідно до декларації, сім'я Кицюків із 2019 року проживає за Києвом, у населеному пункті Віта-Поштова, де в них у користуванні є симпатичний будинок площею 260 кв. м із окремою банею та альтанкою. Задекларована вартість - 2,8 млн грн.
Будинок і земля під ним належать землячці судді - Бадрак Тетяні Вікторівні 1961 р. н., яка зареєстрована у Вінниці. Достеменно невідомо, хто ця небідна людина і чи є вона родичкою комусь із сім'ї Кицюка. У відкритих джерелах ми знайшли особу з Вінниці з такими ПІБ. Вона є http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/grupa-%E2%84%963-sonechko-13-20-10-04-01-2017/ помічницею вихователя в дитсадку. Якщо це вона, то виникає багато запитань - звідки в неї таке дороговартісне майно і чому саме Кицюк ним користується. Дуже ймовірно, що це підставна особа.
Кицюк також вніс до декларації чотири квартири
66,6 кв. м у Сєвєродонецьку перебувають у спільній власності родини цивільної дружини
Наступні 72,6 кв. м розташовані вже в Києві й записані на колишню тещу - Ірину Власову. Цим помешканням користується син судді Олександр, принаймні так написано у суддівській декларації.
Ще в Ірини Власової є столична квартира площею 103 кв. м по вулиці Ломоносова, придбана майже перед Новим роком. Цією квартирою, що вартує понад 2 млн грн., користується той таки малолітній син Олександр Кицюк.
Четверта квартира - в площею 149кв.м уновому будинку в Києві на вул.Липківського.Цю квартиру придбала спершуКристіна Едуардівна та подарувала її своїй матері. Задекларована вартість - 1,5 млн грн ( на той час - 190 000 доларів)
У 2015-2016 роках Кицюк декларував ще одну квартиру в Києві, площею 92,3кв. м, власником якої є його мати - Кицюк Наталія Вікторівна Її ж https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f2839d08-ee99-41ce-8792-70dd1b7dac2d декларує його сестра у 2019 році.
У реєстрі її немає, а тому що це за квартира і як набута - невідомо.
У Кицюкає шестирічний син Олександр.
Так от, відповідно до декларації Олександр Кицюк-молодший має право користування двома земельними ділянками в Білогородці Київської області. Там також розташовані два житлові будинки площами 173 та 500 кв. м, які, найвірогідніше, ще не введені в експлуатацію.
Певний час Кицюк жив у квартирі його матері. Так от, це не єдина її квартира. Ще одну квартиру в Києві на вул. Ломоносова площею 102 кв. м вона придбала у 2012 році за майже 483 000 грн, що еквівалентно 62 000 доларів за тодішнім курсом.
Мати судді працювала бухгалтеркою в Липовецькому райавтодорі, який є філією ВАТ «Укравтодор» , і навряд чи її офіційні доходи дозволяли робити такі коштовні покупки.
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03.12.2020 14:41 Ответить
Времена януковича возвращаются вместе с его чиновниками, судьями и другими молодыми лицами
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03.12.2020 14:41 Ответить
За декларацією, за попередній рік у нього та дружини чотири автомобілі та квадроцикл у сина.
Зокрема старенький Volkswagen passat, тещин Toyota RAV4, ChevroletAveo та MERSEDES-BENZ ML 350 CDI 4 MATIC 2014 р. в.
Остання автівка записана на матір судді Наталію Кицюк. Транспорт вона придбала у 2014 році, ще до того, як зареєструвалася підприємицею.

Вочевидь, саме ця автівка є улюбленою у Віктора Кицюка. За літо він назбирав 17 штрафів за перевищення швидкості на шляху від Віти-Поштової до Києва.
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03.12.2020 14:41 Ответить
Віктор Кицюк замість ганебного звільнення та справедливого покарання знову готується стати суддею.
За час, коли його судили, він лише наростив свої статки: його родина користується коштовною нерухомістю та дорогими автівками. Є великі запитання до законності джерел їхнього походження.
А найбільше питання - чи Вища рада правосуддя готова вчергове пробити дно та призначити довічно суддею, який є одним із символів кривосуддя часів Майдану?!.
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03.12.2020 14:42 Ответить
Как видим все антимайдановцы награждаются сегодняшней властью хорошими должностями.
Это не реванш?
Это не идеология сегодняшней власти?
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03.12.2020 14:44 Ответить
Пожизненно так пожизненно, со временем.
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03.12.2020 15:13 Ответить
що за норма- суддя довічно, доживе до маразму і буде судити? а хто вони такі, що мають судити нас? може ми вже будем судити їх?
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03.12.2020 16:36 Ответить
Ви зробили це разом!
Д.Б.
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03.12.2020 17:09 Ответить
73% - ура-а-а! Шапки летять у гору.
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03.12.2020 17:35 Ответить
По ходу хороший специалист.Может хоть порядок наведет.
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03.12.2020 17:47 Ответить
Ах березки по ним плачут.
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03.12.2020 18:44 Ответить
"а може туди кинути гранату?
- а може там нікого нема?"(с)))
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03.12.2020 19:46 Ответить
есть еще Божий Суд
не отвертится
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04.12.2020 00:29 Ответить
Настя красуня! І буде нашою президенткою після Олександровича!!!
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08.05.2021 01:30 Ответить
 
 