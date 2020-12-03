УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5119 відвідувачів онлайн
Новини
3 433 45

ВРП призначила суддю Кицюка, який переслідував активістів Майдану, довічним суддею Печерського суду, - Жернаков

ВРП призначила суддю Кицюка, який переслідував активістів Майдану, довічним суддею Печерського суду, - Жернаков

Вища рада правосуддя одноголосно вирішила призначити довічно суддею Печерського суду суддю Майдану Віктора Кицюка.

Про це пише у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Він узагалі не отримав жодного рішення щодо кваліфікаційного оцінювання. Це пряме порушення закону і злочин, - зазначив Жернаков.

Також читайте: Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко

Нагадаємо, 27 листопада Шевченківський суд Києва виправдав екссуддю Кицюка, якого звинувачували в позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки в Межигір'ї взимку 2013 року.

Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, - один із 337 суддів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану: забороняли мирні зібрання, звинувачували активістів нібито за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.

ВРП призначила суддю Кицюка, який переслідував активістів Майдану, довічним суддею Печерського суду, - Жернаков 01

Автор: 

Кицюк (8) Вища рада правосуддя (582) злочини проти Майдану (309) Жернаков Михайло (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Поржали, зебилы?
показати весь коментар
03.12.2020 13:53
+21
как же это трэш уже задолбал
показати весь коментар
03.12.2020 13:54
+18
Нічого дивного: такі особи треба були Янкуовочу, Свиночолому, такі треба Бубочці і на них попит не зменшиться і надалі - тому і суддівство йому пожиттєво.
показати весь коментар
03.12.2020 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поржали, зебилы?
показати весь коментар
03.12.2020 13:53 Відповісти
Якби Дон Кихот Сивий Гетьман, свого часу очолив, в першу чергу, боротьбу не "з декомунізацію" щляхом повалення пам"тників та перейменування вулиць, а з деРигоаналізацією то сьогоднішньої контрреволюції ми б не мали!
А тепер заганяйте в спам, бо правда вам дуж-ж-же, очі коле !!!
показати весь коментар
03.12.2020 14:39 Відповісти
Як раз цей суддя був відсторонений за Порошенка. Чи він мав його вбити? Абсолютно недолугі претензії зеленого абинепорошенківця.
показати весь коментар
03.12.2020 18:07 Відповісти
це шо получається, ненажерливі покидьки в суддівських рясах для своїх колег-виродків призначають вічне жирування і безкарне блаженство а для простого люду вічне зубожіння і злиденне виживання? якщо той люд смиренний і безмізкий, то мабуть по іншому і бути не може.
показати весь коментар
03.12.2020 14:40 Відповісти
Мой прадед говорит: «Имею желание купить https://citaty.info/topic/dom дом , но не имею https://citaty.info/topic/vozmozhnosti возможности . Имею возможность купить козу, но не имею желания». Так выпьем за то, чтоб наши https://citaty.info/topic/zhelaniya желания всегда совпадали с нашими возможностями!
показати весь коментар
03.12.2020 13:54 Відповісти
как же это трэш уже задолбал
показати весь коментар
03.12.2020 13:54 Відповісти
Да уж...
Инфошкварки на завтрак, обед и ужин...
показати весь коментар
03.12.2020 13:59 Відповісти
ничего необычного, теперь это стало правилом, поскольку именно это "покращення" и обещалось с самого начала
показати весь коментар
03.12.2020 13:55 Відповісти
Никто не знает,может мы уже не в Украине живём?
показати весь коментар
03.12.2020 13:55 Відповісти
А вдрух эти самые активисты опять бузить начнут?
А тута - раз, и Кицюн из рукава(то бишь из Пещеры)...
показати весь коментар
03.12.2020 13:55 Відповісти
Нічого дивного: такі особи треба були Янкуовочу, Свиночолому, такі треба Бубочці і на них попит не зменшиться і надалі - тому і суддівство йому пожиттєво.
показати весь коментар
03.12.2020 13:55 Відповісти
Пожиттєво прилаштував його до годівниці і дав можливітсь чинити беззаконня саме портнов, ОсобЬ приближена до овоча та вазеленського. Та хрін з ним.
Ім'я мессії підкажете? Плізз
показати весь коментар
03.12.2020 14:26 Відповісти
Тоже мне всп, "правосудие" Кинуть туда бомбу и столько проблем одним выстрелом бы решили. Но говорят, судей нельзя стрелять, а то у европы будет булькать демократия.
показати весь коментар
03.12.2020 13:57 Відповісти
зебидло гірше епідемії.
показати весь коментар
03.12.2020 13:58 Відповісти
А сєпарку царєвіч ще не призначили? Зєля, дєйствуй! Ти зможешь!
показати весь коментар
03.12.2020 13:58 Відповісти
зе дно
показати весь коментар
03.12.2020 13:59 Відповісти
Нє, це ще нє дно. Ще потєющий суддя кірєєв десь в Криму загубився...
показати весь коментар
03.12.2020 14:03 Відповісти
Очередной Татаров?

Під час протестів на Майдані Татаров, обіймаючи посаду в МВС, публічно коментував події, зокрема, напади працівників тодішньої міліції на протестувальників. На зустрічах з послами країн Євросоюзу Татаров говорив, що майданівці могли стріляти самі в себе, оскільки міліція зброї не застосовує. Він називав активістів "злочинцями, які трощать все". А побиття автомайданівців у Кріпосному провулку в січні 2014 року бійцями "Беркуту" Татаров https://www.facebook.com/watch/?v=2821409137979213 охарактеризував як напад самих активістів.
Під час найкривавіших днів протестів у лютому 2014 року Татаров https://www.youtube.com/watch?v=ZGAdiD9YDPQ стверджував , що співробітники міліції "не використовують вогнепальну зброю". Також він запевняв, що дехто із загиблих мітингувальників мав поранення в потилицю, що може свідчити про те, що стріляли в них не міліціонери, а "люди, які були поруч".
показати весь коментар
03.12.2020 14:04 Відповісти
Его тоже будет отмазывать Бенядиктова?
показати весь коментар
03.12.2020 14:05 Відповісти
УЖЕ отмазывает и ОНА, и ОН, и ОП.
показати весь коментар
03.12.2020 14:11 Відповісти
То что нам теперь ему срок жизни укоротить?!?!
показати весь коментар
03.12.2020 14:08 Відповісти
Та, може бурульки будуть падать...
показати весь коментар
03.12.2020 14:12 Відповісти
Під час Революції Гідності Віктор Кицюк засуджував автомайданівців за поїздку до Межигір'я Януковича.
Зокрема, саме він https://tsn.ua/politika/avtomaydanivcya-poyarkova-na-pivroku-pozbavili-vodiyskih-prav-329817.html позбавив прав керування на 6 місяців Сергія Пояркова, хоча на суді був допитаний як свідок нардеп https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Яворівський , який прямо https://www.pravda.com.ua/news/2014/01/16/7009734/ заявив , що за кермом автомобіля був він, а не Поярков.
Цікаво, що всі справи щодо автомайданівців, які надходили до Печерського суду (таких було понад 12), розподілялись вручну з явним втручанням у авторозподіл.
Як потім було встановлено експертизою у рамках кримінальної справи, з системи вручну виключались усі інші судді Печерського суду, а залишались лише судді ЦАРЕВИЧ І КИЦЮК.
До того ж сам процес розподіл здійснював працівник суду під логіном рідної сестри Людмили Кицюк.
http://blog.prosud.info/kicyuk_viktor_petrovich.html
показати весь коментар
03.12.2020 14:13 Відповісти
ВРП призначила суддю Кицюка, який переслідував активістів Майдану, довічним суддею Печерського суду, - Жернаков - Цензор.НЕТ 6028
показати весь коментар
03.12.2020 14:15 Відповісти
ще два роки тому відбір суддів відбувався під онлайн-трансляцію із залученням іноземних спостерігачів.

останні ж два роки всі призначення відбуваються поза конкурсами або за конкурсами під конкретну особу (я вже не кажу про персоналії того лайна, яке отримує посади).
але ж малороське зеленське обіцяло вам "відкритіпрозоріконкурси", "новіобличчя", "соціальніліфти".
довбойоби, вас ще сечею не позаливало?
показати весь коментар
03.12.2020 14:17 Відповісти
Такие новости вызывают у меня только один вопрос:
при следующем Майдане всех этих "кицюков" будут расстреливать или вешать !?
показати весь коментар
03.12.2020 14:18 Відповісти
Відповідно до декларації, сім'я Кицюків із 2019 року проживає за Києвом, у населеному пункті Віта-Поштова, де в них у користуванні є симпатичний будинок площею 260 кв. м із окремою банею та альтанкою. Задекларована вартість - 2,8 млн грн.
Будинок і земля під ним належать землячці судді - Бадрак Тетяні Вікторівні 1961 р. н., яка зареєстрована у Вінниці. Достеменно невідомо, хто ця небідна людина і чи є вона родичкою комусь із сім'ї Кицюка. У відкритих джерелах ми знайшли особу з Вінниці з такими ПІБ. Вона є http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/grupa-%E2%84%963-sonechko-13-20-10-04-01-2017/ помічницею вихователя в дитсадку. Якщо це вона, то виникає багато запитань - звідки в неї таке дороговартісне майно і чому саме Кицюк ним користується. Дуже ймовірно, що це підставна особа.
показати весь коментар
03.12.2020 14:26 Відповісти
Ну давай зебилы, запевай любимую песню, что это порошенко реформировал судебную систему так, что именно при зеленском, все подонки либо возвращаются, либо становятся пожизненными судьями
показати весь коментар
03.12.2020 14:28 Відповісти
Пожизненный судья, это класно.. Даже справка из дурки пожизненно не выдается..
показати весь коментар
03.12.2020 14:30 Відповісти
Відповідно до декларації, сім'я Кицюків із 2019 року проживає за Києвом, у населеному пункті Віта-Поштова, де в них у користуванні є симпатичний будинок площею 260 кв. м із окремою банею та альтанкою. Задекларована вартість - 2,8 млн грн.
Будинок і земля під ним належать землячці судді - Бадрак Тетяні Вікторівні 1961 р. н., яка зареєстрована у Вінниці. Достеменно невідомо, хто ця небідна людина і чи є вона родичкою комусь із сім'ї Кицюка. У відкритих джерелах ми знайшли особу з Вінниці з такими ПІБ. Вона є http://veselka-vin.dytsadok.org.ua/grupa-%E2%84%963-sonechko-13-20-10-04-01-2017/ помічницею вихователя в дитсадку. Якщо це вона, то виникає багато запитань - звідки в неї таке дороговартісне майно і чому саме Кицюк ним користується. Дуже ймовірно, що це підставна особа.
Кицюк також вніс до декларації чотири квартири
66,6 кв. м у Сєвєродонецьку перебувають у спільній власності родини цивільної дружини
Наступні 72,6 кв. м розташовані вже в Києві й записані на колишню тещу - Ірину Власову. Цим помешканням користується син судді Олександр, принаймні так написано у суддівській декларації.
Ще в Ірини Власової є столична квартира площею 103 кв. м по вулиці Ломоносова, придбана майже перед Новим роком. Цією квартирою, що вартує понад 2 млн грн., користується той таки малолітній син Олександр Кицюк.
Четверта квартира - в площею 149кв.м уновому будинку в Києві на вул.Липківського.Цю квартиру придбала спершуКристіна Едуардівна та подарувала її своїй матері. Задекларована вартість - 1,5 млн грн ( на той час - 190 000 доларів)
У 2015-2016 роках Кицюк декларував ще одну квартиру в Києві, площею 92,3кв. м, власником якої є його мати - Кицюк Наталія Вікторівна Її ж https://declarations.com.ua/declaration/nacp_f2839d08-ee99-41ce-8792-70dd1b7dac2d декларує його сестра у 2019 році.
У реєстрі її немає, а тому що це за квартира і як набута - невідомо.
У Кицюкає шестирічний син Олександр.
Так от, відповідно до декларації Олександр Кицюк-молодший має право користування двома земельними ділянками в Білогородці Київської області. Там також розташовані два житлові будинки площами 173 та 500 кв. м, які, найвірогідніше, ще не введені в експлуатацію.
Певний час Кицюк жив у квартирі його матері. Так от, це не єдина її квартира. Ще одну квартиру в Києві на вул. Ломоносова площею 102 кв. м вона придбала у 2012 році за майже 483 000 грн, що еквівалентно 62 000 доларів за тодішнім курсом.
Мати судді працювала бухгалтеркою в Липовецькому райавтодорі, який є філією ВАТ «Укравтодор» , і навряд чи її офіційні доходи дозволяли робити такі коштовні покупки.
показати весь коментар
03.12.2020 14:41 Відповісти
Времена януковича возвращаются вместе с его чиновниками, судьями и другими молодыми лицами
показати весь коментар
03.12.2020 14:41 Відповісти
За декларацією, за попередній рік у нього та дружини чотири автомобілі та квадроцикл у сина.
Зокрема старенький Volkswagen passat, тещин Toyota RAV4, ChevroletAveo та MERSEDES-BENZ ML 350 CDI 4 MATIC 2014 р. в.
Остання автівка записана на матір судді Наталію Кицюк. Транспорт вона придбала у 2014 році, ще до того, як зареєструвалася підприємицею.

Вочевидь, саме ця автівка є улюбленою у Віктора Кицюка. За літо він назбирав 17 штрафів за перевищення швидкості на шляху від Віти-Поштової до Києва.
показати весь коментар
03.12.2020 14:41 Відповісти
Віктор Кицюк замість ганебного звільнення та справедливого покарання знову готується стати суддею.
За час, коли його судили, він лише наростив свої статки: його родина користується коштовною нерухомістю та дорогими автівками. Є великі запитання до законності джерел їхнього походження.
А найбільше питання - чи Вища рада правосуддя готова вчергове пробити дно та призначити довічно суддею, який є одним із символів кривосуддя часів Майдану?!.
показати весь коментар
03.12.2020 14:42 Відповісти
Как видим все антимайдановцы награждаются сегодняшней властью хорошими должностями.
Это не реванш?
Это не идеология сегодняшней власти?
показати весь коментар
03.12.2020 14:44 Відповісти
Пожизненно так пожизненно, со временем.
показати весь коментар
03.12.2020 15:13 Відповісти
що за норма- суддя довічно, доживе до маразму і буде судити? а хто вони такі, що мають судити нас? може ми вже будем судити їх?
показати весь коментар
03.12.2020 16:36 Відповісти
Ви зробили це разом!
Д.Б.
показати весь коментар
03.12.2020 17:09 Відповісти
73% - ура-а-а! Шапки летять у гору.
показати весь коментар
03.12.2020 17:35 Відповісти
По ходу хороший специалист.Может хоть порядок наведет.
показати весь коментар
03.12.2020 17:47 Відповісти
Ах березки по ним плачут.
показати весь коментар
03.12.2020 18:44 Відповісти
"а може туди кинути гранату?
- а може там нікого нема?"(с)))
показати весь коментар
03.12.2020 19:46 Відповісти
есть еще Божий Суд
не отвертится
показати весь коментар
04.12.2020 00:29 Відповісти
Настя красуня! І буде нашою президенткою після Олександровича!!!
показати весь коментар
08.05.2021 01:30 Відповісти
 
 