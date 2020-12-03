ВРП призначила суддю Кицюка, який переслідував активістів Майдану, довічним суддею Печерського суду, - Жернаков

Вища рада правосуддя одноголосно вирішила призначити довічно суддею Печерського суду суддю Майдану Віктора Кицюка.

Про це пише у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Він узагалі не отримав жодного рішення щодо кваліфікаційного оцінювання. Це пряме порушення закону і злочин, - зазначив Жернаков.

Також читайте: Суд виправдав екссуддю Кицюка, який позбавляв учасників Автомайдану водійських прав: прокурор на засідання не прийшов, - адвокат Маселко

Нагадаємо, 27 листопада Шевченківський суд Києва виправдав екссуддю Кицюка, якого звинувачували в позбавленні водійських посвідчень учасників поїздки в Межигір'ї взимку 2013 року.

Віктор Кицюк, відповідно до бази активістів, - один із 337 суддів, які під час Революції Гідності ухвалювали неправомірні рішення щодо учасників Майдану: забороняли мирні зібрання, звинувачували активістів нібито за опір правоохоронцям та порушення порядку мирних зібрань.