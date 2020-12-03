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Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников

Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников

Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.

Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.

Также читайте: Наивысшая летальность от коронавируса - 18,5% наблюдается в возрастной группе от 80 до 89 лет, - ЦОЗ

Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) чиновник (1560) госслужащие (339) возраст (17)


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Топ комментарии
+23
молодці- до сметрі старі комуняцькі пердуни нами будуть керувати
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03.12.2020 14:06
+14
Эх, Фокина рано турнули...
Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников - Цензор.НЕТ 3548
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03.12.2020 14:09
+11
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем. (с)
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03.12.2020 14:06
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Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем. (с)
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03.12.2020 14:06 Ответить
Это под кого закон?
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03.12.2020 14:14 Ответить
а вот ходь бы и под Дьопйоша зеленского. Подростает юный чиновкник С яслей в депутатское креселко
Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників - Цензор.НЕТ 3694
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03.12.2020 14:16 Ответить
Под пердвечука.
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03.12.2020 14:19 Ответить
даже лукашенко не менял законов под коленьку своего, хотя народ беларуси давно ждал перемены старого руководства на молодое...(всё, как в украине - на молодое рукодство)
народ беларуси же ж песни цоя пел не для прихода цихановской - слабой женщины, которая, почему-то передумала и опять взялась за старое - стала сильной
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03.12.2020 15:44 Ответить
А в этой стране любой закон под кого?
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03.12.2020 14:55 Ответить
Законы для того, чтоб людям жилося здоровее и веселее. Но не всем они идут впрок а как под хвост ослу.
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03.12.2020 15:25 Ответить
молодці- до сметрі старі комуняцькі пердуни нами будуть керувати
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03.12.2020 14:06 Ответить
"Пусть смеётся лишь тот
Уходящему вслед
Кто прожить собирается
Тысячу лет"

Омар Хаям 10 век .
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03.12.2020 14:12 Ответить
ну да, побольше совкопитеков туда
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03.12.2020 14:07 Ответить
А совкопітеки самі залізли туди? Їх обрав мудрий наріт.
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03.12.2020 14:10 Ответить
"мудрий наріт" - это те кто не разбираясь в вопросе тулят везде свое мнение.
"о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе"
Вы уверены, что выборные должности являются госслужащими?
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03.12.2020 14:34 Ответить
А нафига ж вы понабирали молодёЖЬ в Раду? Эти нифига не знают, а старые уже нифига не помнят. Что за крайности...
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03.12.2020 14:08 Ответить
Ви шукаєте якісь логічні пояснення? Тоді - успіху Вам.))
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03.12.2020 14:16 Ответить
Ахаха, обещание новых лиц выполнили, теперь обещание "дорогу молодым" выполняют))
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03.12.2020 14:09 Ответить
Эх, Фокина рано турнули...
Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников - Цензор.НЕТ 3548
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03.12.2020 14:09 Ответить
не беда, сейчас вернут!
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03.12.2020 14:50 Ответить
Будет типа - "совет старейшин-маразматиков". ..хм. а как же социальный лифт для молодых специалистов который обещал Зебуин !?
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03.12.2020 14:11 Ответить
"Я вам ничего не должен!"
"Ідіть у сраку!"
🙂🙂
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03.12.2020 14:15 Ответить
Ну а сейчас "совет молодых маразматиков" - какая разница?
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03.12.2020 14:51 Ответить
возвращение совка во всем и вся

потому что Зеленский
"из простой совецкой еврейской семьи"
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03.12.2020 14:12 Ответить
Маркшейдер собирает чемодан...
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03.12.2020 14:12 Ответить
?????????Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників - Цензор.НЕТ 370
департаментінің кәсіпорындарында жер астында күндіз-түні ер адамдармен бірге жұмыс істейтін батыл және ақылды маркшейдер қыздар кездеседі
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03.12.2020 16:26 Ответить
Привет совок с брежневыми...
Эта власть возвращает все совковое, пуйловское, кгбежнофсбешное только слегка подрихтованное под современность кагбе, и подкрашенное в зеленое говно.
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03.12.2020 14:13 Ответить
Зебіли зробили це разом.
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03.12.2020 14:15 Ответить
Поки не винесуть вперед ногами. Совок-2.
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03.12.2020 14:13 Ответить
от "корыта-кормушки" не оторвать...- все слуги для господарив)))
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03.12.2020 14:15 Ответить
в Мариуполе в заводах татарина после 60 вход воспрещен
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03.12.2020 14:39 Ответить
т.е. татарин уже до пенсии дожить не дает, вот благародный человек ведь !
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03.12.2020 15:29 Ответить
ура Кравчуки с Фокиным зарулят!
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03.12.2020 14:17 Ответить
Давайте сравнивать 65 и 78 , что больше и гораздо ?!

Эт об чём я ?

Вызывает несказанное умиление особенные посты порохоботов на счёт
"маразматиков" на фоне недавших их соплей восторга на предмет победы
мумии Байдена ...
Ну мумия , разумеется , такая ничегосё ... Хорошая медицина , но и жизнь была не всегда сахар . Жену и дочку рано потерял . В 2015 молодого сына похоронил .

Жись вообще такая полосатая . Вроде и Петя уже не подросток , а сколько ему до тех 65 будет в 2024-м ?!
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03.12.2020 14:18 Ответить
Який тобі Порошенко Петя, зелене лайно? До своїх політиків дозволяй такі вольності.
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03.12.2020 18:00 Ответить
Молодым везде у нас дорога
Старикам везде у нас почет... и снятие возрастных ограничений.
Микила Янавич, еще имеешь шанс.
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03.12.2020 14:20 Ответить
а президент это чиновник?разница в том , что чиновников обычно назначают , а президента выбирают на выборах...
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03.12.2020 14:23 Ответить
У вас на Моржовии не выбирают , вечно бухой эльцЫн назначил приемника - спидолу Тупина и эта тварь сама никогда не уйдет ,соберется кооп. озеро и выберет нового молодого энергичного оленевода шайгу...твари вы,животные
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03.12.2020 15:19 Ответить
И вот это "правильно".
А на пенсию, нужно, вообще в 80 лет идти
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03.12.2020 14:23 Ответить
А на пенсию, нужно, вообще в 80 лет выносить.
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03.12.2020 14:24 Ответить
будет принято решение на госсударственом уровне о создание в каждом ведомстве новой хозрасчетной структуры, которая будет заниматься погребением и прочими ритуальными услугами, то есть похоронная команда
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03.12.2020 14:30 Ответить
Скінчилися нові обличчя, з'явилися старі дупи)
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03.12.2020 14:25 Ответить
Новые лица-рулят.
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03.12.2020 14:26 Ответить
"Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста".

Им не снимать возрастные ограничения нужно, а гнать пинками с насиженных мест. Пускай на дома свои финансовые проблемы решают.
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03.12.2020 14:33 Ответить
ну ладно после 65, а до 4х мона?,
а то у меня уже один кандидатец на ушах висит....
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03.12.2020 14:33 Ответить
Вперед, в совок!
Спочатку зняття обмеження чинуш за віком, а потім і зняття на кількість термінів преза на посту.
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03.12.2020 14:33 Ответить
для фокиных открываются новые возможности и горизонты?
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03.12.2020 14:45 Ответить
То есть кравчуки с фокиным собираются жить до 100 лет?
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03.12.2020 15:11 Ответить
Интересно, кого еще решили ЗЕляди из совкового и рыговского нафталина вытащить?
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03.12.2020 15:19 Ответить
Будуть сидіти допоки ласти не склеять, нажаль.
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03.12.2020 16:08 Ответить
Достиг 65 лет..нахрен с госслужбы Хочет работать, а они всегда говорят что полны сил, пусть идет работать..дворником. Что за государство такое...где подготовка молодых кадров...
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03.12.2020 16:22 Ответить
чудово. нехай собі у штани ходячи кладе і все керує і керує. тільки за одної умови. або пенсія. або зарплата, якщо вже такий не замінний.
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03.12.2020 16:31 Ответить
Писец....А лучше еще передавать по гаследству !!!!!
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03.12.2020 16:58 Ответить
Эти чинуши уже должности по наследству передают, а тут их детей обижаете. Хочешь угробить, то что работает и приносит прибыль, поручи чиновнику управлять. Мигом угробят и разворуют.
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03.12.2020 18:43 Ответить
 
 