Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников

Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.

Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.

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