Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников
Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства стран членов Европейского Союза и Конституции Украины.
Кроме того, отмечается, что в исключительных случаях, возникает потребность в оставлении государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65 - летнего возраста для более эффективного функционирования государственного органа.
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Мы и были, и есть, мы и будем. (с)
народ беларуси же ж песни цоя пел не для прихода цихановской - слабой женщины, которая, почему-то передумала и опять взялась за старое - стала сильной
Уходящему вслед
Кто прожить собирается
Тысячу лет"
Омар Хаям 10 век .
"о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе"
Вы уверены, что выборные должности являются госслужащими?
"Ідіть у сраку!"
🙂🙂
потому что Зеленский
"из простой совецкой еврейской семьи"
департаментінің кәсіпорындарында жер астында күндіз-түні ер адамдармен бірге жұмыс істейтін батыл және ақылды маркшейдер қыздар кездеседі
Эта власть возвращает все совковое, пуйловское, кгбежнофсбешное только слегка подрихтованное под современность кагбе, и подкрашенное в зеленое говно.
Эт об чём я ?
Вызывает несказанное умиление особенные посты порохоботов на счёт
"маразматиков" на фоне недавших их соплей восторга на предмет победы
мумии Байдена ...
Ну мумия , разумеется , такая ничегосё ... Хорошая медицина , но и жизнь была не всегда сахар . Жену и дочку рано потерял . В 2015 молодого сына похоронил .
Жись вообще такая полосатая . Вроде и Петя уже не подросток , а сколько ему до тех 65 будет в 2024-м ?!
Старикам везде у нас почет... и снятие возрастных ограничений.
Микила Янавич, еще имеешь шанс.
А на пенсию, нужно, вообще в 80 лет идти
Им не снимать возрастные ограничения нужно, а гнать пинками с насиженных мест. Пускай на дома свои финансовые проблемы решают.
а то у меня уже один кандидатец на ушах висит....
Спочатку зняття обмеження чинуш за віком, а потім і зняття на кількість термінів преза на посту.