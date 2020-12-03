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Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників

Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників

Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, які дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65-річного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення ефективного функціонування державних органів України і впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн членів Європейського Союзу та Конституції України.

Крім того, наголошується, що у виняткових випадках виникає потреба в залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення нею 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу.

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ВР (14942) законопроєкт (3583) чиновник (802) держслужбовці (336) вік (15)


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Топ коментарі
+23
молодці- до сметрі старі комуняцькі пердуни нами будуть керувати
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03.12.2020 14:06
+14
Эх, Фокина рано турнули...
Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников - Цензор.НЕТ 3548
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03.12.2020 14:09
+11
Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем. (с)
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03.12.2020 14:06
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Мы бумажные важные люди,
Мы и были, и есть, мы и будем. (с)
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03.12.2020 14:06 Відповісти
Это под кого закон?
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03.12.2020 14:14 Відповісти
а вот ходь бы и под Дьопйоша зеленского. Подростает юный чиновкник С яслей в депутатское креселко
Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників - Цензор.НЕТ 3694
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03.12.2020 14:16 Відповісти
Под пердвечука.
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03.12.2020 14:19 Відповісти
даже лукашенко не менял законов под коленьку своего, хотя народ беларуси давно ждал перемены старого руководства на молодое...(всё, как в украине - на молодое рукодство)
народ беларуси же ж песни цоя пел не для прихода цихановской - слабой женщины, которая, почему-то передумала и опять взялась за старое - стала сильной
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03.12.2020 15:44 Відповісти
А в этой стране любой закон под кого?
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03.12.2020 14:55 Відповісти
Законы для того, чтоб людям жилося здоровее и веселее. Но не всем они идут впрок а как под хвост ослу.
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03.12.2020 15:25 Відповісти
молодці- до сметрі старі комуняцькі пердуни нами будуть керувати
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03.12.2020 14:06 Відповісти
"Пусть смеётся лишь тот
Уходящему вслед
Кто прожить собирается
Тысячу лет"

Омар Хаям 10 век .
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03.12.2020 14:12 Відповісти
ну да, побольше совкопитеков туда
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03.12.2020 14:07 Відповісти
А совкопітеки самі залізли туди? Їх обрав мудрий наріт.
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03.12.2020 14:10 Відповісти
"мудрий наріт" - это те кто не разбираясь в вопросе тулят везде свое мнение.
"о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе"
Вы уверены, что выборные должности являются госслужащими?
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03.12.2020 14:34 Відповісти
А нафига ж вы понабирали молодёЖЬ в Раду? Эти нифига не знают, а старые уже нифига не помнят. Что за крайности...
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03.12.2020 14:08 Відповісти
Ви шукаєте якісь логічні пояснення? Тоді - успіху Вам.))
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03.12.2020 14:16 Відповісти
Ахаха, обещание новых лиц выполнили, теперь обещание "дорогу молодым" выполняют))
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03.12.2020 14:09 Відповісти
Эх, Фокина рано турнули...
Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников - Цензор.НЕТ 3548
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03.12.2020 14:09 Відповісти
не беда, сейчас вернут!
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03.12.2020 14:50 Відповісти
Будет типа - "совет старейшин-маразматиков". ..хм. а как же социальный лифт для молодых специалистов который обещал Зебуин !?
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03.12.2020 14:11 Відповісти
"Я вам ничего не должен!"
"Ідіть у сраку!"
🙂🙂
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03.12.2020 14:15 Відповісти
Ну а сейчас "совет молодых маразматиков" - какая разница?
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03.12.2020 14:51 Відповісти
возвращение совка во всем и вся

потому что Зеленский
"из простой совецкой еврейской семьи"
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03.12.2020 14:12 Відповісти
Маркшейдер собирает чемодан...
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03.12.2020 14:12 Відповісти
?????????Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників - Цензор.НЕТ 370
департаментінің кәсіпорындарында жер астында күндіз-түні ер адамдармен бірге жұмыс істейтін батыл және ақылды маркшейдер қыздар кездеседі
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03.12.2020 16:26 Відповісти
Привет совок с брежневыми...
Эта власть возвращает все совковое, пуйловское, кгбежнофсбешное только слегка подрихтованное под современность кагбе, и подкрашенное в зеленое говно.
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03.12.2020 14:13 Відповісти
Зебіли зробили це разом.
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03.12.2020 14:15 Відповісти
Поки не винесуть вперед ногами. Совок-2.
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03.12.2020 14:13 Відповісти
от "корыта-кормушки" не оторвать...- все слуги для господарив)))
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03.12.2020 14:15 Відповісти
в Мариуполе в заводах татарина после 60 вход воспрещен
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03.12.2020 14:39 Відповісти
т.е. татарин уже до пенсии дожить не дает, вот благародный человек ведь !
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03.12.2020 15:29 Відповісти
ура Кравчуки с Фокиным зарулят!
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03.12.2020 14:17 Відповісти
Давайте сравнивать 65 и 78 , что больше и гораздо ?!

Эт об чём я ?

Вызывает несказанное умиление особенные посты порохоботов на счёт
"маразматиков" на фоне недавших их соплей восторга на предмет победы
мумии Байдена ...
Ну мумия , разумеется , такая ничегосё ... Хорошая медицина , но и жизнь была не всегда сахар . Жену и дочку рано потерял . В 2015 молодого сына похоронил .

Жись вообще такая полосатая . Вроде и Петя уже не подросток , а сколько ему до тех 65 будет в 2024-м ?!
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03.12.2020 14:18 Відповісти
Який тобі Порошенко Петя, зелене лайно? До своїх політиків дозволяй такі вольності.
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03.12.2020 18:00 Відповісти
Молодым везде у нас дорога
Старикам везде у нас почет... и снятие возрастных ограничений.
Микила Янавич, еще имеешь шанс.
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03.12.2020 14:20 Відповісти
а президент это чиновник?разница в том , что чиновников обычно назначают , а президента выбирают на выборах...
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03.12.2020 14:23 Відповісти
У вас на Моржовии не выбирают , вечно бухой эльцЫн назначил приемника - спидолу Тупина и эта тварь сама никогда не уйдет ,соберется кооп. озеро и выберет нового молодого энергичного оленевода шайгу...твари вы,животные
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03.12.2020 15:19 Відповісти
И вот это "правильно".
А на пенсию, нужно, вообще в 80 лет идти
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03.12.2020 14:23 Відповісти
А на пенсию, нужно, вообще в 80 лет выносить.
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03.12.2020 14:24 Відповісти
будет принято решение на госсударственом уровне о создание в каждом ведомстве новой хозрасчетной структуры, которая будет заниматься погребением и прочими ритуальными услугами, то есть похоронная команда
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03.12.2020 14:30 Відповісти
Скінчилися нові обличчя, з'явилися старі дупи)
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03.12.2020 14:25 Відповісти
Новые лица-рулят.
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03.12.2020 14:26 Відповісти
"Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в закон "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе, которые позволят оставаться на госслужбе лицам, достигшим 65 летнего возраста".

Им не снимать возрастные ограничения нужно, а гнать пинками с насиженных мест. Пускай на дома свои финансовые проблемы решают.
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03.12.2020 14:33 Відповісти
ну ладно после 65, а до 4х мона?,
а то у меня уже один кандидатец на ушах висит....
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03.12.2020 14:33 Відповісти
Вперед, в совок!
Спочатку зняття обмеження чинуш за віком, а потім і зняття на кількість термінів преза на посту.
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03.12.2020 14:33 Відповісти
для фокиных открываются новые возможности и горизонты?
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03.12.2020 14:45 Відповісти
То есть кравчуки с фокиным собираются жить до 100 лет?
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03.12.2020 15:11 Відповісти
Интересно, кого еще решили ЗЕляди из совкового и рыговского нафталина вытащить?
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03.12.2020 15:19 Відповісти
Будуть сидіти допоки ласти не склеять, нажаль.
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03.12.2020 16:08 Відповісти
Достиг 65 лет..нахрен с госслужбы Хочет работать, а они всегда говорят что полны сил, пусть идет работать..дворником. Что за государство такое...где подготовка молодых кадров...
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03.12.2020 16:22 Відповісти
чудово. нехай собі у штани ходячи кладе і все керує і керує. тільки за одної умови. або пенсія. або зарплата, якщо вже такий не замінний.
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03.12.2020 16:31 Відповісти
Писец....А лучше еще передавать по гаследству !!!!!
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03.12.2020 16:58 Відповісти
Эти чинуши уже должности по наследству передают, а тут их детей обижаете. Хочешь угробить, то что работает и приносит прибыль, поручи чиновнику управлять. Мигом угробят и разворуют.
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03.12.2020 18:43 Відповісти
 
 