Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників
Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, які дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65-річного віку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення ефективного функціонування державних органів України і впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн членів Європейського Союзу та Конституції України.
Крім того, наголошується, що у виняткових випадках виникає потреба в залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення нею 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу.
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народ беларуси же ж песни цоя пел не для прихода цихановской - слабой женщины, которая, почему-то передумала и опять взялась за старое - стала сильной
Уходящему вслед
Кто прожить собирается
Тысячу лет"
Омар Хаям 10 век .
"о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе"
Вы уверены, что выборные должности являются госслужащими?
"Ідіть у сраку!"
🙂🙂
потому что Зеленский
"из простой совецкой еврейской семьи"
департаментінің кәсіпорындарында жер астында күндіз-түні ер адамдармен бірге жұмыс істейтін батыл және ақылды маркшейдер қыздар кездеседі
Эта власть возвращает все совковое, пуйловское, кгбежнофсбешное только слегка подрихтованное под современность кагбе, и подкрашенное в зеленое говно.
Эт об чём я ?
Вызывает несказанное умиление особенные посты порохоботов на счёт
"маразматиков" на фоне недавших их соплей восторга на предмет победы
мумии Байдена ...
Ну мумия , разумеется , такая ничегосё ... Хорошая медицина , но и жизнь была не всегда сахар . Жену и дочку рано потерял . В 2015 молодого сына похоронил .
Жись вообще такая полосатая . Вроде и Петя уже не подросток , а сколько ему до тех 65 будет в 2024-м ?!
Старикам везде у нас почет... и снятие возрастных ограничений.
Микила Янавич, еще имеешь шанс.
А на пенсию, нужно, вообще в 80 лет идти
Им не снимать возрастные ограничения нужно, а гнать пинками с насиженных мест. Пускай на дома свои финансовые проблемы решают.
а то у меня уже один кандидатец на ушах висит....
Спочатку зняття обмеження чинуш за віком, а потім і зняття на кількість термінів преза на посту.