Рада планує зняти вікові обмеження для чиновників

Верховна Рада в першому читанні ухвалила зміни до закону "Про державну службу" щодо зняття вікових обмежень для роботи на державній службі, які дозволять залишатися на держслужбі особам, які досягли 65-річного віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення ефективного функціонування державних органів України і впровадження гнучкого підходу у врегулюванні граничного віку перебування на державній службі, відповідно до практики законодавства країн членів Європейського Союзу та Конституції України.

Крім того, наголошується, що у виняткових випадках виникає потреба в залишенні державного службовця на займаній посаді після досягнення нею 65-річного віку для більш ефективного функціонування державного органу.

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