СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

Сотрудники СБУ проводят обыски в помещениях "Укроборонпрома" и компании "Укрспецэкспорт", которая является участником Концерна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Укроборонопрома".

Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киев.

"Укроборонпром и Укрспецэкспорт обеспечивают максимальное содействие правоохранительным органам и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Оба учреждения работают в штатном режиме", - отметили в Концерне.

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