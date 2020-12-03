СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті"
Співробітники СБУ проводять обшуки в приміщеннях "Укроборонпрому" та компанії "Укрспецекспорт", яка є учасником Концерну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів і проводяться на підставі постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м Київ.
""Укроборонпром" та "Укрспецекспорт" забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи в рамках ухвали суду. Обидві установи працюють в штатному режимі", - зазначили в Концерні.
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Это просто на голову не налазит…
В последнее время появляется четкое ощущение, что по некоторым показателям мы оказались сейчас в периоде до 2013 года.
О таком своем ощущении https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy поведал сегодня в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел, главный редактор сайта ОРД Станислав Речинский.
Товарищ рассказал историю о том, как пару месяцев назад сотрудники СБУ выкрали на территории Украины беженца-мусульманина Алишера Хайдарова (с документом ООН о том, что он беженец по религиозным мотивам) и передали его на территорию … Беларуси. Откуда он был отправлен в Узбекистан, где уже сидит в тюрьме.
Вопрос: возможно ли сотрудничество СБУ со спецслужбами РБ без сотрудничества со спецслужбами РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)? Естественно, нет.
Значит, сотрудничество СБУ со спецслужбами РФ возобновлено.
Практика «торговли» СБУ политбеженцами с авторитарными режимами бывших республик СССР была широко распространена в домайданный период. Доходный бизнес был.
Но то, что этот «бизнес» возобновлен сейчас, да еще и с сотрудничеством со спецслужбами РБ и РФ - это просто на голову не налазит.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA.html Зеленский - идиот или предатель? Или кое-что о Ермаке, Таране, Баканове и прочих «сивохах»
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/107463.html Как Баканов работает на Россию
И какая короткая память у обитателей Банковой и Владимирской.
Ребята, вы ж еще недавно лихорадочно жгли документы во дворах своих контор и боялись, как бы вместе с ними не сожгли и вас…