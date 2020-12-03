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Новини
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СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті"

СБУ проводить обшуки в

Співробітники СБУ проводять обшуки в приміщеннях "Укроборонпрому" та компанії "Укрспецекспорт", яка є учасником Концерну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів і проводяться на підставі постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м Київ.

""Укроборонпром" та "Укрспецекспорт" забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи в рамках ухвали суду. Обидві установи працюють в штатному режимі", - зазначили в Концерні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування, - Гусєв

Автор: 

обшук (1970) СБУ (12774) Укрспецекспорт (93) Укроборонпром (1732)


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Прювет вовику от Баканова
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03.12.2020 14:43 Відповісти
отвлекают от Татарова
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03.12.2020 14:44 Відповісти
Рейдерская атака ЗЕлени на ВПК в самом разгаре.
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03.12.2020 14:46 Відповісти
"Ответка" Мустафе Наему, чтобы меньше на эфирах квакал)) Привет от Урусского))
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03.12.2020 14:53 Відповісти
Перерасподіл фінансових потоків
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03.12.2020 14:54 Відповісти
СБУ-личная охрана Коломойского : СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело./ Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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03.12.2020 15:39 Відповісти
Речинский: СБУ при Зеленском возобновила сотрудничество со спецслужбами России Декабрь 3, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2.html#respond Комментарии: 0

Это просто на голову не налазит…
В последнее время появляется четкое ощущение, что по некоторым показателям мы оказались сейчас в периоде до 2013 года.
О таком своем ощущении https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy поведал сегодня в Фейсбуке известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел, главный редактор сайта ОРД Станислав Речинский.
Товарищ рассказал историю о том, как пару месяцев назад сотрудники СБУ выкрали на территории Украины беженца-мусульманина Алишера Хайдарова (с документом ООН о том, что он беженец по религиозным мотивам) и передали его на территорию … Беларуси. Откуда он был отправлен в Узбекистан, где уже сидит в тюрьме.
Вопрос: возможно ли сотрудничество СБУ со спецслужбами РБ без сотрудничества со спецслужбами РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)? Естественно, нет.
Значит, сотрудничество СБУ со спецслужбами РФ возобновлено.
Практика «торговли» СБУ политбеженцами с авторитарными режимами бывших республик СССР была широко распространена в домайданный период. Доходный бизнес был.
Но то, что этот «бизнес» возобновлен сейчас, да еще и с сотрудничеством со спецслужбами РБ и РФ - это просто на голову не налазит.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA.html Зеленский - идиот или предатель? Или кое-что о Ермаке, Таране, Баканове и прочих «сивохах»
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/107463.html Как Баканов работает на Россию
И какая короткая память у обитателей Банковой и Владимирской.
Ребята, вы ж еще недавно лихорадочно жгли документы во дворах своих контор и боялись, как бы вместе с ними не сожгли и вас…
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03.12.2020 16:07 Відповісти
В последнее время ОРД во главе с Речинским превратился в вонючую помойку, в которую сбрасывается всякое дерьмо. Статьи почти все заказные. Короче не тот уже Стас, не тот...
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03.12.2020 17:41 Відповісти
 
 