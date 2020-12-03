СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті"

Співробітники СБУ проводять обшуки в приміщеннях "Укроборонпрому" та компанії "Укрспецекспорт", яка є учасником Концерну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Обшуки пов'язані з виконанням зовнішньоекономічних контрактів і проводяться на підставі постанови слідчого судді Шевченківського районного суду м Київ.

""Укроборонпром" та "Укрспецекспорт" забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи в рамках ухвали суду. Обидві установи працюють в штатному режимі", - зазначили в Концерні.

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