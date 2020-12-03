В Украине хотят поднять тариф на электроэнергию для населения

В Министерстве энергетики Украины уверены, что электроэнергия для населения должна подорожать, а нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) крайне низкими. Скорее всего подорожание следует ожидать в первой половине 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовий курьер", так считает исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко.

По его мнению, государственные производители электроэнергии - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - должны поставлять населению дешевую электрическую энергию. А это очень мешает установлению рыночных правил по которым работает весь цивилизованный мир.

"Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем такое: предприятия платят больше, люди - меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства у промышленных предприятий", - отмечает Бойко.

Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).

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