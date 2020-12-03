В Украине хотят поднять тариф на электроэнергию для населения
В Министерстве энергетики Украины уверены, что электроэнергия для населения должна подорожать, а нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) крайне низкими. Скорее всего подорожание следует ожидать в первой половине 2021 года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовий курьер", так считает исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко.
По его мнению, государственные производители электроэнергии - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - должны поставлять населению дешевую электрическую энергию. А это очень мешает установлению рыночных правил по которым работает весь цивилизованный мир.
"Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем такое: предприятия платят больше, люди - меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства у промышленных предприятий", - отмечает Бойко.
Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).
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Удобненько. Вспоминать про "цивилизованный мир", когда хотят поднять цены (или налоги). А больше в "цивилизованном мире" не на что не хотите обратить внимание?
И объясните кто то этим умникам, что предприятия получают от использования электрики ПРИБЫЛЬ! И их затраты компенсирует потом потребитель.
Вот я шахтер у Ахметова, куда я пойду? Допустим в контору строить что то на заводах, а там у многих задержка по з/п в 3ри месяца, но денег больше. Вопрос, за что жить эти 3ри месяца?
А остальные 15 человек с моей бригады куда пойдут? А если других предприятий в городе нет?
Ехать на заработки? Так это семья пойдет по пзде, куча примеров таких вокруг. Когда муж пашет в другом городе/стране а жена гуляет.
А эти шлемазлы в курсе, что Украина пока не в ЕС, и что зарплаты у нас не в евро?
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Для сравнения, средняя зарплата в Болгарии - 700 евро, в Венгрии - 1187 евро, в Эстонии - 1433 евро, Дании - 5589 евро, Германии - 4021 евро.
в Украине - 365 евро
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/europe/
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/eur/
напополам з депутатской
епоха бидности скинчилась,можем себе позволить
бо криза і карантин,
а ахметка все одно хоче підвищувати тариф
Наверное на электрика ,
цены будут как в Европе а то и больше по формуле +,
значит и зарплаты электромонтеров в энергокомпаниях как в Европе
будут
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/25/664361/
Для сравнения: По количеству выработанной электроэнергии за год (ТВт∙ч): Болгария - 19 место, Венгрия - 21 место, Эстония - 29 место, Бельгия - 13 место, Дания - 23 место, Германия - 1 место, Украина - 9 место.
А теперь паразиты, твари, что вы там будете повышать нам??????!!!!!!
ВВП дает большую возможность маневрировать общественными услугами.
Манипуляторы хреновы.
Не всем, только себе.
3,50 за КВт???
Лохторат буде дуже задоволений, особливо зєдятли...
"Слуги народу" схвалили у другому повторному читанні законопроект №2458 Документ розписує механізм встановлення тарифів на комунальні послуги.
Зокрема,Закон передбачає введення абонплати на всі комунальні послуги,а також доступ комунальників до квартир,при цьому в законі не прописаний порядок такого доступу та наслідки його...
Cравнили тарифы на коммунальные услуги 2 декабря 2019-го и 2 декабря 2020-го. К примеру, в Киеве цены на электроэнергию (как и по всей стране), горячую воду и отопление не изменились. А вот газ и холодная вода значительно подорожали.
Предположим, что семья отапливает дом газом и в месяц тратит около 200 кубометров (на подогрев воды и отопление). При этом потребляет около 10 кубометров холодной воды. Без учета электроэнергии и тех тарифов, размер которых не изменился, месячная стоимость коммуналки для такой семьи увеличится с 1 496 до 1 991 грн.
Как изменились тарифы в Киеве:
- Газ ("Киевгаз"): с 6,46 до 8,81 грн за кубометр;
- Холодная вода ("Киевводоканал"): с 20,4 до 22,99 грн за кубометр.
А что обещал Зеленский?
Второго декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала.
Среди прочего он заявил: "также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал глава государства.
Отметим, что с 2020-го в Украине также появилась абонплата на газ. То есть тариф разделили на две составляющие. Если же считать общую стоимость голубого топлива, окажется, что голубое топливо подорожало чуть ли не на половину, а это 70% в стоимости тепла.
Те украинцы, которые отапливают свои дома и квартиры газом, уже почувствовали изменения цен, остальные же столкнутся с ростом цен в ближайшее время.
Так, уже при президенте Зеленском Кабмин принял решение разрешить поставщикам тепла в течение месяца пересматривать стоимость своих услуг, если дорожает и дешевеет газ.