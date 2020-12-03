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В Украине хотят поднять тариф на электроэнергию для населения

В Украине хотят поднять тариф на электроэнергию для населения

В Министерстве энергетики Украины уверены, что электроэнергия для населения должна подорожать, а нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) крайне низкими. Скорее всего подорожание следует ожидать в первой половине 2021 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовий курьер", так считает исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко.

По его мнению, государственные производители электроэнергии - "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" - должны поставлять населению дешевую электрическую энергию. А это очень мешает установлению рыночных правил по которым работает весь цивилизованный мир.

"Перед нами стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем  такое: предприятия платят больше, люди - меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства у промышленных предприятий", - отмечает Бойко.

Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Коммуналка" подорожала за год на 57%, - Госстат

Тарифы на электроэнергию (2163) электроэнергия (772) Юрий Бойко Минэнерго (9)


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Топ комментарии
+44
В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 1671
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03.12.2020 14:45
+43
В Украине хотят поднять тариф на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 1056
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03.12.2020 14:43
+42
слава богу, шо нє баригі!
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03.12.2020 14:38
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Страница 2 из 2
Як це можуть? Вони це зобов'язані зробити і все спихнути на минулу владу. Вони ж все-таки слуги олігархів, а ви 73? дебілів думали ваші? Головне у відосіку сказати, що все гут!
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03.12.2020 14:54 Ответить
А хотелка у них не отвалится? Тогда камни летали на майдане, теперь и камнями и палками не обойдётся! Смерть мародёрам!!!
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03.12.2020 14:55 Ответить
Эээ... Ты уверен что на Майдане стояли за колбасу по 2,20 и дешевое электричество? Или ты про Антимайдан?
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03.12.2020 15:20 Ответить
Юрий Бойко и ОПЗЖ в деле
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03.12.2020 14:55 Ответить
А это очень мешает установлению рыночных правил по которым работает весь цивилизованный мир. Источник: https://censor.net/ru/n3234799
Удобненько. Вспоминать про "цивилизованный мир", когда хотят поднять цены (или налоги). А больше в "цивилизованном мире" не на что не хотите обратить внимание?
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03.12.2020 14:57 Ответить
Дык норм же, зарплаты как в Африке, а тарифы и цены как в Европе, цэ пэрэмога!
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03.12.2020 15:21 Ответить
Это так.... трогательно. А не хочет Ахметов сначала рабочим начать платить з/п на уровне Болгарии и Венгрии сначала?

И объясните кто то этим умникам, что предприятия получают от использования электрики ПРИБЫЛЬ! И их затраты компенсирует потом потребитель.
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03.12.2020 14:57 Ответить
Зарплата - рыночный показатель. Рабочие работают за столько, за сколько согласны работать. Не нравится - могут идти туда где больше платят.
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03.12.2020 15:22 Ответить
Вот не нужно эти сказки про успешный успех. Владельцы не хотят платить больше, точно также как и не хотят модернизировать устаревшее оборудование.

Вот я шахтер у Ахметова, куда я пойду? Допустим в контору строить что то на заводах, а там у многих задержка по з/п в 3ри месяца, но денег больше. Вопрос, за что жить эти 3ри месяца?
А остальные 15 человек с моей бригады куда пойдут? А если других предприятий в городе нет?

Ехать на заработки? Так это семья пойдет по пзде, куча примеров таких вокруг. Когда муж пашет в другом городе/стране а жена гуляет.
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03.12.2020 15:46 Ответить
я про это и пишу. Если ты согласен работать за N тыс. грн. - то зачем Ахметову повышать тебе зарплату?
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03.12.2020 15:57 Ответить
Вы все врети, наш Бубачка хароший челавек, он ничево не знает, ево обманывает Сорос и Майдан
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03.12.2020 14:59 Ответить
скоро в новом полнометражном сериале снимется "Голобородька 2"
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03.12.2020 15:02 Ответить
Это хорошо! Лох должен страдать!
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03.12.2020 14:59 Ответить
Поднимайте смело ребята!!! никто вам отборным 73% "хуженебудет" не сможет помешать,власть полностью ваша так что порохоботы отдыхают
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03.12.2020 15:00 Ответить
Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).

А эти шлемазлы в курсе, что Украина пока не в ЕС, и что зарплаты у нас не в евро?
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03.12.2020 15:01 Ответить
А ще те , що вони навіть тут брешуть - тиждень тому розповідали , що в Україні самий високий тариф в Европі . А ще , мабуть , думають(якщо є чим), що в інших країнах ні в кого немає родичів та знайомих . Ну і , головне , "зєбіли усєх здєлалі умєстє!"
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03.12.2020 17:06 Ответить
для сравнения.биржевая цена на электрику В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 511
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03.12.2020 18:50 Ответить
Хорошее сравнение по странам. Правда там средняя зарплата раз так в 5-10 выше, что в пересчете коммуналку делает даже дешевле, но то такое. Лехторату зеленому не понять, многа цифыр.)
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03.12.2020 15:01 Ответить
Мені так подобається ця новина! Ржака.
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03.12.2020 15:02 Ответить
Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).

-----------------------------------------------------------------
Для сравнения, средняя зарплата в Болгарии - 700 евро, в Венгрии - 1187 евро, в Эстонии - 1433 евро, Дании - 5589 евро, Германии - 4021 евро.

в Украине - 365 евро
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/europe/

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/eur/
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03.12.2020 15:02 Ответить
в Украине - 365 евро
напополам з депутатской
епоха бидности скинчилась,можем себе позволить
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03.12.2020 15:19 Ответить
А кто это всех сделал разом? Может сделаете еще раз?
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03.12.2020 15:04 Ответить
Ну наканєц та!
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03.12.2020 15:04 Ответить
жаль что Буславец убрали. Она бы растолковала убедительно что тариф повышают из-за 600 млн грн исковых заявлений зелёных инвесторов . А Коломойский и Ахметов ни при чём. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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03.12.2020 15:04 Ответить
Это не наши!!!
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03.12.2020 15:05 Ответить
арасы?
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03.12.2020 15:09 Ответить
В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 5769
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03.12.2020 15:10 Ответить
Лучше не будет !!!
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03.12.2020 16:44 Ответить
ну правильно лох має оплачувати зелені тарифи і приференції мет та хім комбінатам наших НЕолігархів.
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03.12.2020 15:11 Ответить
курви.. е/е в країни нікуди сплавляти,
бо криза і карантин,
а ахметка все одно хоче підвищувати тариф
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03.12.2020 15:14 Ответить
Спочатку скасуйте льотний тариф Бєніним підприємствам, поверніть Енергоатом у звичайний режим роботи, не купуйте енергетику в сранях-рязанях і не треба буде підвищувати тариф
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03.12.2020 15:16 Ответить
*пільговий тариф треба
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03.12.2020 16:52 Ответить
Уря товарсщи!!!!
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03.12.2020 15:20 Ответить
А куда пойти учиться?
Наверное на электрика ,
цены будут как в Европе а то и больше по формуле +,
значит и зарплаты электромонтеров в энергокомпаниях как в Европе
будут
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03.12.2020 15:28 Ответить
Я вот не понимаю негодования... эпоха бедности закончилась еще в том году. Учителя вон уже по 4 тыс. евро в месяц косят. 90 копеек это пару евро центов. Не офигели ли Вы!!! Пару евро в месяц за электричество при таких зарплатах! Вон, главзебил из штанов выпрыгивает, +40% ВПП за 5 лет будет! И это как минимум... даже более! Каждый день видосики в ФБ пилить, это вам не хухры-мухры! Даже новый сезон сватов снимают в турборежиме и все ради Вас! А Вы, не благодарные...
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03.12.2020 15:29 Ответить
неблаглдарные
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03.12.2020 20:51 Ответить
неблагодарные
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03.12.2020 20:53 Ответить
так для сведения.... чтоб ..... в лапти не обували...
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/25/664361/
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03.12.2020 15:30 Ответить
Я - категорически "ЗА"! Пустоголовые тупни с зеленым отливом должны мучиться!
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03.12.2020 15:41 Ответить
а стаду 72% підніміть в десять разів
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03.12.2020 15:47 Ответить
Для сравнения: средняя заработная плата Болгария - 656 евро, Венгрия - 1028,44 евро, Эстония - 1441 евро, Бельгия - 3400 евро, Дания - 5210 евро, Германия - 3771 евро и УКРАИНА - 342 евро.
Для сравнения: По количеству выработанной электроэнергии за год (ТВт∙ч): Болгария - 19 место, Венгрия - 21 место, Эстония - 29 место, Бельгия - 13 место, Дания - 23 место, Германия - 1 место, Украина - 9 место.
А теперь паразиты, твари, что вы там будете повышать нам??????!!!!!!
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03.12.2020 15:50 Ответить
Корректнее сравнивать с ВВП на душу населения, а не средние зарплаты.
ВВП дает большую возможность маневрировать общественными услугами.
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03.12.2020 16:12 Ответить
Да несильно изменится, почти так же и останется найо бамс Украинцев властью зе...
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04.12.2020 01:22 Ответить
А цена Китайской трансформаторной подстанции, по всем этим странам, одинаковая.
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19.12.2020 16:40 Ответить
Рядом с такими стат данными нужно давать и уровень доходов у 80% населения тех стран и ВВП на душу населения в третьей колонке.
Манипуляторы хреновы.
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03.12.2020 15:54 Ответить
Поднимут цену на э/э в 32 раз а зарплаты поднимут в 5 раз!
Не всем, только себе.
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03.12.2020 16:08 Ответить
Так що???
3,50 за КВт???
Лохторат буде дуже задоволений, особливо зєдятли...
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03.12.2020 17:06 Ответить
Юрочка бойко, а почему ты не продолжаешь дальше? Что в тех странах, которые ты перечислил, люди в темноте сидят? Какая зарплата и соц выплаты? Наши пенсии у многих, ниже 100 баксов, ПРИ СТАЖЕ РАБОТЫ БОЛЕЕ 35 ЛЕТ, не говорю про евро! Ты блин, сколько получаешь? Худеет (без буквы "Д") зЕбилы, на наших плечах...
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03.12.2020 17:15 Ответить
Да,да,мы все понимаем,ахметке нужны новые яхты, виллы и бразилофутболёры,сколько нужно будем платить,зеля перед выборами нас же честно предупреждал - электроэнергия у нас слишком дешевая,цену будем повышать.
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03.12.2020 17:51 Ответить
давно пора поднять
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03.12.2020 17:52 Ответить
Мудрий нарід протів небудіт
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03.12.2020 17:53 Ответить
Радійте!
"Слуги народу" схвалили у другому повторному читанні законопроект №2458 Документ розписує механізм встановлення тарифів на комунальні послуги.
Зокрема,Закон передбачає введення абонплати на всі комунальні послуги,а також доступ комунальників до квартир,при цьому в законі не прописаний порядок такого доступу та наслідки його...
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03.12.2020 17:58 Ответить
Шо, опять? Скоморохам на прокорм не хватает? Коломойшу и Ахметова раскуркульте.
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03.12.2020 18:37 Ответить
Вспоминаеш Илоизовича все чаще.
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03.12.2020 18:40 Ответить
шото долго, надо было сразу после выборов, ещё до подсчета голосов...
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03.12.2020 18:46 Ответить
Президент Владимир Зеленский ровно год назад, 2 декабря 2019-го, заявлял, что следующей зимой благодаря "интересному решению" тарифы на тепло удастся снизить на 50% (в два раза). В результате, к примеру, отопление частного дома в Киеве за год подорожало почти на 500 грн в месяц.

Cравнили тарифы на коммунальные услуги 2 декабря 2019-го и 2 декабря 2020-го. К примеру, в Киеве цены на электроэнергию (как и по всей стране), горячую воду и отопление не изменились. А вот газ и холодная вода значительно подорожали.

Предположим, что семья отапливает дом газом и в месяц тратит около 200 кубометров (на подогрев воды и отопление). При этом потребляет около 10 кубометров холодной воды. Без учета электроэнергии и тех тарифов, размер которых не изменился, месячная стоимость коммуналки для такой семьи увеличится с 1 496 до 1 991 грн.

Как изменились тарифы в Киеве:

- Газ ("Киевгаз"): с 6,46 до 8,81 грн за кубометр;

- Холодная вода ("Киевводоканал"): с 20,4 до 22,99 грн за кубометр.

А что обещал Зеленский?

Второго декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала.
Среди прочего он заявил: "также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал глава государства.
Отметим, что с 2020-го в Украине также появилась абонплата на газ. То есть тариф разделили на две составляющие. Если же считать общую стоимость голубого топлива, окажется, что голубое топливо подорожало чуть ли не на половину, а это 70% в стоимости тепла.
Те украинцы, которые отапливают свои дома и квартиры газом, уже почувствовали изменения цен, остальные же столкнутся с ростом цен в ближайшее время.
Так, уже при президенте Зеленском Кабмин принял решение разрешить поставщикам тепла в течение месяца пересматривать стоимость своих услуг, если дорожает и дешевеет газ.
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03.12.2020 18:50 Ответить
...зря что-ли тормозили атомные энергоблоки.. - "дешёвого света нет" для всех 73%ных дебилов-экспериментаторов.. ну и для всех остальных заложников Зели-императрицы и её фаворита Альфонса д"Ермака
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03.12.2020 19:53 Ответить
В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 2696
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03.12.2020 21:25 Ответить
Мрази, уже вообще рамсы попутали!
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03.12.2020 22:53 Ответить
Це добре, 8 тищь неробам десь треба брати.
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04.12.2020 12:17 Ответить
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