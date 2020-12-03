В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення

У Міністерстві енергетики України впевнені, що електороенергія для населення має подорожчати, а нинішні показники, коли фізичні особи сплачують по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) вкрай низькими. Швидше за все подорожчання слід очікувати в першій половині 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий кур'єр", так вважає виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Бойко.

На його думку, державні виробники електроенергії - "Енергоатом" і "Укргідроенерго" - повинні постачати населенню дешеву електричну енергію. А це дуже заважає встановленню ринкових правил за якими працює весь цивілізований світ.

"Перед нами стоїть об'єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди - менше. І тим, кому держава хоче допомогти, воно бере гроші з бюджету, а не повинно забирати кошти у промислових підприємств ", - зазначає Бойко.

Для порівняння, за інформацією статистичного відомства ЄС, ціни на електроенергію для населення в першій половині 2020 року в окремих європейських країнах були такими: Болгарія (10 євро за 100 кіловат годину), Угорщина (10,3 євро), Естонія (12,4) Бельгія (27,9 євро), Данія (28,3), Німеччина (30,4).

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