В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення
У Міністерстві енергетики України впевнені, що електороенергія для населення має подорожчати, а нинішні показники, коли фізичні особи сплачують по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) вкрай низькими. Швидше за все подорожчання слід очікувати в першій половині 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий кур'єр", так вважає виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Бойко.
На його думку, державні виробники електроенергії - "Енергоатом" і "Укргідроенерго" - повинні постачати населенню дешеву електричну енергію. А це дуже заважає встановленню ринкових правил за якими працює весь цивілізований світ.
"Перед нами стоїть об'єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди - менше. І тим, кому держава хоче допомогти, воно бере гроші з бюджету, а не повинно забирати кошти у промислових підприємств ", - зазначає Бойко.
Для порівняння, за інформацією статистичного відомства ЄС, ціни на електроенергію для населення в першій половині 2020 року в окремих європейських країнах були такими: Болгарія (10 євро за 100 кіловат годину), Угорщина (10,3 євро), Естонія (12,4) Бельгія (27,9 євро), Данія (28,3), Німеччина (30,4).
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Удобненько. Вспоминать про "цивилизованный мир", когда хотят поднять цены (или налоги). А больше в "цивилизованном мире" не на что не хотите обратить внимание?
И объясните кто то этим умникам, что предприятия получают от использования электрики ПРИБЫЛЬ! И их затраты компенсирует потом потребитель.
Вот я шахтер у Ахметова, куда я пойду? Допустим в контору строить что то на заводах, а там у многих задержка по з/п в 3ри месяца, но денег больше. Вопрос, за что жить эти 3ри месяца?
А остальные 15 человек с моей бригады куда пойдут? А если других предприятий в городе нет?
Ехать на заработки? Так это семья пойдет по пзде, куча примеров таких вокруг. Когда муж пашет в другом городе/стране а жена гуляет.
А эти шлемазлы в курсе, что Украина пока не в ЕС, и что зарплаты у нас не в евро?
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Для сравнения, средняя зарплата в Болгарии - 700 евро, в Венгрии - 1187 евро, в Эстонии - 1433 евро, Дании - 5589 евро, Германии - 4021 евро.
в Украине - 365 евро
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/europe/
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/eur/
напополам з депутатской
епоха бидности скинчилась,можем себе позволить
бо криза і карантин,
а ахметка все одно хоче підвищувати тариф
Наверное на электрика ,
цены будут как в Европе а то и больше по формуле +,
значит и зарплаты электромонтеров в энергокомпаниях как в Европе
будут
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/25/664361/
Для сравнения: По количеству выработанной электроэнергии за год (ТВт∙ч): Болгария - 19 место, Венгрия - 21 место, Эстония - 29 место, Бельгия - 13 место, Дания - 23 место, Германия - 1 место, Украина - 9 место.
А теперь паразиты, твари, что вы там будете повышать нам??????!!!!!!
ВВП дает большую возможность маневрировать общественными услугами.
Манипуляторы хреновы.
Не всем, только себе.
3,50 за КВт???
Лохторат буде дуже задоволений, особливо зєдятли...
"Слуги народу" схвалили у другому повторному читанні законопроект №2458 Документ розписує механізм встановлення тарифів на комунальні послуги.
Зокрема,Закон передбачає введення абонплати на всі комунальні послуги,а також доступ комунальників до квартир,при цьому в законі не прописаний порядок такого доступу та наслідки його...
Cравнили тарифы на коммунальные услуги 2 декабря 2019-го и 2 декабря 2020-го. К примеру, в Киеве цены на электроэнергию (как и по всей стране), горячую воду и отопление не изменились. А вот газ и холодная вода значительно подорожали.
Предположим, что семья отапливает дом газом и в месяц тратит около 200 кубометров (на подогрев воды и отопление). При этом потребляет около 10 кубометров холодной воды. Без учета электроэнергии и тех тарифов, размер которых не изменился, месячная стоимость коммуналки для такой семьи увеличится с 1 496 до 1 991 грн.
Как изменились тарифы в Киеве:
- Газ ("Киевгаз"): с 6,46 до 8,81 грн за кубометр;
- Холодная вода ("Киевводоканал"): с 20,4 до 22,99 грн за кубометр.
А что обещал Зеленский?
Второго декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала.
Среди прочего он заявил: "также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал глава государства.
Отметим, что с 2020-го в Украине также появилась абонплата на газ. То есть тариф разделили на две составляющие. Если же считать общую стоимость голубого топлива, окажется, что голубое топливо подорожало чуть ли не на половину, а это 70% в стоимости тепла.
Те украинцы, которые отапливают свои дома и квартиры газом, уже почувствовали изменения цен, остальные же столкнутся с ростом цен в ближайшее время.
Так, уже при президенте Зеленском Кабмин принял решение разрешить поставщикам тепла в течение месяца пересматривать стоимость своих услуг, если дорожает и дешевеет газ.