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В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення

В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення

У Міністерстві енергетики України впевнені, що електороенергія для населення має подорожчати, а нинішні показники, коли фізичні особи сплачують по 90 копійок за кіловат (за перші 100 кіловат споживання) вкрай низькими. Швидше за все подорожчання слід очікувати в першій половині 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий кур'єр", так вважає виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Бойко.

На його думку, державні виробники електроенергії - "Енергоатом" і "Укргідроенерго" - повинні постачати населенню дешеву електричну енергію. А це дуже заважає встановленню ринкових правил за якими працює весь цивілізований світ.

"Перед нами стоїть об'єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. А ми маємо таке: підприємства платять більше, люди - менше. І тим, кому держава хоче допомогти, воно бере гроші з бюджету, а не повинно забирати кошти у промислових підприємств ", - зазначає Бойко.

Для порівняння, за інформацією статистичного відомства ЄС, ціни на електроенергію для населення в першій половині 2020 року в окремих європейських країнах були такими: Болгарія (10 євро за 100 кіловат годину), Угорщина (10,3 євро), Естонія (12,4) Бельгія (27,9 євро), Данія (28,3), Німеччина (30,4).

Також читайте: "Комуналка" подорожчала за рік на 57%, - Держстат

Автор: 

електроенергія (6177) Електрика (2042) Юрій Бойко Міненерго (12)


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Топ коментарі
+44
В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 1671
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03.12.2020 14:45
+43
В Украине хотят поднять тариф на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 1056
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03.12.2020 14:43
+42
слава богу, шо нє баригі!
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03.12.2020 14:38
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Як це можуть? Вони це зобов'язані зробити і все спихнути на минулу владу. Вони ж все-таки слуги олігархів, а ви 73? дебілів думали ваші? Головне у відосіку сказати, що все гут!
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03.12.2020 14:54 Відповісти
А хотелка у них не отвалится? Тогда камни летали на майдане, теперь и камнями и палками не обойдётся! Смерть мародёрам!!!
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03.12.2020 14:55 Відповісти
Эээ... Ты уверен что на Майдане стояли за колбасу по 2,20 и дешевое электричество? Или ты про Антимайдан?
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03.12.2020 15:20 Відповісти
Юрий Бойко и ОПЗЖ в деле
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03.12.2020 14:55 Відповісти
А это очень мешает установлению рыночных правил по которым работает весь цивилизованный мир. Источник: https://censor.net/ru/n3234799
Удобненько. Вспоминать про "цивилизованный мир", когда хотят поднять цены (или налоги). А больше в "цивилизованном мире" не на что не хотите обратить внимание?
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03.12.2020 14:57 Відповісти
Дык норм же, зарплаты как в Африке, а тарифы и цены как в Европе, цэ пэрэмога!
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03.12.2020 15:21 Відповісти
Это так.... трогательно. А не хочет Ахметов сначала рабочим начать платить з/п на уровне Болгарии и Венгрии сначала?

И объясните кто то этим умникам, что предприятия получают от использования электрики ПРИБЫЛЬ! И их затраты компенсирует потом потребитель.
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03.12.2020 14:57 Відповісти
Зарплата - рыночный показатель. Рабочие работают за столько, за сколько согласны работать. Не нравится - могут идти туда где больше платят.
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03.12.2020 15:22 Відповісти
Вот не нужно эти сказки про успешный успех. Владельцы не хотят платить больше, точно также как и не хотят модернизировать устаревшее оборудование.

Вот я шахтер у Ахметова, куда я пойду? Допустим в контору строить что то на заводах, а там у многих задержка по з/п в 3ри месяца, но денег больше. Вопрос, за что жить эти 3ри месяца?
А остальные 15 человек с моей бригады куда пойдут? А если других предприятий в городе нет?

Ехать на заработки? Так это семья пойдет по пзде, куча примеров таких вокруг. Когда муж пашет в другом городе/стране а жена гуляет.
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03.12.2020 15:46 Відповісти
я про это и пишу. Если ты согласен работать за N тыс. грн. - то зачем Ахметову повышать тебе зарплату?
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03.12.2020 15:57 Відповісти
Вы все врети, наш Бубачка хароший челавек, он ничево не знает, ево обманывает Сорос и Майдан
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03.12.2020 14:59 Відповісти
скоро в новом полнометражном сериале снимется "Голобородька 2"
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03.12.2020 15:02 Відповісти
Это хорошо! Лох должен страдать!
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03.12.2020 14:59 Відповісти
Поднимайте смело ребята!!! никто вам отборным 73% "хуженебудет" не сможет помешать,власть полностью ваша так что порохоботы отдыхают
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03.12.2020 15:00 Відповісти
Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).

А эти шлемазлы в курсе, что Украина пока не в ЕС, и что зарплаты у нас не в евро?
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03.12.2020 15:01 Відповісти
А ще те , що вони навіть тут брешуть - тиждень тому розповідали , що в Україні самий високий тариф в Европі . А ще , мабуть , думають(якщо є чим), що в інших країнах ні в кого немає родичів та знайомих . Ну і , головне , "зєбіли усєх здєлалі умєстє!"
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03.12.2020 17:06 Відповісти
для сравнения.биржевая цена на электрику В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 511
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03.12.2020 18:50 Відповісти
Хорошее сравнение по странам. Правда там средняя зарплата раз так в 5-10 выше, что в пересчете коммуналку делает даже дешевле, но то такое. Лехторату зеленому не понять, многа цифыр.)
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03.12.2020 15:01 Відповісти
Мені так подобається ця новина! Ржака.
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03.12.2020 15:02 Відповісти
Для сравнения, по информации статистического ведомства ЕС, цены на электроэнергию для населения в первой половине 2020 году в отдельных европейских странах были такими: Болгария (10 евро за 100 киловатт час), Венгрия (10,3 евро), Эстония (12,4) Бельгия (27,9 евро), Дания (28,3), Германия (30,4).

-----------------------------------------------------------------
Для сравнения, средняя зарплата в Болгарии - 700 евро, в Венгрии - 1187 евро, в Эстонии - 1433 евро, Дании - 5589 евро, Германии - 4021 евро.

в Украине - 365 евро
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/world/europe/

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/eur/
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03.12.2020 15:02 Відповісти
в Украине - 365 евро
напополам з депутатской
епоха бидности скинчилась,можем себе позволить
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03.12.2020 15:19 Відповісти
А кто это всех сделал разом? Может сделаете еще раз?
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03.12.2020 15:04 Відповісти
Ну наканєц та!
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03.12.2020 15:04 Відповісти
жаль что Буславец убрали. Она бы растолковала убедительно что тариф повышают из-за 600 млн грн исковых заявлений зелёных инвесторов . А Коломойский и Ахметов ни при чём. / Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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03.12.2020 15:04 Відповісти
Это не наши!!!
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03.12.2020 15:05 Відповісти
арасы?
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03.12.2020 15:09 Відповісти
В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 5769
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Лучше не будет !!!
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03.12.2020 16:44 Відповісти
ну правильно лох має оплачувати зелені тарифи і приференції мет та хім комбінатам наших НЕолігархів.
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03.12.2020 15:11 Відповісти
курви.. е/е в країни нікуди сплавляти,
бо криза і карантин,
а ахметка все одно хоче підвищувати тариф
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03.12.2020 15:14 Відповісти
Спочатку скасуйте льотний тариф Бєніним підприємствам, поверніть Енергоатом у звичайний режим роботи, не купуйте енергетику в сранях-рязанях і не треба буде підвищувати тариф
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03.12.2020 15:16 Відповісти
*пільговий тариф треба
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03.12.2020 16:52 Відповісти
Уря товарсщи!!!!
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03.12.2020 15:20 Відповісти
А куда пойти учиться?
Наверное на электрика ,
цены будут как в Европе а то и больше по формуле +,
значит и зарплаты электромонтеров в энергокомпаниях как в Европе
будут
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03.12.2020 15:28 Відповісти
Я вот не понимаю негодования... эпоха бедности закончилась еще в том году. Учителя вон уже по 4 тыс. евро в месяц косят. 90 копеек это пару евро центов. Не офигели ли Вы!!! Пару евро в месяц за электричество при таких зарплатах! Вон, главзебил из штанов выпрыгивает, +40% ВПП за 5 лет будет! И это как минимум... даже более! Каждый день видосики в ФБ пилить, это вам не хухры-мухры! Даже новый сезон сватов снимают в турборежиме и все ради Вас! А Вы, не благодарные...
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03.12.2020 15:29 Відповісти
неблаглдарные
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03.12.2020 20:51 Відповісти
неблагодарные
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03.12.2020 20:53 Відповісти
так для сведения.... чтоб ..... в лапти не обували...
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/25/664361/
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03.12.2020 15:30 Відповісти
Я - категорически "ЗА"! Пустоголовые тупни с зеленым отливом должны мучиться!
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03.12.2020 15:41 Відповісти
а стаду 72% підніміть в десять разів
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03.12.2020 15:47 Відповісти
Для сравнения: средняя заработная плата Болгария - 656 евро, Венгрия - 1028,44 евро, Эстония - 1441 евро, Бельгия - 3400 евро, Дания - 5210 евро, Германия - 3771 евро и УКРАИНА - 342 евро.
Для сравнения: По количеству выработанной электроэнергии за год (ТВт∙ч): Болгария - 19 место, Венгрия - 21 место, Эстония - 29 место, Бельгия - 13 место, Дания - 23 место, Германия - 1 место, Украина - 9 место.
А теперь паразиты, твари, что вы там будете повышать нам??????!!!!!!
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03.12.2020 15:50 Відповісти
Корректнее сравнивать с ВВП на душу населения, а не средние зарплаты.
ВВП дает большую возможность маневрировать общественными услугами.
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03.12.2020 16:12 Відповісти
Да несильно изменится, почти так же и останется найо бамс Украинцев властью зе...
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04.12.2020 01:22 Відповісти
А цена Китайской трансформаторной подстанции, по всем этим странам, одинаковая.
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19.12.2020 16:40 Відповісти
Рядом с такими стат данными нужно давать и уровень доходов у 80% населения тех стран и ВВП на душу населения в третьей колонке.
Манипуляторы хреновы.
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03.12.2020 15:54 Відповісти
Поднимут цену на э/э в 32 раз а зарплаты поднимут в 5 раз!
Не всем, только себе.
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03.12.2020 16:08 Відповісти
Так що???
3,50 за КВт???
Лохторат буде дуже задоволений, особливо зєдятли...
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03.12.2020 17:06 Відповісти
Юрочка бойко, а почему ты не продолжаешь дальше? Что в тех странах, которые ты перечислил, люди в темноте сидят? Какая зарплата и соц выплаты? Наши пенсии у многих, ниже 100 баксов, ПРИ СТАЖЕ РАБОТЫ БОЛЕЕ 35 ЛЕТ, не говорю про евро! Ты блин, сколько получаешь? Худеет (без буквы "Д") зЕбилы, на наших плечах...
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03.12.2020 17:15 Відповісти
Да,да,мы все понимаем,ахметке нужны новые яхты, виллы и бразилофутболёры,сколько нужно будем платить,зеля перед выборами нас же честно предупреждал - электроэнергия у нас слишком дешевая,цену будем повышать.
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03.12.2020 17:51 Відповісти
давно пора поднять
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03.12.2020 17:52 Відповісти
Мудрий нарід протів небудіт
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03.12.2020 17:53 Відповісти
Радійте!
"Слуги народу" схвалили у другому повторному читанні законопроект №2458 Документ розписує механізм встановлення тарифів на комунальні послуги.
Зокрема,Закон передбачає введення абонплати на всі комунальні послуги,а також доступ комунальників до квартир,при цьому в законі не прописаний порядок такого доступу та наслідки його...
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03.12.2020 17:58 Відповісти
Шо, опять? Скоморохам на прокорм не хватает? Коломойшу и Ахметова раскуркульте.
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03.12.2020 18:37 Відповісти
Вспоминаеш Илоизовича все чаще.
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03.12.2020 18:40 Відповісти
шото долго, надо было сразу после выборов, ещё до подсчета голосов...
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03.12.2020 18:46 Відповісти
Президент Владимир Зеленский ровно год назад, 2 декабря 2019-го, заявлял, что следующей зимой благодаря "интересному решению" тарифы на тепло удастся снизить на 50% (в два раза). В результате, к примеру, отопление частного дома в Киеве за год подорожало почти на 500 грн в месяц.

Cравнили тарифы на коммунальные услуги 2 декабря 2019-го и 2 декабря 2020-го. К примеру, в Киеве цены на электроэнергию (как и по всей стране), горячую воду и отопление не изменились. А вот газ и холодная вода значительно подорожали.

Предположим, что семья отапливает дом газом и в месяц тратит около 200 кубометров (на подогрев воды и отопление). При этом потребляет около 10 кубометров холодной воды. Без учета электроэнергии и тех тарифов, размер которых не изменился, месячная стоимость коммуналки для такой семьи увеличится с 1 496 до 1 991 грн.

Как изменились тарифы в Киеве:

- Газ ("Киевгаз"): с 6,46 до 8,81 грн за кубометр;

- Холодная вода ("Киевводоканал"): с 20,4 до 22,99 грн за кубометр.

А что обещал Зеленский?

Второго декабря Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала.
Среди прочего он заявил: "также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал глава государства.
Отметим, что с 2020-го в Украине также появилась абонплата на газ. То есть тариф разделили на две составляющие. Если же считать общую стоимость голубого топлива, окажется, что голубое топливо подорожало чуть ли не на половину, а это 70% в стоимости тепла.
Те украинцы, которые отапливают свои дома и квартиры газом, уже почувствовали изменения цен, остальные же столкнутся с ростом цен в ближайшее время.
Так, уже при президенте Зеленском Кабмин принял решение разрешить поставщикам тепла в течение месяца пересматривать стоимость своих услуг, если дорожает и дешевеет газ.
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03.12.2020 18:50 Відповісти
...зря что-ли тормозили атомные энергоблоки.. - "дешёвого света нет" для всех 73%ных дебилов-экспериментаторов.. ну и для всех остальных заложников Зели-императрицы и её фаворита Альфонса д"Ермака
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03.12.2020 19:53 Відповісти
В Україні хочуть підняти тариф на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 2696
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03.12.2020 21:25 Відповісти
Мрази, уже вообще рамсы попутали!
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03.12.2020 22:53 Відповісти
Це добре, 8 тищь неробам десь треба брати.
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04.12.2020 12:17 Відповісти
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