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Рада предоставила гарантии госзащиты военнослужащим Сил специальных операций

Рада предоставила гарантии госзащиты военнослужащим Сил специальных операций

Верховная Рада повысила гарантии государственной защиты военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) во время выполнения ими задач по назначению и членов их семей.

Соответствующий законопроект №4186 за основу и в целом поддержали 303 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Целью законопроекта является предоставление гарантий государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций ВСУ во время выполнения ими задач по назначению и членам их семей, а также создание благоприятных условий для успешного осуществления руководством государства военно-политических, экономических и других мероприятий с целью предотвращения и сдерживания военных конфликтов, содействие выполнению задач группировками войск (сил) в операциях, и выполнение других специальных задач в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

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Как отмечается в объяснительной записке, в настоящее время существующая нормативно-правовая база не позволяла в полной мере осуществлять мероприятия по защите жизни, здоровья, жилья и имущества военнослужащих ССО ВСУ и их близких родственников.

Поэтому, учитывая, что ССО не имеют аналогов в Украине, несут большие риски сохранения жизни и здоровья личного состава, выполняют специфические задачи в разной обстановке, не только в условиях правового режима военного положения и особого периода, но и в мирное время, а также за пределами национальной юрисдикции Украины, возникает необходимость предоставления гарантий государственной защиты.

Прогнозируется, что реализация норм, предусмотренных законопроектом, обеспечит повышение защиты военнослужащих ССО ВСУ, правовое регулирование их применения, а также повышение мотивации к прохождению службы в рядах Сил специальных операций.

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Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Автор: 

ВР (29228) соцпомощь (247) ССО (522) ВСУ (6547)


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...особливо сержантові Антоненку (Риффмайстер). Просто супер захист.

блаЗЄнські виродки.
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03.12.2020 15:04 Ответить
Недавно был сюжет про то как июле на базу ссо где готовилась операция по выходу за ноль и освобождение наших узников, ворвались сбу и всех повязали.
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03.12.2020 21:44 Ответить
 
 