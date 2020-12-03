Рада предоставила гарантии госзащиты военнослужащим Сил специальных операций
Верховная Рада повысила гарантии государственной защиты военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) во время выполнения ими задач по назначению и членов их семей.
Соответствующий законопроект №4186 за основу и в целом поддержали 303 народных депутата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Целью законопроекта является предоставление гарантий государственной защиты военнослужащим Сил специальных операций ВСУ во время выполнения ими задач по назначению и членам их семей, а также создание благоприятных условий для успешного осуществления руководством государства военно-политических, экономических и других мероприятий с целью предотвращения и сдерживания военных конфликтов, содействие выполнению задач группировками войск (сил) в операциях, и выполнение других специальных задач в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.
Как отмечается в объяснительной записке, в настоящее время существующая нормативно-правовая база не позволяла в полной мере осуществлять мероприятия по защите жизни, здоровья, жилья и имущества военнослужащих ССО ВСУ и их близких родственников.
Поэтому, учитывая, что ССО не имеют аналогов в Украине, несут большие риски сохранения жизни и здоровья личного состава, выполняют специфические задачи в разной обстановке, не только в условиях правового режима военного положения и особого периода, но и в мирное время, а также за пределами национальной юрисдикции Украины, возникает необходимость предоставления гарантий государственной защиты.
Прогнозируется, что реализация норм, предусмотренных законопроектом, обеспечит повышение защиты военнослужащих ССО ВСУ, правовое регулирование их применения, а также повышение мотивации к прохождению службы в рядах Сил специальных операций.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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