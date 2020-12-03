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Рада надала гарантії держзахисту військовослужбовцям Сил спеціальних операцій

Рада надала гарантії держзахисту військовослужбовцям Сил спеціальних операцій

Верховна Рада підвищила гарантії державного захисту військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) під час виконання ними завдань за призначенням та членів їхніх сімей.

Відповідний законопроєкт №4186 за основу і в цілому підтримали 303 народні депутати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Метою законопроєкту є надання гарантій державного захисту військовослужбовцям Сил спеціальних операцій ЗСУ під час виконання ними завдань за призначенням та членам їхніх сімей, а також створення сприятливих умов для успішного здійснення керівництвом держави військово-політичних, економічних та інших заходів з метою запобігання і стримування військових конфліктів, сприяння виконанню завдань угрупованнями військ (сил) в операціях, і виконання інших спеціальних завдань в інтересах національної безпеки в сфері оборони держави.

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Як наголошується в пояснювальній записці, нині існуюча нормативно-правова база не дозволяла повною мірою здійснювати заходи щодо захисту життя, здоров'я, житла і майна військовослужбовців ССО ЗСУ і їхніх близьких родичів.

Тому, з огляду на те, що ССО не мають аналогів в Україні, несуть великі ризики збереження життя і здоров'я особового складу, виконують специфічні завдання в різній обстановці, не тільки в умовах правового режиму воєнного стану та особливого періоду, а й у мирний час, а також за межами національної юрисдикції України, виникає необхідність надання гарантій державного захисту.

Прогнозується, що реалізація норм, передбачених законопроєктом, забезпечить підвищення захисту військовослужбовців ССО ЗСУ, правове регулювання їх застосування, а також підвищення мотивації до проходження служби в лавах Сил спеціальних операцій.

Закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

Автор: 

ВР (14942) соцдопомога (136) ССО (515) ЗСУ (7500)


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...особливо сержантові Антоненку (Риффмайстер). Просто супер захист.

блаЗЄнські виродки.
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03.12.2020 15:04 Відповісти
Недавно был сюжет про то как июле на базу ссо где готовилась операция по выходу за ноль и освобождение наших узников, ворвались сбу и всех повязали.
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03.12.2020 21:44 Відповісти
 
 