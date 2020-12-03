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Рада определила срок пребывания на должности главы САП

Рада определила срок пребывания на должности главы САП

Верховная Рада установила срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующий законопроект №4227 проголосовали 289 депутатов Рады.

Этот документ уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Законопроект №4227 восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов

Автор: 

ВР (29228) САП (2059)


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289 корупцірнерів проголосували...
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03.12.2020 15:53 Ответить
"Маловато,панимаеш! Маловато будет!" (с)
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03.12.2020 15:55 Ответить
ну от шевелятся же...
а вы "мур мур мур" - аполитично и недостойно.
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03.12.2020 15:55 Ответить
Чушь: куда там той Раде, если преступница венедиктова САМА отстраняет прокуроров САП.
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03.12.2020 17:42 Ответить
 
 