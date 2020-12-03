Рада определила срок пребывания на должности главы САП

Верховная Рада установила срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующий законопроект №4227 проголосовали 289 депутатов Рады.

Этот документ уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Законопроект №4227 восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП, - Бутусов