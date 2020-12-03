Рада определила срок пребывания на должности главы САП
Верховная Рада установила срок пребывания в должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. За соответствующий законопроект №4227 проголосовали 289 депутатов Рады.
Этот документ уточнил положение части четвертой статьи 39 закона "О прокуратуре". Ранее действие этой нормы была приостановлено, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Законопроект №4227 восстанавливает положение, согласно которому руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.
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а вы "мур мур мур" - аполитично и недостойно.