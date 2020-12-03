Рада визначила термін перебування на посаді голови САП

Верховна Рада встановила термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідний законопроєкт №4227 проголосували 289 депутатів Ради.

Цей документ уточнив положення частини четвертої статті 39 закону "Про прокуратуру". Раніше дія цієї норми була призупинена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Законопроєкт №4227 відновлює положення, згідно з яким керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років.

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