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Рада визначила термін перебування на посаді голови САП

Рада визначила термін перебування на посаді голови САП

Верховна Рада встановила термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За відповідний законопроєкт №4227 проголосували 289 депутатів Ради.

Цей документ уточнив положення частини четвертої статті 39 закону "Про прокуратуру". Раніше дія цієї норми була призупинена, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Законопроєкт №4227 відновлює положення, згідно з яким керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначається на посаду строком на 5 років.

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ВР (14942)


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289 корупцірнерів проголосували...
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03.12.2020 15:53 Відповісти
"Маловато,панимаеш! Маловато будет!" (с)
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03.12.2020 15:55 Відповісти
ну от шевелятся же...
а вы "мур мур мур" - аполитично и недостойно.
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03.12.2020 15:55 Відповісти
Чушь: куда там той Раде, если преступница венедиктова САМА отстраняет прокуроров САП.
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03.12.2020 17:42 Відповісти
 
 