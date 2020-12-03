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Кулеба в ОБСЕ назвал пять приоритетов Крымской платформы

Кулеба в ОБСЕ назвал пять приоритетов Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В нем приняли участие более 150 делегатов, среди которых главы МИДов Литвы и Турции, заместители руководителей внешнеполитических ведомств США, Польши и Грузии, представители Европейской службы внешней деятельности, внешнеполитических ведомств Австрии, Великобритании, Болгарии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Молдовы, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, ФРГ, Франции, Финляндии, Хорватии, Швеции, Швейцарии.

Глава МИДа Украины проинформировал об актуальной ситуации в Крыму и обратил внимание на обострение проблем, вызванных временной оккупацией - массовых нарушений российскими оккупационными властями прав человека и норм международного гуманитарного права, угроз вследствие милитаризации полуострова и прилегающих акваторий, уничтожение природного и культурного наследия.

Также читайте: Украина пригласит Россию к работе в Крымской платформе, - Джапарова

Кулеба также рассказал государствам-участникам ОБСЕ об украинской инициативе по созданию Крымской платформы, которая призвана консолидировать усилия международного сообщества по Крыму. Министр перечислил пять ожидаемых приоритетов ее работы: "Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду".

Министр напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран участников мероприятия в учредительном Саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году. "Мы многое можем сделать вместе. Нужно, чтобы наши действия были согласованными, а Крым находился среди приоритетных тем международной повестки дня", - сказал Кулеба.

Также предложил партнерам предпринять ряд совместных шагов в рамках ОБСЕ, которые будут способствовать достижению целей Крымской платформы. Участники мероприятия выступили с заявлениями в поддержку украинской инициативы создания Крымской платформы, подтвердили последовательную позицию своих стран по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и акцентировали на важности наполнения практическим содержанием принципиальной политики непризнания попытки аннексии Крыма Российской Федерацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит Крымской платформы пройдет в мае в Киеве, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+1
У меня один вопрос: вы хотите вернуть Крым Украине, или присоединить Украину к Крыму?
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03.12.2020 21:28
+1
Оно не докладывает.. а опрвдывававается...
🤣🤣
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03.12.2020 21:47
+1
А зачем вам Крым сегодня?Он итак принадлежит Украине и в ООН,ОБСЕ,ЕСПЧ и т.д.,четко все прописано...,Крым это Украина,а то что кремлевскому быдлу захотелось его оккупировать,то его проблемы...
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03.12.2020 21:50
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У меня один вопрос: вы хотите вернуть Крым Украине, или присоединить Украину к Крыму?
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03.12.2020 21:28 Ответить
Збочене запитання..))
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03.12.2020 21:49 Ответить
Чем не нравится вопрос?
Зеленский и компания, благополучно просрали пнтикоррупционное законодательство, просрали кредит МВФ и миссию МВФ.
Они ведут страну к дефолту и к кредитам из парашки (МВФ ведь не дает!)
Вот и подумай над тем, что ждет в такой ситуации Украину.
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05.12.2020 17:13 Ответить
отак соседствуешь с человеком - вроде и человек снаружи,
а тут уяк - кацапское пошло вылазить....
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03.12.2020 22:03 Ответить
Вроде ты и человек, но баран бараном.
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05.12.2020 17:14 Ответить
не ссы матрешка - к тебе тоже придут и будет много вопросов.
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03.12.2020 22:04 Ответить
Оно не докладывает.. а опрвдывававается...
🤣🤣
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03.12.2020 21:47 Ответить
А зачем вам Крым сегодня?Он итак принадлежит Украине и в ООН,ОБСЕ,ЕСПЧ и т.д.,четко все прописано...,Крым это Украина,а то что кремлевскому быдлу захотелось его оккупировать,то его проблемы...
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03.12.2020 21:50 Ответить
Ще не одна кулеба буде це питання обговорювати порожньо. Москаль поважає силу і не розуміє нічго іншого.
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03.12.2020 21:52 Ответить
нука нука - а шо нам скажет начальник транспортного цеха?
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03.12.2020 21:56 Ответить
Не смешите мой портфель...РАБссия против Эрдогана ноль,против Украины тем более...,Крым принадлежит Ведмедчуку и Оксане Марченко...,а кум Путлер охраняет их покой... Другими словами Крым выполняет роль Штирлица в Москве...,Байден заставит платить былдляков Мавзоллейных за Крым нехилую монету...Всему свое время....,Репарации,Репарации...Санкции Санкции...
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03.12.2020 21:59 Ответить
Надеюсь после создания платформы пройдет меньше 26 лет до деоккупации.
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03.12.2020 22:28 Ответить
Прровел- бла-бла -бла...
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03.12.2020 22:30 Ответить
"Ужаримо платформою по окупації а відведенням військ - по агресії!" - Кулєба/Зєлєнскій.
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04.12.2020 00:25 Ответить
 
 