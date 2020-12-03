Кулеба в ОБСЕ назвал пять приоритетов Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ отдельное мероприятие "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В нем приняли участие более 150 делегатов, среди которых главы МИДов Литвы и Турции, заместители руководителей внешнеполитических ведомств США, Польши и Грузии, представители Европейской службы внешней деятельности, внешнеполитических ведомств Австрии, Великобритании, Болгарии, Дании, Ирландии, Исландии, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Молдовы, Норвегии, Северной Македонии, Португалии, ФРГ, Франции, Финляндии, Хорватии, Швеции, Швейцарии.

Глава МИДа Украины проинформировал об актуальной ситуации в Крыму и обратил внимание на обострение проблем, вызванных временной оккупацией - массовых нарушений российскими оккупационными властями прав человека и норм международного гуманитарного права, угроз вследствие милитаризации полуострова и прилегающих акваторий, уничтожение природного и культурного наследия.

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Кулеба также рассказал государствам-участникам ОБСЕ об украинской инициативе по созданию Крымской платформы, которая призвана консолидировать усилия международного сообщества по Крыму. Министр перечислил пять ожидаемых приоритетов ее работы: "Во-первых, безопасность, включая свободу мореплавания. Во-вторых, обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора. В-третьих, защита прав человека и международного гуманитарного права. В-четвертых, защита образовательных, культурных, религиозных прав. В-пятых, преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду".

Министр напомнил, что Украина будет приветствовать участие лидеров стран участников мероприятия в учредительном Саммите Крымской платформы в Киеве в 2021 году. "Мы многое можем сделать вместе. Нужно, чтобы наши действия были согласованными, а Крым находился среди приоритетных тем международной повестки дня", - сказал Кулеба.

Также предложил партнерам предпринять ряд совместных шагов в рамках ОБСЕ, которые будут способствовать достижению целей Крымской платформы. Участники мероприятия выступили с заявлениями в поддержку украинской инициативы создания Крымской платформы, подтвердили последовательную позицию своих стран по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и акцентировали на важности наполнения практическим содержанием принципиальной политики непризнания попытки аннексии Крыма Российской Федерацией.

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