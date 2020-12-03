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Кулеба в ОБСЄ назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи

Кулеба в ОБСЄ назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у рамках 27-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ окремий захід "Міжнародна відповідь на окупацію Криму: наступні кроки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Участь у ньому взяли понад 150 делегатів, серед яких глави МЗС Литви і Туреччини, заступники керівників зовнішньополітичних відомств США, Польщі та Грузії, представники Європейської служби зовнішньої діяльності, зовнішньополітичних відомств Австрії, Великої Британії, Болгарії, Данії, Ірландії, Ісландії, Італії, Канади, Кіпру, Латвії, Молдови, Норвегії, Північної Македонії, Португалії, ФРН, Франції, Фінляндії, Хорватії, Швеції, Швейцарії.

Глава МЗС України поінформував про актуальну ситуацію в Криму та звернув увагу на загострення проблем, спричинених тимчасовою окупацією — масових порушень російською окупаційною владою прав людини та норм міжнародного гуманітарного права, загроз внаслідок мілітаризації півострова та прилеглих акваторій, знищення природної та культурної спадщини.

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Кулеба також розповів державам–учасницям ОБСЄ про українську ініціативу зі створення Кримської платформи, яка покликана консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо Криму. Міністр перерахував п’ять очікуваних пріоритетів її роботи: "По-перше, безпека, включно зі свободою мореплавства. По-друге, забезпечення ефективності санкційних обмежень проти держави-агресора. По-третє, захист прав людини та міжнародного гуманітарного права. По-четверте, захист освітніх, культурних, релігійних прав. По-п’яте, подолання негативного впливу тимчасової окупації Криму на економіку та навколишнє середовище".

Міністр нагадав, що Україна вітатиме участь лідерів країн учасників заходу в установчому Саміт Кримської платформи у Києві у 2021 році: "Ми можемо багато зробити разом. Потрібно забезпечити, щоб наші дії були узгодженими, а Крим перебував серед пріоритетних тем міжнародного порядку денного", - сказав Кулеба.

Також запропонував партнерам здійснити низку спільних кроків в рамках ОБСЄ, які сприятимуть досягненню цілей Кримської платформи. Учасники заходу виступили із заявами на підтримку української ініціативи створення Кримської платформи, підтвердили послідовну позицію своїх країн щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах та відзначали важливість наповнення практичним змістом принципової політики невизнання спроби анексії Криму Російською Федерацією.

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+1
У меня один вопрос: вы хотите вернуть Крым Украине, или присоединить Украину к Крыму?
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03.12.2020 21:28
+1
Оно не докладывает.. а опрвдывававается...
🤣🤣
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03.12.2020 21:47
+1
А зачем вам Крым сегодня?Он итак принадлежит Украине и в ООН,ОБСЕ,ЕСПЧ и т.д.,четко все прописано...,Крым это Украина,а то что кремлевскому быдлу захотелось его оккупировать,то его проблемы...
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03.12.2020 21:50
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У меня один вопрос: вы хотите вернуть Крым Украине, или присоединить Украину к Крыму?
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03.12.2020 21:28 Відповісти
Збочене запитання..))
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03.12.2020 21:49 Відповісти
Чем не нравится вопрос?
Зеленский и компания, благополучно просрали пнтикоррупционное законодательство, просрали кредит МВФ и миссию МВФ.
Они ведут страну к дефолту и к кредитам из парашки (МВФ ведь не дает!)
Вот и подумай над тем, что ждет в такой ситуации Украину.
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05.12.2020 17:13 Відповісти
отак соседствуешь с человеком - вроде и человек снаружи,
а тут уяк - кацапское пошло вылазить....
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03.12.2020 22:03 Відповісти
Вроде ты и человек, но баран бараном.
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05.12.2020 17:14 Відповісти
не ссы матрешка - к тебе тоже придут и будет много вопросов.
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03.12.2020 22:04 Відповісти
Оно не докладывает.. а опрвдывававается...
🤣🤣
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03.12.2020 21:47 Відповісти
А зачем вам Крым сегодня?Он итак принадлежит Украине и в ООН,ОБСЕ,ЕСПЧ и т.д.,четко все прописано...,Крым это Украина,а то что кремлевскому быдлу захотелось его оккупировать,то его проблемы...
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03.12.2020 21:50 Відповісти
Ще не одна кулеба буде це питання обговорювати порожньо. Москаль поважає силу і не розуміє нічго іншого.
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03.12.2020 21:52 Відповісти
нука нука - а шо нам скажет начальник транспортного цеха?
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03.12.2020 21:56 Відповісти
Не смешите мой портфель...РАБссия против Эрдогана ноль,против Украины тем более...,Крым принадлежит Ведмедчуку и Оксане Марченко...,а кум Путлер охраняет их покой... Другими словами Крым выполняет роль Штирлица в Москве...,Байден заставит платить былдляков Мавзоллейных за Крым нехилую монету...Всему свое время....,Репарации,Репарации...Санкции Санкции...
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03.12.2020 21:59 Відповісти
Надеюсь после создания платформы пройдет меньше 26 лет до деоккупации.
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03.12.2020 22:28 Відповісти
Прровел- бла-бла -бла...
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03.12.2020 22:30 Відповісти
"Ужаримо платформою по окупації а відведенням військ - по агресії!" - Кулєба/Зєлєнскій.
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04.12.2020 00:25 Відповісти
 
 