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Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния"

Венедиктова заявила, что на нее нет

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что какого-либо внешнего влияния на нее со стороны руководства Украины или представителей иностранных государств нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова  заявила в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Я могу сказать не как политик, а как правоохранитель о моем внешнем управлении. Есть ли у меня внешнее управление? Да, ко мне приходят послы… у меня внешнего управления нет", - сказала она

При этом она добавила, что ни разу не была в посольстве США, а послы, которые приходят в Офис генпрокурора, интересуются работой кадровых комиссий или назначениями на должности.

Отвечая на уточняющий вопрос, выполняет ли она какие-либо указания президента Украины, Венедиктова сказала: "И мы возвращаемся к вопросу: "чей я парень?" Решения, которые мною принимаются, это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мнению президента, конечно, я могу понять, какая у него позиция, может быть. Но он не вмешивается в уголовную юстицию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упреки НАБУ в наш адрес в "деле Нацгвардии" - это публичная дискредитация Венедиктовой, - заявление Офиса ГПУ

Автор: 

влияние (39) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+19
Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния" - Цензор.НЕТ 8559
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03.12.2020 22:18
+15
https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA

Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
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03.12.2020 22:19
+14
Эта конченная назвала генпрокуратуру "око государево"...в общем больше к идиотке,ни разу не зашкварившейся,вопросов больше нет)))))))
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03.12.2020 22:14
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Правила форума Совет форумчан
Мы где, в Европе, или США ?
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03.12.2020 22:02 Ответить
уже не в (під) кацапії - і це плюс...
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03.12.2020 22:33 Ответить
але ще не в Європі - і це мінус (раптом що - перефраз відомої пісні з відомого мультика)
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04.12.2020 02:51 Ответить
а в Европу як будем "іти" - із ким - та якими цнотами та цінностями ( матеріальні статки тут ні до чого ) ...- сьогоднішніми...
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04.12.2020 15:06 Ответить
Какого внешнего влияния нет? Ангола и Парагвай не влияют?
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03.12.2020 22:02 Ответить
Ну вот прямо верим.
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03.12.2020 22:02 Ответить
В пост советских странах корупция зашкаливает ! Так, что думаю не врёт наверно ! ))
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03.12.2020 22:06 Ответить
И у Зеленского нет выхода. Если Татаров заговорит - всплывут все схемы отжима "Укрбуда" и личное его участие в этом, вместе с Ермаком.
Венедиктова (и Аваков) прекрасно понимают, что действия против НАБУ носят все признаки сознательного препятствия осуществлению антикоррупционных мероприятий. Это так будет воспринято на Западе. Но выхода у них нет. Зеленский пригрозил обоим увольнением.
Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
Зеленский окончательно решил убрать с руководства СБУ Баканова. Фактически уничтожить противостоящую группу Баканов-Сытник-Уманский. Это уже вторая попытка Зеленского. Чуть больше года назад Зеленский уже безуспешно пытался это провести, но неудачно. Сегодня позиции группы Баканова намного сильнее. В их руках данные о Ермаке, расхищении Госрезерва, схемам на таможне, дело Татарова. Баканов наладил связи с представителями демократической партией США. Реально противостоят им Аваков с Венедиктовой и Ермак. Но для Зеленского ситуация критическая и законопроект о реорганизации СБУ уже запущен в работу.
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03.12.2020 22:19 Ответить
трішки не згідний - це єрмак хоче знищити всіх, хто проти нього і спішить, бо в Росії неясно скільки протягне воєнна партія, а сам дядя коля крепко хворий. Он Руді випросив амністію а хто її дасть Єрмаку.
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03.12.2020 23:03 Ответить
ООН исключила марихуану из числа опасных наркотиков.
Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния" - Цензор.НЕТ 8202
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03.12.2020 22:04 Ответить
Ну наконец то
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04.12.2020 02:37 Ответить
ну её и внесли в список ВОЗ по требованию \ подкреплённому налом \" Дюпон" что бы протолкнуть свой отбеливатель для бумаги из целлюлозы
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04.12.2020 08:55 Ответить
кто тогда , эльфы ?
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03.12.2020 22:04 Ответить
По доброй воле и без принуждения покрывает Венедиктова коррупцию и государственную измену ЗЕ и Ермака. Душа у нее к этому благоволит.

Ну или из чистого ничем не мотивированного хулиганства.
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03.12.2020 22:05 Ответить
Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния" - Цензор.НЕТ 7819

...
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03.12.2020 22:05 Ответить
https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA

Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
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03.12.2020 22:19 Ответить
ну тоді за класикою - хтось повинен мінусуватись...
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03.12.2020 22:35 Ответить
У нее не внешнее, а внутренне управление / внедренный чип /.
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03.12.2020 22:05 Ответить
коли не брати во внимание БЕНЮ, то БЕНЯдиктовна свободна как птица 😂
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03.12.2020 22:06 Ответить
Венедиктова и Зеленский тратят 70 % своего драгоценного времени на борьбу с хунтой Порошенко...
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03.12.2020 22:06 Ответить
остальные 30% уходят на айкосы и корабельные сосны
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03.12.2020 22:20 Ответить
"чей я парень? - вєнєдіктова, взагалі то ти дівчинка. Хоча...........
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03.12.2020 22:07 Ответить
судя по хлебалу как раз парень
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04.12.2020 02:38 Ответить
Треба саджать курву *************.
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03.12.2020 22:07 Ответить
То есть ты от природы такая?)
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03.12.2020 22:08 Ответить
на піаніно вона любить грати, не руками.
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03.12.2020 22:09 Ответить
Технічно, вона й є те піаніно
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03.12.2020 22:13 Ответить
100%.Не больше.
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03.12.2020 22:08 Ответить
Хвост машет собакой?
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03.12.2020 22:08 Ответить
венедиктова, посмотри в зеркало, термопсис в юбке
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03.12.2020 22:09 Ответить
Поступая в институт или университет студент сдает вступительный экзамен,Венедиктова его не сдала даже на простого судью... а тут сразу Генералиссимусом стала...ой,держите меня семеро...
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03.12.2020 22:11 Ответить
А я верю этой честной женщине. Думаю, она не выполняет указания Зеленского. Она выполняет указания Портнова.
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03.12.2020 22:12 Ответить
Что-то подсказывает, что вас рыгоаналы зеленые будут пороть на Майдане.
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03.12.2020 22:13 Ответить
Подобная дама сейчас из Крыма в Москву переехала,имя ее Няша Поклонская..наверно сестра Венедиктовой....
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03.12.2020 22:14 Ответить
Ага , в крыму ей видите ли уже не нравится
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03.12.2020 22:56 Ответить
Так все правильно... "Зовнішнього впливу" на неї немає... Тільки "внутрішній", бо "усі свої...". Правда, "придуркувата" - не спеціаліст по кримінально-процесуальному праву, бо не знає , що "На лаві підсудних "своїх" нема... Тільки "подільники"... А вони валять все один на одного..."
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03.12.2020 22:14 Ответить
Вона знає позицію президента, але сам він не втручається. Було б смішно...
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04.12.2020 03:57 Ответить
Эта конченная назвала генпрокуратуру "око государево"...в общем больше к идиотке,ни разу не зашкварившейся,вопросов больше нет)))))))
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03.12.2020 22:14 Ответить
По зову сердца.
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03.12.2020 22:15 Ответить
Служить бы рад,прислуживаться тошно...
Александр Грибоедов."Горе от Ума"
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03.12.2020 22:16 Ответить
Коротко про її виступ

Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния" - Цензор.НЕТ 1270
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03.12.2020 22:17 Ответить
Зелена мразь методично,крок за кроком веде Україну до катастрофи.Не тому що дебіли,а тому що це є план.
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03.12.2020 22:17 Ответить
если никто не управляет, тогда где куча посаженных чиновников, авторитетов, олигархов, коррупционеров? их нет!! Раз их нет - два варината 1.Кто то управляет вами пани прокурор 2 . вы херовый прокурор! По мне так это оба варината в одной венедиктовой!
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03.12.2020 22:18 Ответить
Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния" - Цензор.НЕТ 8559
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03.12.2020 22:18 Ответить
Ген прокурор у нас в Украине исполнят функцию Военного прокурора? или ....
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03.12.2020 22:27 Ответить
В нас генпрокурорША- просто исполняет, що захоче.
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03.12.2020 22:32 Ответить
що дозволять...
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03.12.2020 22:37 Ответить
що накажуть з росії.
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03.12.2020 22:38 Ответить
Із самого словосполучення "око государево" вже можна чавити березовий сік, а із жмиху ще й лапті плести. Тьху, аж суточними щами засмерділо 🤢🤮
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03.12.2020 22:39 Ответить
Вся эта шушваль через пару лет пополнит когорту "экспертов", которые сбежали из Украины в 2014 году и будет вякать на Раиса-24.
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03.12.2020 22:20 Ответить
************.
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03.12.2020 22:22 Ответить
Курва брехлива ...
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03.12.2020 22:22 Ответить
Присягу Байден примет,и я представляю где будут эти Портновы..Венедиктовы и прочие Штирлицы Путлера...,Трамп к примеру сядет на 155 лет по трем статьям...Измена,превращение США в Коми АССР,и неуплата налогов в течении 10 лет...а это самое крутое преступление в США...
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03.12.2020 22:22 Ответить
а внутреннее влияние есть нет?
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03.12.2020 22:23 Ответить
З неї такий же правоохоронець,як з гімна куля...
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03.12.2020 22:25 Ответить
та у тетки поперек фейса намисано - "я курва"
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03.12.2020 22:25 Ответить
Шо не Генеральный- без гениатальный..
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03.12.2020 22:26 Ответить
...а як же, відразу "повірили",особісто кацапи знають скільки це коштує...!
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03.12.2020 22:27 Ответить
Це вона,люди добрі,правоохоронець? Гаваріла би есчо, да боліт вла....щьо...
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03.12.2020 22:36 Ответить
"Око государево"... ще опрічніною назвала б... *****, бурятська курва 🤮🤮🤮
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03.12.2020 22:41 Ответить
Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния" - ночная отмазка Татарова опровергает этот набор слов прокурорши.
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03.12.2020 22:49 Ответить
"Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния". При этом она добавила, что ни разу не была в посольстве США".

Дурой Венедиктова не прикидывайся.
Как насчет посольства твоей Исторической Родины Московии?
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03.12.2020 22:57 Ответить
Венідіктова - ідейна. Раніш ідейним був Луценко, тепер це місце зайняла ця...)
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03.12.2020 22:57 Ответить
Венедіктова заявила, що на неї немає "ніякого зовнішнього впливу" - Цензор.НЕТ 5315
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03.12.2020 23:26 Ответить
ну конечно.. независимые.. без влияния.... Одного такого "независимого" мы знаем, второй будешь.
Венедіктова заявила, що на неї немає "ніякого зовнішнього впливу" - Цензор.НЕТ 9031

Хотя там все фракция "независимые":
Венедіктова заявила, що на неї немає "ніякого зовнішнього впливу" - Цензор.НЕТ 975
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03.12.2020 23:27 Ответить
А шо её муж по два раза в день увольняется и компенсации заоблачные себе выписывает,она ничё не говорит?Вернуть деньги жулики не хотят?
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03.12.2020 23:52 Ответить
Ну да Россия там, Израиль - это же не постороннее влияние - это все свои !
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03.12.2020 23:59 Ответить
она не со зла - вполне допускаю,
шо ета дура и правда мнит себя светочем закона......
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04.12.2020 00:21 Ответить
Побільше таких публічних виступів публічних осіб, щоб навіть для 73% "дурь каждого була відна".
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04.12.2020 07:14 Ответить
Шлях Лукашеску став ... заразним - хочет навічно і щоб могла все що захоче... - щоб ніякої управи. Як конституційний суд, чи його голова
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04.12.2020 08:13 Ответить
"... може робити все, що завгодно"...

Це таке у цієї дурепи уявлення про законність?

Хто і як їй давав Диплом про юридичну освіту, вона ж клінічна ідіотка?
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04.12.2020 08:53 Ответить
Шлях Лукашеску став ... заразним - хочет навічно і щоб могла все що захоче... - щоб ніякої управи. Як конституційний суд, чи його голова
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04.12.2020 09:44 Ответить
 
 