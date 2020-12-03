Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что какого-либо внешнего влияния на нее со стороны руководства Украины или представителей иностранных государств нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
"Я могу сказать не как политик, а как правоохранитель о моем внешнем управлении. Есть ли у меня внешнее управление? Да, ко мне приходят послы… у меня внешнего управления нет", - сказала она
При этом она добавила, что ни разу не была в посольстве США, а послы, которые приходят в Офис генпрокурора, интересуются работой кадровых комиссий или назначениями на должности.
Отвечая на уточняющий вопрос, выполняет ли она какие-либо указания президента Украины, Венедиктова сказала: "И мы возвращаемся к вопросу: "чей я парень?" Решения, которые мною принимаются, это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мнению президента, конечно, я могу понять, какая у него позиция, может быть. Но он не вмешивается в уголовную юстицию".
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Венедиктова (и Аваков) прекрасно понимают, что действия против НАБУ носят все признаки сознательного препятствия осуществлению антикоррупционных мероприятий. Это так будет воспринято на Западе. Но выхода у них нет. Зеленский пригрозил обоим увольнением.
Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
Зеленский окончательно решил убрать с руководства СБУ Баканова. Фактически уничтожить противостоящую группу Баканов-Сытник-Уманский. Это уже вторая попытка Зеленского. Чуть больше года назад Зеленский уже безуспешно пытался это провести, но неудачно. Сегодня позиции группы Баканова намного сильнее. В их руках данные о Ермаке, расхищении Госрезерва, схемам на таможне, дело Татарова. Баканов наладил связи с представителями демократической партией США. Реально противостоят им Аваков с Венедиктовой и Ермак. Но для Зеленского ситуация критическая и законопроект о реорганизации СБУ уже запущен в работу.
Ну или из чистого ничем не мотивированного хулиганства.
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Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
Александр Грибоедов."Горе от Ума"
Дурой Венедиктова не прикидывайся.
Как насчет посольства твоей Исторической Родины Московии?
Хотя там все фракция "независимые":
шо ета дура и правда мнит себя светочем закона......
Це таке у цієї дурепи уявлення про законність?
Хто і як їй давав Диплом про юридичну освіту, вона ж клінічна ідіотка?