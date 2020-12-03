Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что какого-либо внешнего влияния на нее со стороны руководства Украины или представителей иностранных государств нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова заявила в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Я могу сказать не как политик, а как правоохранитель о моем внешнем управлении. Есть ли у меня внешнее управление? Да, ко мне приходят послы… у меня внешнего управления нет", - сказала она

При этом она добавила, что ни разу не была в посольстве США, а послы, которые приходят в Офис генпрокурора, интересуются работой кадровых комиссий или назначениями на должности.

Отвечая на уточняющий вопрос, выполняет ли она какие-либо указания президента Украины, Венедиктова сказала: "И мы возвращаемся к вопросу: "чей я парень?" Решения, которые мною принимаются, это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мнению президента, конечно, я могу понять, какая у него позиция, может быть. Но он не вмешивается в уголовную юстицию".

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