Венедіктова заявила, що на неї немає "ніякого зовнішнього впливу"
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що жодного зовнішнього впливу на неї з боку керівництва України або представників іноземних держав немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила в ефірі програми "ВІП з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".
"Я можу сказати не як політик, а як правоохоронець про моє зовнішнє управління. Чи є у мене зовнішнє управління? Так, до мене приходять посли... у мене зовнішнього управління немає", - сказала вона.
При цьому вона додала, що жодного разу не була в посольстві США, а посли, які приходять в офіс генпрокурора, цікавляться роботою кадрових комісій або призначеннями на посади.
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи виконує вона якісь вказівки президента України, Венедіктова сказала: "І ми повертаємося до запитання: "чия я людина?" Рішення, які я приймаю, це мої самостійні рішення. Звичайно, я прислухаюся до думки президента, звичайно, я можу зрозуміти, яка у нього позиція, може бути. Але він не втручається в кримінальну юстицію".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Венедиктова (и Аваков) прекрасно понимают, что действия против НАБУ носят все признаки сознательного препятствия осуществлению антикоррупционных мероприятий. Это так будет воспринято на Западе. Но выхода у них нет. Зеленский пригрозил обоим увольнением.
Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
Зеленский окончательно решил убрать с руководства СБУ Баканова. Фактически уничтожить противостоящую группу Баканов-Сытник-Уманский. Это уже вторая попытка Зеленского. Чуть больше года назад Зеленский уже безуспешно пытался это провести, но неудачно. Сегодня позиции группы Баканова намного сильнее. В их руках данные о Ермаке, расхищении Госрезерва, схемам на таможне, дело Татарова. Баканов наладил связи с представителями демократической партией США. Реально противостоят им Аваков с Венедиктовой и Ермак. Но для Зеленского ситуация критическая и законопроект о реорганизации СБУ уже запущен в работу.
Ну или из чистого ничем не мотивированного хулиганства.
...
Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
Александр Грибоедов."Горе от Ума"
Дурой Венедиктова не прикидывайся.
Как насчет посольства твоей Исторической Родины Московии?
Хотя там все фракция "независимые":
шо ета дура и правда мнит себя светочем закона......
Це таке у цієї дурепи уявлення про законність?
Хто і як їй давав Диплом про юридичну освіту, вона ж клінічна ідіотка?