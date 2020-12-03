Венедіктова заявила, що на неї немає "ніякого зовнішнього впливу"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що жодного зовнішнього впливу на неї з боку керівництва України або представників іноземних держав немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила в ефірі програми "ВІП з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"Я можу сказати не як політик, а як правоохоронець про моє зовнішнє управління. Чи є у мене зовнішнє управління? Так, до мене приходять посли... у мене зовнішнього управління немає", - сказала вона.

При цьому вона додала, що жодного разу не була в посольстві США, а посли, які приходять в офіс генпрокурора, цікавляться роботою кадрових комісій або призначеннями на посади.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи виконує вона якісь вказівки президента України, Венедіктова сказала: "І ми повертаємося до запитання: "чия я людина?" Рішення, які я приймаю, це мої самостійні рішення. Звичайно, я прислухаюся до думки президента, звичайно, я можу зрозуміти, яка у нього позиція, може бути. Але він не втручається в кримінальну юстицію".

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