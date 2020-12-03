Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой "по политическим мотивам"
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы сделал невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
"У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал (Верховной Рады), а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", - сказала она
При этом Венедиктова подчеркнула: "Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно".
Вместе с тем генпрокурор заверила: " хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана".
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"хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора."
Это для Портнова да?) Даже не сомневаюсь что цель вашей зеленый шоблы подготовить возврат рыгов, но на этот раз уже чтоб на совсем и со всеми вытекающими.
П.С, К сожалению этих тоже придется отрывать от власти с мясом и кровью, как и рыгов в 2014 ом. Не буде діла, еще очень долго(
"Ми раждєни,чтоб сказку сдєлать билью!" ???
Государєво око...
Без работы не останется. Будет клоуном работать, в цирке.
Просто ипануцца....
Генпрокурорша Венедиктова на 1+1 назвала прокуратуру - «Око Государєво»!
Око! Государєво!
Уявили тепер, яке там розуміння права?!
Ми всі не до кінця віримо в те, скільки у нинішній владі «русского міра» в голові!
Особиста відданість - вища за Закон, навіть якщо «государь» більше схожий на блазня.
А ми історіям з Татаровим дивуємось...
Volodymyr Ariev
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Це та сама Ірина Венедіктова, яка провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного Суду України.
118,5 - стільки балів набрала Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду
І ось цю тупорилу вівцю, ЗЕлений мудак призначив ГенПрокурором…
Власне, нічого дивного - який преЗЕдент, така у нього і команда полудурків.
Між іншим. Дивлюсь я на її морду і бачу, як її "предки" "заповнювали" рів пострілом у потилицю щирими українціями.
а як встановити звільняють "з політичних" чи ні, вона будь-яке звільнення, навіть за злочин, буде трактувати як з "політичних" підстав. Такого дурдома ще не було, залишилось ще бабЮлю знову пустити до влади, то вОна стане сцарицею всія України, всі посади забере і назначить себе головною, а потім здасть х...лу.
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Делать-то он может что угодно, но у нас почему-то в основном гребет бабло и крышует коррупцию. И вообще, нам нужны новые лица. Зеля, верни Пшонку, хоть поржем.