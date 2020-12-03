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Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой "по политическим мотивам"

Венедиктова предлагает законодательно закрепить невозможность снятия генпрокурора Радой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы сделал невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире программы "ВИП с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал (Верховной Рады), а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", - сказала она 

При этом Венедиктова подчеркнула: "Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно".

Вместе с тем генпрокурор заверила: " хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова заявила, что на нее нет "никакого внешнего влияния"

Автор: 

увольнение (2674) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
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https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA

Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
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03.12.2020 22:28
+39
Хєр ти на росію втечеш курва. І ні рада, ні ********** тебе не захистять.
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03.12.2020 22:29
+35
Удмуртка уху ела.
А как тогда снять генпрокурора?
Или, вообще, такую возможность не рассматривать?
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03.12.2020 22:33
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Страница 2 из 2
Делать все что угодно это прям таки по Фрейду)
"хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора."
Это для Портнова да?) Даже не сомневаюсь что цель вашей зеленый шоблы подготовить возврат рыгов, но на этот раз уже чтоб на совсем и со всеми вытекающими.
П.С, К сожалению этих тоже придется отрывать от власти с мясом и кровью, как и рыгов в 2014 ом. Не буде діла, еще очень долго(
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04.12.2020 11:40 Ответить
Це як???

"Ми раждєни,чтоб сказку сдєлать билью!" ???

Государєво око...
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04.12.2020 11:48 Ответить
Не боится что тогда те, кто захотят ее снять, найдут другие, более радикальные методы?
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04.12.2020 12:34 Ответить
а потім запропонує зробити її довічною прокуроршею.ЗЕлень вже зовсім уху їла
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04.12.2020 12:38 Ответить
Відновлення на посаді чоловіка після отримання вихідної допомоги та затягування кримінальних справ за фактами корупції, це звичайно політичне переслідування. Браво!
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04.12.2020 12:50 Ответить
А она реально смешная!
Без работы не останется. Будет клоуном работать, в цирке.
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04.12.2020 12:53 Ответить
таки да, от тільки в цирк вони перетворюють цілу країну
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04.12.2020 14:27 Ответить
Бесполезное животное. Внешность опухшей олигофренши, поступки неадекватны и бессмысленны, основная работа состоит в оправданиях своей бесполезности. Можно еще предложить этому существу вернуть девственность и уперто её сохранять вопреки законодательству...
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04.12.2020 12:59 Ответить
"Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно"

Просто ипануцца....
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04.12.2020 13:04 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3366765.html ГенПрокурор переконана, що служить не Закону, а Государю...

Генпрокурорша Венедиктова на 1+1 назвала прокуратуру - «Око Государєво»!
Око! Государєво!
Уявили тепер, яке там розуміння права?!
Ми всі не до кінця віримо в те, скільки у нинішній владі «русского міра» в голові!
Особиста відданість - вища за Закон, навіть якщо «государь» більше схожий на блазня.
А ми історіям з Татаровим дивуємось...
Volodymyr Ariev
__________
Це та сама Ірина Венедіктова, яка провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного Суду України.
118,5 - стільки балів набрала Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду
І ось цю тупорилу вівцю, ЗЕлений мудак призначив ГенПрокурором…
Власне, нічого дивного - який преЗЕдент, така у нього і команда полудурків.
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04.12.2020 13:07 Ответить
Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою "з політичних мотивів" - Цензор.НЕТ 7039
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04.12.2020 13:20 Ответить
Як на її паганому язиці в"яжеться очко государєве з незалежим прокурором? Здіти можна багато, а по справам - ви усі закінчені промоскальські зрадники.

Між іншим. Дивлюсь я на її морду і бачу, як її "предки" "заповнювали" рів пострілом у потилицю щирими українціями.
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04.12.2020 13:23 Ответить
Такі дааа.
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04.12.2020 14:20 Ответить
Санаторій в Жовтих Водах гостинно чекає на таких самок андроїда! Уранова руда перемита твоїми руками зміцнить оборону і незалежність України!
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04.12.2020 14:30 Ответить
звільняти з "політичних міркувань" не можна, а призначати?
а як встановити звільняють "з політичних" чи ні, вона будь-яке звільнення, навіть за злочин, буде трактувати як з "політичних" підстав. Такого дурдома ще не було, залишилось ще бабЮлю знову пустити до влади, то вОна стане сцарицею всія України, всі посади забере і назначить себе головною, а потім здасть х...лу.
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04.12.2020 14:32 Ответить
пусть на пожизненое себя цементирует.
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04.12.2020 14:40 Ответить
>>Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно

===
Делать-то он может что угодно, но у нас почему-то в основном гребет бабло и крышует коррупцию. И вообще, нам нужны новые лица. Зеля, верни Пшонку, хоть поржем.
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04.12.2020 15:06 Ответить
введите закон - нельзя снять - надо расстрелять....
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04.12.2020 16:00 Ответить
Каждая тварь о собственной тушке печется...
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04.12.2020 18:49 Ответить
У дэвушки мания величия.В случае принятия такого закона она будет вечный Генпрокурор.Будут меняться президенты,парламенты а Ирочка будет вечной.Потому как любая попытка ее отстранения кем бы то небыло может расматриваться как политически вмотивированная.
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04.12.2020 20:50 Ответить
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