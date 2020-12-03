Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою "з політичних мотивів"

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пропонує ухвалити закон, який би унеможливив звільнення генпрокурора Верховною Радою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі програми "ВІП з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"У мене є гарна ідея ... законопроєкту. У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Президент має винести кандидатуру в зал (Верховної Ради), а парламент має підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - сказала вона

При цьому Венедіктова підкреслила: "Коли у генпрокурора є гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно".

Водночас генпрокурор запевнила: "хочу сказати, що цим законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана".

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