Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою "з політичних мотивів"
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пропонує ухвалити закон, який би унеможливив звільнення генпрокурора Верховною Радою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі програми "ВІП з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".
"У мене є гарна ідея ... законопроєкту. У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Президент має винести кандидатуру в зал (Верховної Ради), а парламент має підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - сказала вона
При цьому Венедіктова підкреслила: "Коли у генпрокурора є гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно".
Водночас генпрокурор запевнила: "хочу сказати, що цим законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана".
Будь ласка, зачекайте...
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"хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора."
Это для Портнова да?) Даже не сомневаюсь что цель вашей зеленый шоблы подготовить возврат рыгов, но на этот раз уже чтоб на совсем и со всеми вытекающими.
П.С, К сожалению этих тоже придется отрывать от власти с мясом и кровью, как и рыгов в 2014 ом. Не буде діла, еще очень долго(
"Ми раждєни,чтоб сказку сдєлать билью!" ???
Государєво око...
Без работы не останется. Будет клоуном работать, в цирке.
Просто ипануцца....
Генпрокурорша Венедиктова на 1+1 назвала прокуратуру - «Око Государєво»!
Око! Государєво!
Уявили тепер, яке там розуміння права?!
Ми всі не до кінця віримо в те, скільки у нинішній владі «русского міра» в голові!
Особиста відданість - вища за Закон, навіть якщо «государь» більше схожий на блазня.
А ми історіям з Татаровим дивуємось...
Volodymyr Ariev
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Це та сама Ірина Венедіктова, яка провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного Суду України.
118,5 - стільки балів набрала Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду
І ось цю тупорилу вівцю, ЗЕлений мудак призначив ГенПрокурором…
Власне, нічого дивного - який преЗЕдент, така у нього і команда полудурків.
Між іншим. Дивлюсь я на її морду і бачу, як її "предки" "заповнювали" рів пострілом у потилицю щирими українціями.
а як встановити звільняють "з політичних" чи ні, вона будь-яке звільнення, навіть за злочин, буде трактувати як з "політичних" підстав. Такого дурдома ще не було, залишилось ще бабЮлю знову пустити до влади, то вОна стане сцарицею всія України, всі посади забере і назначить себе головною, а потім здасть х...лу.
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Делать-то он может что угодно, но у нас почему-то в основном гребет бабло и крышует коррупцию. И вообще, нам нужны новые лица. Зеля, верни Пшонку, хоть поржем.