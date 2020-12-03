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Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою "з політичних мотивів"

Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пропонує ухвалити закон, який би унеможливив звільнення генпрокурора Верховною Радою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі програми "ВІП з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1".

"У мене є гарна ідея ... законопроєкту. У нас дійсно повинен бути незалежний генеральний прокурор. Президент має винести кандидатуру в зал (Верховної Ради), а парламент має підтримати цю кандидатуру, а зняти з політичних мотивів не може. Можемо взяти як аналогію керівника НАБУ і керівника САП", - сказала вона

При цьому Венедіктова підкреслила: "Коли у генпрокурора є гарантії професійних свобод, він може робити все, що завгодно".

Водночас генпрокурор запевнила: "хочу сказати, що цим законопроєктом я не себе буду цементувати, а вже наступного генерального прокурора. Думаю, що в принципі така ідея може бути підтримана".

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Автор: 

звільнення (2667) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+54
https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA Vasyl Arta /25% https://mobile.twitter.com/2tiX9PlOeyywaGA @2tiX9PlOeyywaGA

Бенядиктова буде до останнього відмазувати Татарова, тому що Микитась пішов на угоду із слідством і здав Татарова.
Якщо його не відмазати, то Татаров здасть Ермака, Ермак здасть Зелю, а після Зелі сядуть всі, в т.ч. і Бенядиктова
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03.12.2020 22:28
+39
Хєр ти на росію втечеш курва. І ні рада, ні ********** тебе не захистять.
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03.12.2020 22:29
+35
Удмуртка уху ела.
А как тогда снять генпрокурора?
Или, вообще, такую возможность не рассматривать?
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03.12.2020 22:33
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Делать все что угодно это прям таки по Фрейду)
"хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора."
Это для Портнова да?) Даже не сомневаюсь что цель вашей зеленый шоблы подготовить возврат рыгов, но на этот раз уже чтоб на совсем и со всеми вытекающими.
П.С, К сожалению этих тоже придется отрывать от власти с мясом и кровью, как и рыгов в 2014 ом. Не буде діла, еще очень долго(
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04.12.2020 11:40 Відповісти
Це як???

"Ми раждєни,чтоб сказку сдєлать билью!" ???

Государєво око...
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04.12.2020 11:48 Відповісти
Не боится что тогда те, кто захотят ее снять, найдут другие, более радикальные методы?
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04.12.2020 12:34 Відповісти
а потім запропонує зробити її довічною прокуроршею.ЗЕлень вже зовсім уху їла
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04.12.2020 12:38 Відповісти
Відновлення на посаді чоловіка після отримання вихідної допомоги та затягування кримінальних справ за фактами корупції, це звичайно політичне переслідування. Браво!
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04.12.2020 12:50 Відповісти
А она реально смешная!
Без работы не останется. Будет клоуном работать, в цирке.
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04.12.2020 12:53 Відповісти
таки да, от тільки в цирк вони перетворюють цілу країну
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04.12.2020 14:27 Відповісти
Бесполезное животное. Внешность опухшей олигофренши, поступки неадекватны и бессмысленны, основная работа состоит в оправданиях своей бесполезности. Можно еще предложить этому существу вернуть девственность и уперто её сохранять вопреки законодательству...
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04.12.2020 12:59 Відповісти
"Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно"

Просто ипануцца....
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04.12.2020 13:04 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3366765.html ГенПрокурор переконана, що служить не Закону, а Государю...

Генпрокурорша Венедиктова на 1+1 назвала прокуратуру - «Око Государєво»!
Око! Государєво!
Уявили тепер, яке там розуміння права?!
Ми всі не до кінця віримо в те, скільки у нинішній владі «русского міра» в голові!
Особиста відданість - вища за Закон, навіть якщо «государь» більше схожий на блазня.
А ми історіям з Татаровим дивуємось...
Volodymyr Ariev
__________
Це та сама Ірина Венедіктова, яка провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного Суду України.
118,5 - стільки балів набрала Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду
І ось цю тупорилу вівцю, ЗЕлений мудак призначив ГенПрокурором…
Власне, нічого дивного - який преЗЕдент, така у нього і команда полудурків.
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04.12.2020 13:07 Відповісти
Венедіктова пропонує законодавчо закріпити неможливість зняття генпрокурора Радою "з політичних мотивів" - Цензор.НЕТ 7039
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04.12.2020 13:20 Відповісти
Як на її паганому язиці в"яжеться очко государєве з незалежим прокурором? Здіти можна багато, а по справам - ви усі закінчені промоскальські зрадники.

Між іншим. Дивлюсь я на її морду і бачу, як її "предки" "заповнювали" рів пострілом у потилицю щирими українціями.
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04.12.2020 13:23 Відповісти
Такі дааа.
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04.12.2020 14:20 Відповісти
Санаторій в Жовтих Водах гостинно чекає на таких самок андроїда! Уранова руда перемита твоїми руками зміцнить оборону і незалежність України!
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04.12.2020 14:30 Відповісти
звільняти з "політичних міркувань" не можна, а призначати?
а як встановити звільняють "з політичних" чи ні, вона будь-яке звільнення, навіть за злочин, буде трактувати як з "політичних" підстав. Такого дурдома ще не було, залишилось ще бабЮлю знову пустити до влади, то вОна стане сцарицею всія України, всі посади забере і назначить себе головною, а потім здасть х...лу.
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04.12.2020 14:32 Відповісти
пусть на пожизненое себя цементирует.
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04.12.2020 14:40 Відповісти
>>Когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно

===
Делать-то он может что угодно, но у нас почему-то в основном гребет бабло и крышует коррупцию. И вообще, нам нужны новые лица. Зеля, верни Пшонку, хоть поржем.
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04.12.2020 15:06 Відповісти
введите закон - нельзя снять - надо расстрелять....
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04.12.2020 16:00 Відповісти
Каждая тварь о собственной тушке печется...
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04.12.2020 18:49 Відповісти
У дэвушки мания величия.В случае принятия такого закона она будет вечный Генпрокурор.Будут меняться президенты,парламенты а Ирочка будет вечной.Потому как любая попытка ее отстранения кем бы то небыло может расматриваться как политически вмотивированная.
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04.12.2020 20:50 Відповісти
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