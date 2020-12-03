В статистике Минздрава нет бессимптомных случаев коронавируса, - Степанов

Официальная статистика Министерства здравоохранения по случаям коронавируса в Украине соответствует действительности. Однако в эту статистику не попадают бессимптомные больные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, в статистику также не вносят людей, у которых был ложноотрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

"По официальной статистике: 30% людей, которые болеют, получат ложный результат теста. И этих людей в статистике не учитывают. Конечно, людей, которые болеют больше", - пояснил он.

Степанов добавил, что в регионах есть проблема с очередями людей, которые ожидают результата теста, но эту проблему пытаются решить.

"Мы это количество тестов постепенно увеличиваем", - добавил министр.

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