Жесткого карантина до конца декабря не будет, - Степанов

До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что правительство не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря.

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