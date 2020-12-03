Жесткого карантина до конца декабря не будет, - Степанов
До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.
"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.
Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что правительство не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря.
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Неужели если вы бессмертные.. А ваши родители?... Блин... Тупые.
Степашка плавать на вас.... Он на олимпе.. А вы или мы....
Согласно прогнозу KSE, до февраля суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине может приблизиться к 40 тысячам…
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А если по теме то все нормальные страны уже давно ввели локдаун и на новогодние праздники снимают большинство ограничений чтобы люди отпраздновали. А у нас все через одно место.
Все праздники будут сидеть дома, не выходить даже за хлебом. Умеренно употреблять спиртное, что бы не ослаблять организм ...
Или цель - перезаражать всех!
И коронавирус победим к 1.02.2021. (те, кто останется в живых).