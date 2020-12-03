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Жесткого карантина до конца декабря не будет, - Степанов

Жесткого карантина до конца декабря не будет, - Степанов

До конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Эспрессо", информирует Цензор.НЕТ.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в любом случае введут жесткий карантин.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что правительство не будет вводить локдаун в стране до католического Рождества, которое празднуют 25 декабря.

Также на Цензор.НЕТ: Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) локдаун (294)


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Топ комментарии
+20
22 выступление 95 квартала, какой карантин, вы что. Без хлеба хотите президента оставить. Проще ФОПов и мелкий бизнес было 3 недели по выходным потролить.
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03.12.2020 22:52
+9
Какой карантин, если у 95 ёлки)
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03.12.2020 23:13
+8
Зарабатываете бабло перед праздниками.. Потом отдадите в аптеки...
Неужели если вы бессмертные.. А ваши родители?... Блин... Тупые.
Степашка плавать на вас.... Он на олимпе.. А вы или мы....
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03.12.2020 23:09
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22 выступление 95 квартала, какой карантин, вы что. Без хлеба хотите президента оставить. Проще ФОПов и мелкий бизнес было 3 недели по выходным потролить.
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03.12.2020 22:52 Ответить
Да, надо бы определиться: или 23, или 24, или конец декабря. Уже третий раз - и каждый раз из достоверного источника
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03.12.2020 22:59 Ответить
"Хоть все сдохните!" - добавил он.
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03.12.2020 23:01 Ответить
А після Нового року вже й сенсу немає - більшість й так сидітиме вдома або по генделикам...
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03.12.2020 23:01 Ответить
Крутят этим карантином, как цыган солнцем.
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03.12.2020 23:06 Ответить
Зарабатываете бабло перед праздниками.. Потом отдадите в аптеки...
Неужели если вы бессмертные.. А ваши родители?... Блин... Тупые.
Степашка плавать на вас.... Он на олимпе.. А вы или мы....
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03.12.2020 23:09 Ответить
Суки квартальні. Якби карантин був до Нового року, то менший шанс підхопити хворобу і відсвяткувати. А зараз все більше шансів святкувати як мінімум з постільним режимом.
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03.12.2020 23:12 Ответить
Какой карантин, если у 95 ёлки)
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03.12.2020 23:13 Ответить
Покидьок, скільки людей через нього помре....
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03.12.2020 23:22 Ответить
«Если жесткий локдаун будет введен 1 января или в первую неделю января, это, безусловно, приведет к уменьшению заболеваемости, но это очень большой риск того, что мы можем просто до этого момента не дойти, и система больниц может не выдержать»,..
Согласно прогнозу KSE, до февраля суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине может приблизиться к 40 тысячам…
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03.12.2020 23:24 Ответить
Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов - Цензор.НЕТ 1199
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03.12.2020 23:28 Ответить
Який з кацапа міністр? Тьфу!
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03.12.2020 23:49 Ответить
История показала, из не кацапов тоже тьфу, точнее, тьфутище!
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04.12.2020 08:39 Ответить
Чекаємо коли коронавірус підійде ближче, чи локдаун з коронавірусом взагалі не повязаний?
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03.12.2020 23:54 Ответить
https://www.youtube.com/

БУНТ ЛЮДЕЙ В КАНАДЕhttps://www.youtube.com/watch?v=A4l9Ccv6nAs
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04.12.2020 00:07 Ответить
Слово на букву Х, это, а не бунт.
А если по теме то все нормальные страны уже давно ввели локдаун и на новогодние праздники снимают большинство ограничений чтобы люди отпраздновали. А у нас все через одно место.
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04.12.2020 00:52 Ответить
А потом там будет увеличение заболеваемости и соответственно смертей. Оно вам надо?
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04.12.2020 05:48 Ответить
Комментаторам цензора не угодишь будет карантин зрада или не будет карантина все равно зрада , тут палка в двух концах добивать слабую экономику Украины карантином или как-то жить с этим вирусом тем более с этим вирусом не все так плачевно больше развели истерии в СМИ знаю несколько случаев знакомых когда один человек в семье заболевает короновирусом через неделю выздоравливает остальные члены семьи не заражались хоть и контактировали с заражённым близко
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04.12.2020 05:25 Ответить
Просто есть три группы комментаторов: локдауны, ковидодиссиденты и умеренные. Первых двух не я назвал, чтоб не было тут детских обид, а это самые часто встречающиеся ярлыки.
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04.12.2020 09:12 Ответить
Даже комментировать сложно.Семь пятниц,на неделю.
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04.12.2020 07:41 Ответить
Ще б пак не буде, там концерт кварталу. Хоча в нас ці півтора роки правління зелених мародерів - найдорожчий концерт в історії України.
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04.12.2020 09:03 Ответить
У нас народ сознательный!
Все праздники будут сидеть дома, не выходить даже за хлебом. Умеренно употреблять спиртное, что бы не ослаблять организм ...

Или цель - перезаражать всех!
И коронавирус победим к 1.02.2021. (те, кто останется в живых).
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04.12.2020 11:24 Ответить
 
 