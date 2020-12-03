Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов
До кінця грудня в Україні навряд чи введуть жорсткий карантин.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.
"З точки зору епідеміології, з точки зору медицини зараз я можу сказати, що ми навряд чи будемо вводити жорсткий карантин до кінця грудня", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні в будь-якому випадку введуть жорсткий карантин.
Народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що уряд не буде вводити локдаун в країні до католицького Різдва, яке святкують 25 грудня.
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Неужели если вы бессмертные.. А ваши родители?... Блин... Тупые.
Степашка плавать на вас.... Он на олимпе.. А вы или мы....
Согласно прогнозу KSE, до февраля суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине может приблизиться к 40 тысячам…
БУНТ ЛЮДЕЙ В КАНАДЕhttps://www.youtube.com/watch?v=A4l9Ccv6nAs
А если по теме то все нормальные страны уже давно ввели локдаун и на новогодние праздники снимают большинство ограничений чтобы люди отпраздновали. А у нас все через одно место.
Все праздники будут сидеть дома, не выходить даже за хлебом. Умеренно употреблять спиртное, что бы не ослаблять организм ...
Или цель - перезаражать всех!
И коронавирус победим к 1.02.2021. (те, кто останется в живых).