Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов

До кінця грудня в Україні навряд чи введуть жорсткий карантин.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"З точки зору епідеміології, з точки зору медицини зараз я можу сказати, що ми навряд чи будемо вводити жорсткий карантин до кінця грудня", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні в будь-якому випадку введуть жорсткий карантин.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що уряд не буде вводити локдаун в країні до католицького Різдва, яке святкують 25 грудня.

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