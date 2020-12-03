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Новини
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Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов

Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов

До кінця грудня в Україні навряд чи введуть жорсткий карантин.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу "Еспресо", інформує Цензор.НЕТ.

"З точки зору епідеміології, з точки зору медицини зараз я можу сказати, що ми навряд чи будемо вводити жорсткий карантин до кінця грудня", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні в будь-якому випадку введуть жорсткий карантин.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що уряд не буде вводити локдаун в країні до католицького Різдва, яке святкують 25 грудня.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) локдаун (339)


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Топ коментарі
+20
22 выступление 95 квартала, какой карантин, вы что. Без хлеба хотите президента оставить. Проще ФОПов и мелкий бизнес было 3 недели по выходным потролить.
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03.12.2020 22:52
+9
Какой карантин, если у 95 ёлки)
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03.12.2020 23:13
+8
Зарабатываете бабло перед праздниками.. Потом отдадите в аптеки...
Неужели если вы бессмертные.. А ваши родители?... Блин... Тупые.
Степашка плавать на вас.... Он на олимпе.. А вы или мы....
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03.12.2020 23:09
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22 выступление 95 квартала, какой карантин, вы что. Без хлеба хотите президента оставить. Проще ФОПов и мелкий бизнес было 3 недели по выходным потролить.
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03.12.2020 22:52 Відповісти
Да, надо бы определиться: или 23, или 24, или конец декабря. Уже третий раз - и каждый раз из достоверного источника
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03.12.2020 22:59 Відповісти
"Хоть все сдохните!" - добавил он.
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03.12.2020 23:01 Відповісти
А після Нового року вже й сенсу немає - більшість й так сидітиме вдома або по генделикам...
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03.12.2020 23:01 Відповісти
Крутят этим карантином, как цыган солнцем.
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03.12.2020 23:06 Відповісти
Зарабатываете бабло перед праздниками.. Потом отдадите в аптеки...
Неужели если вы бессмертные.. А ваши родители?... Блин... Тупые.
Степашка плавать на вас.... Он на олимпе.. А вы или мы....
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03.12.2020 23:09 Відповісти
Суки квартальні. Якби карантин був до Нового року, то менший шанс підхопити хворобу і відсвяткувати. А зараз все більше шансів святкувати як мінімум з постільним режимом.
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03.12.2020 23:12 Відповісти
Какой карантин, если у 95 ёлки)
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03.12.2020 23:13 Відповісти
Покидьок, скільки людей через нього помре....
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03.12.2020 23:22 Відповісти
«Если жесткий локдаун будет введен 1 января или в первую неделю января, это, безусловно, приведет к уменьшению заболеваемости, но это очень большой риск того, что мы можем просто до этого момента не дойти, и система больниц может не выдержать»,..
Согласно прогнозу KSE, до февраля суточный прирост новых случаев коронавируса в Украине может приблизиться к 40 тысячам…
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03.12.2020 23:24 Відповісти
Жорсткого карантину до кінця грудня не буде, - Степанов - Цензор.НЕТ 1199
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03.12.2020 23:28 Відповісти
Який з кацапа міністр? Тьфу!
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03.12.2020 23:49 Відповісти
История показала, из не кацапов тоже тьфу, точнее, тьфутище!
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04.12.2020 08:39 Відповісти
Чекаємо коли коронавірус підійде ближче, чи локдаун з коронавірусом взагалі не повязаний?
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03.12.2020 23:54 Відповісти
https://www.youtube.com/

БУНТ ЛЮДЕЙ В КАНАДЕhttps://www.youtube.com/watch?v=A4l9Ccv6nAs
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04.12.2020 00:07 Відповісти
Слово на букву Х, это, а не бунт.
А если по теме то все нормальные страны уже давно ввели локдаун и на новогодние праздники снимают большинство ограничений чтобы люди отпраздновали. А у нас все через одно место.
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04.12.2020 00:52 Відповісти
А потом там будет увеличение заболеваемости и соответственно смертей. Оно вам надо?
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04.12.2020 05:48 Відповісти
Комментаторам цензора не угодишь будет карантин зрада или не будет карантина все равно зрада , тут палка в двух концах добивать слабую экономику Украины карантином или как-то жить с этим вирусом тем более с этим вирусом не все так плачевно больше развели истерии в СМИ знаю несколько случаев знакомых когда один человек в семье заболевает короновирусом через неделю выздоравливает остальные члены семьи не заражались хоть и контактировали с заражённым близко
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04.12.2020 05:25 Відповісти
Просто есть три группы комментаторов: локдауны, ковидодиссиденты и умеренные. Первых двух не я назвал, чтоб не было тут детских обид, а это самые часто встречающиеся ярлыки.
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04.12.2020 09:12 Відповісти
Даже комментировать сложно.Семь пятниц,на неделю.
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04.12.2020 07:41 Відповісти
Ще б пак не буде, там концерт кварталу. Хоча в нас ці півтора роки правління зелених мародерів - найдорожчий концерт в історії України.
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04.12.2020 09:03 Відповісти
У нас народ сознательный!
Все праздники будут сидеть дома, не выходить даже за хлебом. Умеренно употреблять спиртное, что бы не ослаблять организм ...

Или цель - перезаражать всех!
И коронавирус победим к 1.02.2021. (те, кто останется в живых).
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04.12.2020 11:24 Відповісти
 
 