Минздрав: тотальное тестирование не готовим, но количество тестов будем увеличивать
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проводить массовое тестирование на коронавирус в Украине не планируют. В то же время министерство планирует увеличивать количество ежедневных тестов на COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, увеличивать объемы тестирования планируют с помощью экспресс-тестов.
"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование (на коронавирус - ред.), то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется - увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. И от этой стратегии никто не планирует отходить", - подчеркнул Степанов.
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Нужно наконец-то ОТДЕЛИТЬ БОЛЬНЫХ ОТ ЗДОРОВЫХ !!! Иначе никак !!!!!
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
Это поможет в лечении?
Ну ты позитивный и? Гоняешь дома чаи фотки постишь..
А другой загибается.. Третий умрет..
Где адекватная реакция на людей которым нужна помощь?
Ждете когда они задыхаться начинают? А до этого что вы делаете??
Знаете. В моем детстве когда у ребенка была грязная травма.. Ему всегда делали укол от столбняка.. А не ждали когда разовьется столбняк
А вы просто убивает людей.... Кислорода не хватает... Может быть.. Но если госпитализировать человека с сатурацией 45 и ждать сутки скорую ..
Огда я не знаю чего не хватает... Не только мозгов а всего.. Человечности... И это киев.. Я даже не хочу думать что на периферии и происходит....
Они с нечеловеческими усилиями взгромоздились на шеи украинцев - а вы иx просите с этих шей слезть .😀😀😀
Фото жахливі, на них мертві люди, які померли від коронавірусу і померли не в реанімації, а просто у відділенні. В лікарні визнали, що фото справжні.