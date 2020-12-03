Минздрав: тотальное тестирование не готовим, но количество тестов будем увеличивать

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проводить массовое тестирование на коронавирус в Украине не планируют. В то же время министерство планирует увеличивать количество ежедневных тестов на COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, увеличивать объемы тестирования планируют с помощью экспресс-тестов.

"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование (на коронавирус - ред.), то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется - увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. И от этой стратегии никто не планирует отходить", - подчеркнул Степанов.

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