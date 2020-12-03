МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують. Водночас міністерство планує збільшувати кількість щоденних тестів на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.

"Ніхто в Україні не готується вводити масове тестування (на коронавірус - ред.), тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається - збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити", - підкреслив Степанов.

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