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МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують. Водночас міністерство планує збільшувати кількість щоденних тестів на COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За словами міністра, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.
"Ніхто в Україні не готується вводити масове тестування (на коронавірус - ред.), тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається - збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити", - підкреслив Степанов.
Топ коментарі
+2 Татьяна Бобошко
показати весь коментар03.12.2020 23:55
+1 Игорь Монахов
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+1 Игорь Монахов
показати весь коментар03.12.2020 23:51
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Нужно наконец-то ОТДЕЛИТЬ БОЛЬНЫХ ОТ ЗДОРОВЫХ !!! Иначе никак !!!!!
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
Это поможет в лечении?
Ну ты позитивный и? Гоняешь дома чаи фотки постишь..
А другой загибается.. Третий умрет..
Где адекватная реакция на людей которым нужна помощь?
Ждете когда они задыхаться начинают? А до этого что вы делаете??
Знаете. В моем детстве когда у ребенка была грязная травма.. Ему всегда делали укол от столбняка.. А не ждали когда разовьется столбняк
А вы просто убивает людей.... Кислорода не хватает... Может быть.. Но если госпитализировать человека с сатурацией 45 и ждать сутки скорую ..
Огда я не знаю чего не хватает... Не только мозгов а всего.. Человечности... И это киев.. Я даже не хочу думать что на периферии и происходит....
Они с нечеловеческими усилиями взгромоздились на шеи украинцев - а вы иx просите с этих шей слезть .😀😀😀
Фото жахливі, на них мертві люди, які померли від коронавірусу і померли не в реанімації, а просто у відділенні. В лікарні визнали, що фото справжні.