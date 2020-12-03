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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати

МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують. Водночас міністерство планує збільшувати кількість щоденних тестів на COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, збільшувати обсяги тестування планують за допомогою експрес-тестів.

"Ніхто в Україні не готується вводити масове тестування (на коронавірус - ред.), тобто тотальне. Ми говоримо про нашу стратегію тестування, яка називається - збільшення кількості тестувань за рахунок експрес-тестів, які ми будемо робити. І від цієї стратегії ніхто не планує відходити", - підкреслив Степанов.

Читайте також: Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
И?
Это поможет в лечении?
Ну ты позитивный и? Гоняешь дома чаи фотки постишь..
А другой загибается.. Третий умрет..
Где адекватная реакция на людей которым нужна помощь?
Ждете когда они задыхаться начинают? А до этого что вы делаете??
Знаете. В моем детстве когда у ребенка была грязная травма.. Ему всегда делали укол от столбняка.. А не ждали когда разовьется столбняк
А вы просто убивает людей.... Кислорода не хватает... Может быть.. Но если госпитализировать человека с сатурацией 45 и ждать сутки скорую ..
Огда я не знаю чего не хватает... Не только мозгов а всего.. Человечности... И это киев.. Я даже не хочу думать что на периферии и происходит....
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03.12.2020 23:55
+1
Идиоты мля... Тестирование ДОЛЖНО БЫТЬ ТОТАЛЬНЫМ и БЕСПЛАТНЫМ !!!

Нужно наконец-то ОТДЕЛИТЬ БОЛЬНЫХ ОТ ЗДОРОВЫХ !!! Иначе никак !!!!!
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03.12.2020 23:39
+1
Ну что мне тебе сказать Цыганский барон - таким путем шли ВСЕ страны которые хотели побороть эту болезнь.. а у нас в Киеве самый высокий показатель тестирования - 94 теста на 100 тыс.
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03.12.2020 23:51
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Идиоты мля... Тестирование ДОЛЖНО БЫТЬ ТОТАЛЬНЫМ и БЕСПЛАТНЫМ !!!

Нужно наконец-то ОТДЕЛИТЬ БОЛЬНЫХ ОТ ЗДОРОВЫХ !!! Иначе никак !!!!!
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03.12.2020 23:39 Відповісти
сегодня ты здоров а завтра больной - хочешь тестироваться каждый день?
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03.12.2020 23:41 Відповісти
Ну что мне тебе сказать Цыганский барон - таким путем шли ВСЕ страны которые хотели побороть эту болезнь.. а у нас в Киеве самый высокий показатель тестирования - 94 теста на 100 тыс.
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03.12.2020 23:51 Відповісти
Непрофесіонали у владі неспроможні зрозуміти суть боротьби з епідемією! Вони не розуміють що головне завдання влади відділити хворих від здорових, а для цього потрібно знати хто хворий, а для цього потрібно тестувати людей кожен місяць, бо ПЛР тест буде позитивний аж до 70 діб після перенесення коронавірусу і тому дуже важливо знати коли в людини ПЛР тест почав бути позитивним, тобто потрібна історія тестування, тобто потрібен сертифікат здоров'я в якому будуть вказані попередні результати тестів на різні хвороби. Потрібно вводити медичну сертифікацію здоров'я всіх груп ризику і взагалі всіх громадян які перебувають в громадському просторі і кожен місяць повторним тестуванням підтверджувати стан здоров'я кожного громадянина аж поки не мине епідемія, а для груп ризику ще кілька місяців, а може і постійно!
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04.12.2020 10:32 Відповісти
Какая массовая !!! И какой вакциной !!! Людям со слабым иммунитетом вакцина не поможет а наоборот может убить, а с сильным иммунитетом она не нужна - организм и без вакцинации победит вирус(тем более какая в куя вакцинация при эпидемии!?).. После вакцинации иммунитета на Коронавируса практически нет (2-3 мес.) и смысл прививаться !? Но есть лекарство которое блокирует Корону в любой стадии болезни !!! Может об этом нужно подумать !?!?
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03.12.2020 23:57 Відповісти
Це пише імунолог і розробник вакцини чи ватний троль?
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04.12.2020 00:01 Відповісти
Это пишет игорь монахов - человек который умеет читать и анализировать, да и не тупое быдло как вы!!! а за слова "ватный троль" и т.д. - я посылаю на ДО-РЕ-МИ-ДО-РЕ-ДО !!!
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04.12.2020 00:10 Відповісти
У коридорі районної лікарні помирає «ЗЕбіл», якому не вистачило місця в реанімації і кисневого концентратора… Хрипить:
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
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03.12.2020 23:54 Відповісти
Та понятно. У вас же для этого ни денег ни мозгов нет.
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03.12.2020 23:55 Відповісти
И?
Это поможет в лечении?
Ну ты позитивный и? Гоняешь дома чаи фотки постишь..
А другой загибается.. Третий умрет..
Где адекватная реакция на людей которым нужна помощь?
Ждете когда они задыхаться начинают? А до этого что вы делаете??
Знаете. В моем детстве когда у ребенка была грязная травма.. Ему всегда делали укол от столбняка.. А не ждали когда разовьется столбняк
А вы просто убивает людей.... Кислорода не хватает... Может быть.. Но если госпитализировать человека с сатурацией 45 и ждать сутки скорую ..
Огда я не знаю чего не хватает... Не только мозгов а всего.. Человечности... И это киев.. Я даже не хочу думать что на периферии и происходит....
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03.12.2020 23:55 Відповісти
Человечность и власть - диаметрально противоположные вещи
Они с нечеловеческими усилиями взгромоздились на шеи украинцев - а вы иx просите с этих шей слезть .😀😀😀
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04.12.2020 01:01 Відповісти
а то ж усі подумали, що готуєте, бо всі ж на вас таку надію мають, ви й не уявляєте!
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04.12.2020 00:05 Відповісти
пора вже чітко скащати що через 15 років будемо тотально тестувати усіх корупціонерів. а поки що най живуть - якщо доживуть. ато знайшли час пенсіонерам погрожувати, да ваші бабусі винахідливіші за ваші дипломи харварда. їх життя навчило виживати.
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04.12.2020 01:03 Відповісти
Конченные твари. Мне вот интересно кого они бесплатно тестируют?если все вокруг за своё бабло тесты сдают, потому что по больницам. Специально всем орз ставят чтоб не тестировать ....
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04.12.2020 01:25 Відповісти
Уже не до шуточек зеленых дебилов. В Одесі тіла мертвих по кілька годин лежать у відділеннях з живими пацієнтами. Мертві як у палатах, так й у коридорах. Інформацію підтвердив Кудрянський, його батьки наразі лікуються у цій лікарні.
Фото жахливі, на них мертві люди, які померли від коронавірусу і померли не в реанімації, а просто у відділенні. В лікарні визнали, що фото справжні.
МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати - Цензор.НЕТ 2779
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04.12.2020 03:32 Відповісти
МОЗ: тотальне тестування не готуємо, але кількість тестів будемо збільшувати - Цензор.НЕТ 2088
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04.12.2020 03:33 Відповісти
Зараз територію біля медичного закладу охороняють нацгвардійці. Адже напередодні обурені родичі госпіталізованих намагалися прорватися в лікарню.
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04.12.2020 03:42 Відповісти
Особисто охоронять лише жертв кримінала, скоріше це і є на фото
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04.12.2020 06:38 Відповісти
Тестування - лише для нагнітання обстановки, щоб скоріше побігли колотися. Наші офіційно признають, що більша частина тестів дає хибно-позитивний результат (false positive)
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04.12.2020 06:36 Відповісти
треба правду казати,не готуються бо суто організаційно неготові це зробити,якось буде ось і вся стратегія від уряду..
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04.12.2020 11:06 Відповісти
якщо чесно, не розумію навіщо масове тестування. Ну здала людина тест, сьогодні, а завтра захворіла, і ходить собі така впевнена, що в неї ковіду немає, адже найбільше виділення вірусів в інфікованої людина відбувається за два дні до появи симптомів. Тож, навіщо тестувати поголовно всіх, і здорових і хворих? Якщо гроші нікуди дівати, то зробіть безкоштовним тестування для всіх, хто його потребує, бо часто люди просто не йдуть здавати тест у приватні лабораторії/клініки при появі характерних симптомів, бо, по-перше, краще зекономити гроші на ліки, і по друге, якщо вже симптоми відповідають тим, які вважають симпотмати ковіду, то нафіг той тест, а сімейні лікарі, якщо чесно, не поспішають всіх підряд відправляти на безкоштовне? Все одно лікуватимуть або нежить та типові вірусні прояви, або ускладнення, якщо вони вже виникають. Все якось через задній отвір в нас роблять ..
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04.12.2020 11:07 Відповісти
та і, на жаль, дуже великий відсоток хибних результатів, навіть в ПЛР. Тож і достовірної інформації замість 100% отримуємо 50-70 %.
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04.12.2020 11:09 Відповісти
 
 