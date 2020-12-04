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США в ОБСЕ призвали Беларусь освободить политзаключенных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США в ОБСЕ призвали Беларусь освободить политзаключенных

В Беларуси после президентских выборов в августе грубо нарушаются права человека и обязательства страны как члена ОБСЕ.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биґен в ходе выступления на 27-й Совету министров иностранных дел стран ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНН.

"Более 100 политических заключенных содержатся в Беларуси из-за использования их прав и фундаментальных свобод", - отметил Биґен.

Представитель Госдепартамента США призвал власти Беларуси освободить политических заключенных, журналистов и всех незаконно задержанных протестующих.

"Власти Беларуси должны принимать участие в содержательном диалоге с Координационным советом и гражданским обществом страны", - заявил Биген.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Биган в ОБСЕ: В Беларуси должны пройти новые честные выборы, предыдущие были сфальсифицированы

Автор: Роман Свиридович
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краще його перевести на ближню базу та провести відверту розмову. і бажано відшмагати. най Тихановська покаже йому
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04.12.2020 00:58 Ответить
Призвали лисицу цыплят не красть.
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04.12.2020 03:18 Ответить
лисица облизалась...
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04.12.2020 07:40 Ответить
 
 