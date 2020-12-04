США в ОБСЄ закликали Білорусь звільнити політв'язнів
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У Білорусі після президентських виборів у серпні грубо порушуються права людини й зобов'язання країни як члена ОБСЄ.
Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган під час виступу на 27-й Раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Понад 100 політичних в'язнів утримуються в Білорусі через використання їх прав і фундаментальних свобод", - зазначив Біган.
Представник Держдепартаменту США закликав владу Білорусі звільнити політичних в’язнів, журналістів та усіх незаконно затриманих протестувальників.
"Влада Білорусі має брати участь у змістовному діалозі з Координаційною радою та громадянським суспільство країни", - заявив Біган.
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Євген Велес
показати весь коментар04.12.2020 00:58 Відповісти Мені подобається 0
Baden
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три - пятнадцать
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