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США в ОБСЄ закликали Білорусь звільнити політв'язнів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США в ОБСЄ закликали Білорусь звільнити політв'язнів

У Білорусі після президентських виборів у серпні грубо порушуються права людини й зобов'язання країни як члена ОБСЄ.

Про це заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган під час виступу на 27-й Раді міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Понад 100 політичних в'язнів утримуються в Білорусі через використання їх прав і фундаментальних свобод", - зазначив Біган.

Представник Держдепартаменту США закликав владу Білорусі звільнити політичних в’язнів, журналістів та усіх незаконно затриманих протестувальників.

"Влада Білорусі має брати участь у змістовному діалозі з Координаційною радою та громадянським суспільство країни", - заявив Біган.

Також читайте: Біган в ОБСЄ: В Білорусі мають пройти нові чесні вибори, попередні були сфальсифіковані

Автор: Наталя Джума
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краще його перевести на ближню базу та провести відверту розмову. і бажано відшмагати. най Тихановська покаже йому
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04.12.2020 00:58 Відповісти
Призвали лисицу цыплят не красть.
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04.12.2020 03:18 Відповісти
лисица облизалась...
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04.12.2020 07:40 Відповісти
 
 