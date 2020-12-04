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Новости Операция Объединенных сил
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ОБСЕ зафиксировала более 50 нарушений перемирия в Луганской области за сутки

ОБСЕ зафиксировала более 50 нарушений перемирия в Луганской области за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Большинство из них - в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на вечер 2 декабря.

Так, в Луганской области Миссия зафиксировала 52 нарушения режима прекращения огня, в том числе 15 неустановленных взрыва. Почти все они были вблизи Попасной. Некоторые из которых были зарегистрированы вблизи Золотого.

В Донецкой области СММ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня, в том числе пять неустановленных взрывов. Все в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Всего с начала перемирия на Донбассе СММ зафиксировала в общей сложности 2846 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской области (в том числе 1108 взрывов, 89 снарядов в полете, 33 дульные вспышки, 27 осветительных ракет и 1589 очередей и выстрелов).

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ОБСЕ (4874) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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04.12.2020 01:51 Ответить
Ну, Хомчаку помічати обстріли ніколи. У нього молода дружина вагітна, так що клопотів вистачає.
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04.12.2020 07:06 Ответить
Забейте на политику.Спасайте армию.Вас ждут трудные времена.
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04.12.2020 07:22 Ответить
 
 