Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук
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В "Слуге народа" опровергли наличие планов по переформатированию коалиции.
Как рассказала замглавы фракции СН Евгения Кравчук, на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно", - сказала она.
Также нелогичным и нереалистичным считает переход части коллег в "За майбутнє" мажоритарщик от округа в Ивано-Франковской области Игорь Фрис, которого относят к так называемой группе Коломойского в СН.
"Все это не более чем пустые выдумки. Не могу сказать про полную монолитность фракции. Но поверьте, что фракция не делится на чьих-то людей или людей, близких к какому-то бизнесмену и финансово-промышленной группе. В основном распределение депутатов внутри фракции происходит по причастности к какой-то отрасли, сфере компетенции", - сказал нардеп.
Пожалуйста, подождите...
І ось будівельний сезон завершився. Скільки ж кілометрів доріг побудовано?
Отже, згідно з результатами моніторингу CoST Ukraine, дорожниками в 2020 році було виконано:
14,35 км нового будівництва;
77,29 км реконструкції;
449,7 км капітального ремонту;
4395,4 км поточного середнього ремонту.
Тобто ПОБУДОВАНО НЕ 5000 км доріг, а всього 14,35 км!
І навіть якщо зарахувати капітальний ремонт і реконструкцію, то виходить менше 600 км, а зовсім 5000, як обіцяв президент.
Інші 4395,4 км, або майже 90% від усього виконаного обсягу - це поточний середній ремонт.
P.S. Наостанок про гроші. За даними того ж CoST Ukraine, вартість 1 км середнього ремонту в 2020 році склала в середньому 11.193.000 грн або на 91,6% більше, ніж в 2019 році!
Тарас Березовець
Народні депутати України отримають до Нового року по 100 тис. грн на виплату премій помічникам.
Відповідну постанову № 4449 Верховна Рада прийняла 3 грудня.
Ініціаторами проєкту стали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html
Председателем рады избрали представителя «слуг», бизнесмена-застройщика Виктора Федорченко. Он, в свою очередь, выдвинул на должность заместителя Александра Стрельченко из пророссийской «ОПЗЖ». После того, как было озвучено такое предложение, фракции «Европейской Солидарности», «Батькивщины» и «За майбутнє» демонстративно покинули сессионный зал. Стрельченко избрали голосами «слуг», «ОПЗЖ» и «Нашего края», передает «Суспільне».
Т.е. фракция с численностью 226 человекообразньіх не может единолично входить в коалицию с собой же.