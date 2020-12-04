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Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, -

В "Слуге народа" опровергли наличие планов по переформатированию коалиции.

Как рассказала замглавы фракции СН Евгения Кравчук, на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно", - сказала она.

Также нелогичным и нереалистичным считает переход части коллег в "За майбутнє" мажоритарщик от округа в Ивано-Франковской области Игорь Фрис, которого относят к так называемой группе Коломойского в СН.

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"Все это не более чем пустые выдумки. Не могу сказать про полную монолитность фракции. Но поверьте, что фракция не делится на чьих-то людей или людей, близких к какому-то бизнесмену и финансово-промышленной группе. В основном распределение депутатов внутри фракции происходит по причастности к какой-то отрасли, сфере компетенции", - сказал нардеп.
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Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2684
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04.12.2020 08:54 Ответить
Менш ніж за рік Зеленський обіцяв ПОБУДУВАТИ 5 тис км доріг

І ось будівельний сезон завершився. Скільки ж кілометрів доріг побудовано?

Отже, згідно з результатами моніторингу CoST Ukraine, дорожниками в 2020 році було виконано:

Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 581914,35 км нового будівництва;

Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 581977,29 км реконструкції;
Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5819449,7 км капітального ремонту;
Пока юридически существует монобольшинство, говорить о создании каких-то коалиций преждевременно, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 58194395,4 км поточного середнього ремонту.

Тобто ПОБУДОВАНО НЕ 5000 км доріг, а всього 14,35 км!

І навіть якщо зарахувати капітальний ремонт і реконструкцію, то виходить менше 600 км, а зовсім 5000, як обіцяв президент.

Інші 4395,4 км, або майже 90% від усього виконаного обсягу - це поточний середній ремонт.

P.S. Наостанок про гроші. За даними того ж CoST Ukraine, вартість 1 км середнього ремонту в 2020 році склала в середньому 11.193.000 грн або на 91,6% більше, ніж в 2019 році!

Тарас Березовець
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04.12.2020 08:57 Ответить
Тут вчера порохобот вещал про 9 000 км. новых дорог построенных порохом лично. Не ты?
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04.12.2020 10:39 Ответить
O как. А когда Парубий попросил месяц на формирование коалиции, зелений чорт просто распустил парламент, при полной поддержке КС.
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04.12.2020 08:57 Ответить
Нардепи отримають по 100 тисяч на премії через «залишок коштів у бюджеті».У пояснювальній записці до постанови наголошується, що в кошторисі Ради через економію утворився надлишок

Народні депутати України отримають до Нового року по 100 тис. грн на виплату премій помічникам.

Відповідну постанову № 4449 Верховна Рада прийняла 3 грудня.

Ініціаторами проєкту стали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/nardepi-otrimayut-po-100-tisyach-na-premiji-cherez-zalishok-koshtiv-u-byudzheti-722233.html
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04.12.2020 09:02 Ответить
"На первой сессии Сумской облрады «Слуга народа», «ОПЗЖ» и «Наш край» голосовали синхронно". Стрельченко избрали голосами «слуг», «ОПЗЖ» и «Нашего края», передает «Суспільне». На первой сессии новоизбранной Сумской областной рады, которая состоялась 3 декабря, фракции «Слуги народа», «Нашего края» и «Оппозиционной платформы - за жизнь» голосовали синхронно. Это спровоцировало конфликт с представителями других политических сил.

Председателем рады избрали представителя «слуг», бизнесмена-застройщика Виктора Федорченко. Он, в свою очередь, выдвинул на должность заместителя Александра Стрельченко из пророссийской «ОПЗЖ». После того, как было озвучено такое предложение, фракции «Европейской Солидарности», «Батькивщины» и «За майбутнє» демонстративно покинули сессионный зал. Стрельченко избрали голосами «слуг», «ОПЗЖ» и «Нашего края», передает «Суспільне».
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04.12.2020 09:12 Ответить
Короче, бунт на кораблі слуг - недалеко.
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04.12.2020 09:58 Ответить
Вообще я бьі инициировал такую норму Закона: парламентская коалиция в 226 голосов и более формируется минимум из двух фракций вне зависимости от их численности.
Т.е. фракция с численностью 226 человекообразньіх не может единолично входить в коалицию с собой же.
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04.12.2020 10:17 Ответить
Де-юре то можливо і так, а де-факто - іначе. А взагалі, то спостерігається більшість сексуально стурбованих.
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04.12.2020 11:04 Ответить
 
 