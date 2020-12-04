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Транспорт продолжит работать при ужесточении карантина, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Транспорт продолжит работать при ужесточении карантина, - Шмыгаль

Украинское правительство не планирует закрывать работу транспорта в случае ужесточения карантина.

Об этом заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Транспорт будет работать. Авиакомпании, железная дорога, общественный транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии", - уточнил премьер. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Шмыгаля нужно ужесточить нах из власти.Эта тварь повысила людям тарифы в карантин. Ни одна страна мира такого не додумалась, а этот чмошник зеленый сделал. Перед выборами зеленые говорили - "мы сделали", вот и сделали всех украинцев - единственные в мире подняли тарифы квартплаты всему народу в карантин. Хозяева, блин. Реформаторы. Покращиватели.
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04.12.2020 10:54 Ответить
"Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии"

Как то с трудом в это верится. Набьется народу в трамвай - и где тут соц. дистанция? Чем это лучше чем гулять в ТРЦ?
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04.12.2020 10:57 Ответить
Так вот именно ТРЦ из за карантина не будет работать также другие развлечения кроме продуктов куда кататся на метро? будет вообще одиночным при карантине даже сейчас вечерлм в час пик более менее свободно сравгивая даже год назад
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04.12.2020 12:21 Ответить
Вот просто все нучные исследования или все-все-все?
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04.12.2020 11:05 Ответить
Щось це дивно нагадує серіал - роль попа Гапона в ініціюваннні Лютневої революції 1917 року.
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04.12.2020 11:23 Ответить
"СТРАНА СТОЙ!, РАЗ, ДВА."..... идиот
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04.12.2020 12:14 Ответить
 
 