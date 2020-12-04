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Транспорт продовжить працювати у разі посилення карантину, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Транспорт продовжить працювати у разі посилення карантину, - Шмигаль

Український уряд не планує закривати роботу транспорту в разі посилення карантину.

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Транспорт працюватиме. Авіакомпанії, залізниця, громадський транспорт закривати не планується навіть за більш жорсткого карантинного обмеження. Усі наукові дослідження свідчать, що транспорт не є основним джерелом активного поширення пандемії", - уточнив прем'єр.

Також читайте: Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Шмыгаля нужно ужесточить нах из власти.Эта тварь повысила людям тарифы в карантин. Ни одна страна мира такого не додумалась, а этот чмошник зеленый сделал. Перед выборами зеленые говорили - "мы сделали", вот и сделали всех украинцев - единственные в мире подняли тарифы квартплаты всему народу в карантин. Хозяева, блин. Реформаторы. Покращиватели.
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04.12.2020 10:54 Відповісти
"Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии"

Как то с трудом в это верится. Набьется народу в трамвай - и где тут соц. дистанция? Чем это лучше чем гулять в ТРЦ?
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04.12.2020 10:57 Відповісти
Так вот именно ТРЦ из за карантина не будет работать также другие развлечения кроме продуктов куда кататся на метро? будет вообще одиночным при карантине даже сейчас вечерлм в час пик более менее свободно сравгивая даже год назад
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04.12.2020 12:21 Відповісти
Вот просто все нучные исследования или все-все-все?
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04.12.2020 11:05 Відповісти
Щось це дивно нагадує серіал - роль попа Гапона в ініціюваннні Лютневої революції 1917 року.
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04.12.2020 11:23 Відповісти
"СТРАНА СТОЙ!, РАЗ, ДВА."..... идиот
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04.12.2020 12:14 Відповісти
 
 