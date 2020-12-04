Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины

Украина не планирует использовать российскую вакцину "Спутник V" до тех пор, пока она не пройдет все этапы клинических исследований.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здоровоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что Украина будет массово использовать только ту вакцину, которая будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"На территории Украины мы можем использовать только ту вакцину, которая прошла все три этапа клинических исследований. Все эти данные публикуются на ресурсах ВОЗ", - уточнил он.

Также министр ответил, что в отношении российской вакцины есть опасения, так как она еще не прошла третий этап клинических исследований.

"Пока не пройдет третий этап исследований, не о чем говорить, Именно там видно, какие угрозы могут быть в случае применения подобных вакцин", - добавил Степанов.

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