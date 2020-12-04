Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины
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Украина не планирует использовать российскую вакцину "Спутник V" до тех пор, пока она не пройдет все этапы клинических исследований.
Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здоровоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что Украина будет массово использовать только ту вакцину, которая будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"На территории Украины мы можем использовать только ту вакцину, которая прошла все три этапа клинических исследований. Все эти данные публикуются на ресурсах ВОЗ", - уточнил он.
Также министр ответил, что в отношении российской вакцины есть опасения, так как она еще не прошла третий этап клинических исследований.
"Пока не пройдет третий этап исследований, не о чем говорить, Именно там видно, какие угрозы могут быть в случае применения подобных вакцин", - добавил Степанов.
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PS Чи хтось ще має ілюзії, що Степанов очолив Міністерство заради порятунку Нації? Виключно заради багатосотмільйонних "відкатів" від багатомільярдних закупок.
В принципе российские ученые были в числе первых разработчиков вакцин, но я не уверена, что эти ученые еще живы (первые вакцины разрабатывались еще в начале 20 века), а если живы, то не эмигрировали ли они туда, где наука оплачивается значительно выше, чем в России.
крымовцы блеют , что их, в отличие от украинцев первых ваццинируют! даже раньше чем москвичей!
А от " новічок" чи ще якусь муйню , аж бігом . .
Аленушка знает.
Зачем нам всякая хер**ня от *****?