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Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины

Украина не планирует использовать российскую вакцину "Спутник V" до тех пор, пока она не пройдет все этапы клинических исследований.

Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству заявил министр здоровоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что Украина будет массово использовать только ту вакцину, которая будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

"На территории Украины мы можем использовать только ту вакцину, которая прошла все три этапа клинических исследований. Все эти данные публикуются на ресурсах ВОЗ", - уточнил он.

Также министр ответил, что в отношении российской вакцины есть опасения, так как она еще не прошла третий этап клинических исследований. 

"Пока не пройдет третий этап исследований, не о чем говорить, Именно там видно, какие угрозы могут быть в случае применения подобных вакцин", - добавил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день российской вакцины от COVID-19 не существует, - Степанов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
Да потому, что миф о руцкой вакцине активно разгоняют все сепарские каналы Украины (Медведука в частности).
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04.12.2020 11:12
+12
Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 6916
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04.12.2020 11:12
+10
Да нет у кацапов ни какой вакцины. Уверен на 100 процентов, что козломордые втихаря закупают ее у США
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04.12.2020 11:10
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тогда почему, если не о чем говорить Степанов все время твердит об этом плацебо?!
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04.12.2020 11:10 Ответить
Да потому, что миф о руцкой вакцине активно разгоняют все сепарские каналы Украины (Медведука в частности).
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04.12.2020 11:12 Ответить
тут з тобою, зебіл, погоджусь: розганяють. І активно. Це правда. Схоже, не просто розганяють, а навіть рекламують. Хоча вона, та вакцина ще не сертифікована ВОЗом.
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04.12.2020 12:29 Ответить
ніяка вакцина наразі не сертифікована ВОЗом.
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04.12.2020 12:40 Ответить
Отримає смачного хабаря від москалів через медведчука - і викине мільярди бюджетних грошей на кацапське барахло. Вигода очевидна - хабар + відкати+вимре кілька мільйонів пенсіонерів.
PS Чи хтось ще має ілюзії, що Степанов очолив Міністерство заради порятунку Нації? Виключно заради багатосотмільйонних "відкатів" від багатомільярдних закупок.
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04.12.2020 12:38 Ответить
Ни фига себе...Оказывается у тебя мозги есть! Так пользуйся ими всегда!
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04.12.2020 13:12 Ответить
Тот редкий случай, когда Степанов говорит что-то адекватное
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04.12.2020 11:10 Ответить
Да нет у кацапов ни какой вакцины. Уверен на 100 процентов, что козломордые втихаря закупают ее у США
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04.12.2020 11:10 Ответить
Вакцины как таковой нет, есть препарат, проходящий клинические исследования. Если они успешно завершатся, а ВООЗ этот препарат сертифицирует, то он станет вакциной.
В принципе российские ученые были в числе первых разработчиков вакцин, но я не уверена, что эти ученые еще живы (первые вакцины разрабатывались еще в начале 20 века), а если живы, то не эмигрировали ли они туда, где наука оплачивается значительно выше, чем в России.
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04.12.2020 13:01 Ответить
Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 6916
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04.12.2020 11:12 Ответить
недавно созванивался со знакомыми в Крыму.. так эти крымовцы блеют , что их, в отличие от украинцев первых ваццинируют! даже раньше чем москвичей!
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04.12.2020 11:13 Ответить
це 3 етап клінічних досліджень,піддослідні криси
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04.12.2020 11:20 Ответить
Крім цієї "вакцини" Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 6821 , іншої в кацапів бути просто - НЕ МОЖЕ . Вони не здатні винайти щось корисне .

А от " новічок" чи ще якусь муйню , аж бігом . Не о чем говорить, - Степанов о возможности использования российской вакцины - Цензор.НЕТ 4717 .
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04.12.2020 11:19 Ответить
т.е, ее использование в принципе допускается? ну-ну...
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04.12.2020 11:20 Ответить
купи кирпич
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04.12.2020 11:24 Ответить
На сегодняшний день никакой вакцины от COVID-19 не существует. Ни по одной не закончена III стадия испытаний.
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04.12.2020 11:26 Ответить
вопрос не к Степанову, вопрос к быканову, бывшему ссынарысту... почему шуфрич задает вопросы, а не ему?
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04.12.2020 11:27 Ответить
Частично испытания 3 этапа проводились на добровольцах в ОАЭ и в Индии.
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04.12.2020 12:41 Ответить
На россии (на москальщине) нет вакцины. То дерьмо, которое моксели называют вакциной - это ветеринарный фуфломицин для животных. Так пускай мокшане сами колятся этой гадостью!
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04.12.2020 11:48 Ответить
https://censor.net/ru/news/3234943/na_segodnyashniyi_den_rossiyiskoyi_vaktsiny_ot_covid19_ne_suschestvuet_stepanov
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04.12.2020 11:50 Ответить
Нема про що говорити, - Степанов щодо можливості використання російської вакцини - Цензор.НЕТ 2980
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04.12.2020 11:53 Ответить
От рассейской вакцины - растут рога и борода.
Аленушка знает.
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04.12.2020 12:00 Ответить
Если бы не пиар от Степанова, мы бы и не знали, что ***** там разрабатывает или не разрабатывает!
Зачем нам всякая хер**ня от *****?
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04.12.2020 12:14 Ответить
Вопрос об использовании российской вакцины задал Шуфрич. Интересно, лично Шуфрич готов перед камерами вакцинироваться российской вакциной?
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04.12.2020 12:44 Ответить
Даже если ее сертифицируют ее не стоит братт иначе получите очередную пиар акцию про адиннарот и рост рейтинга прокацапской опзж
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04.12.2020 14:15 Ответить
Не пойму, тут на цензоре столько медицинских специалистов, а в больницах не хватает медперсонала.
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05.12.2020 09:52 Ответить
 
 