На сегодняшний день российской вакцины от COVID-19 не существует, - Степанов
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Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины от коронавируса, вопрос российской вакцины не рассматривается.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".
"Что касается американского посольства - была встреча (по вопросу закупки вакцин. - Ред.), и я сразу об этом сообщил в соцсетях, на своем сайте. Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимали вопросы вакцинации, в том числе меня интересовал вопрос покупки вакцин в американских компаниях и находились на третьей стадии клинических испытаний, это прежде всего Pfizer и Moderna, с которыми мы ведем переговоры.
По российской вакцине – я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - сказал он.
Также Степанов отметил, что нужно максимально ограничить прием антибиотиков без серьезных причин.
"Я неоднократно заявлял, что антибиотикорезистентность в нашей стране – одна из крупнейших угроз, которая существует. Мы должны прекратить просто есть антибиотики при всех болезнях. И именно поэтому мы делаем электронный рецепт, в том числе для того, чтобы антибиотики продавались по электронному рецепту", - сказал он.
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впрочем как здесь вчера писали: вакцинирование тестируемых или тестирование вакцинируемых
Главное --- никакого риска!
Вакцинация проводилась на военнослужащих 1-ого армейского корпуса под видом прививки от сезонного гриппа. Вакцину ввели 20 бойцам, в результате 11 человек из подопытных заболели Covid 19, 5 уже выздоровели, 5 еще болеют, причём 2 - в тяжелой форме, и один летальный исход с 90% поражением легких. Из остальных девяти 6 пока здоровые, а у троих возникли проблемы с почками и они госпитализироваы.
Есть препарат, находящийся в клиническом исследовании, которое обязательно для выведения нового препарата на рынок. Исследование обязательно проходит четыре фазы, у россиян только началась третья, на которой изучается эффективность, безопасность и наличие побочных явлений у разрабатываемого препарата.
Если эффективность будет превышать возможные риски от применения препарата,а побочные явления будут не тяжелыми и ожидаемыми, начнётся четвёртая фаза, более массовая, чем третья. На всех фазах клинического исследования эффективность и безопасность испытывается на добровольцах, но на третьей фазе всегда есть две группы добровольцев, одна получает разрабатываемый препарат, другая плацебо, а на четвёртой все добровольцы получают исследуемый препарат.
После завершения клинических испытаний, если эффективность подтвердилась, а побочные явления и опасность применения не высоки, происходит регистрация, препарат получает своё название ( в данном случае вакцина) и он выводится на рынок.
В настоящее время все, кто прививается этой вакциной являются добровольцами, на которых испытывается её действие по сравнению с плацебо. Что получает испытуемый, плацебо или препарат, не знает ни он, ни медик, участвующий в исследовании.
Вполне может оказаться, что вакцина будет хорошо работать и у неё не будет тяжелых побочных явлений, но пока всё это на стадии изучения.
Так что если половина мира стоит в очереди и ждёт завершения клинического исследования, то может они и правы. Ну а те, кто получают эту вакцину сейчас, являются просто людьми, на которых проводится её изучение и хорошо, если им это объяснили и они понимают, в чем участвуют.
СпутнікНовічок V".
Антибиотики должны быть доступны населению, как средство екстренной помощи и на это имеет право ЗАКРЕПЛЕННОЕ в конституции Укарины любой гражданин! Так что пусть катится кобаской. взяли моду запрещать все надежне, сильное, крепкое, острое и длинное.
Украинцы это и так понимают. Так зачем он врет? Чтобы не обидеть чувств ваты? Хз...
Ххххххххххххххххххх
Степашка, Зеленое лайно в покупке поучавствует? Сколько он там обещаль за вакцину? Стотьіщ или мульон?
Пацан, нелох особенно должен за базар отвечать
Или "Это другое, понимать надо!"?