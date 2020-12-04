На сегодняшний день российской вакцины от COVID-19 не существует, - Степанов

Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины от коронавируса, вопрос российской вакцины не рассматривается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Что касается американского посольства - была встреча (по вопросу закупки вакцин. - Ред.), и я сразу об этом сообщил в соцсетях, на своем сайте. Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимали вопросы вакцинации, в том числе меня интересовал вопрос покупки вакцин в американских компаниях и находились на третьей стадии клинических испытаний, это прежде всего Pfizer и Moderna, с которыми мы ведем переговоры.

По российской вакцине – я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - сказал он.

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Также Степанов отметил, что нужно максимально ограничить прием антибиотиков без серьезных причин.

"Я неоднократно заявлял, что антибиотикорезистентность в нашей стране – одна из крупнейших угроз, которая существует. Мы должны прекратить просто есть антибиотики при всех болезнях. И именно поэтому мы делаем электронный рецепт, в том числе для того, чтобы антибиотики продавались по электронному рецепту", - сказал он.

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