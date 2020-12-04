РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12911 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
7 047 32
вакцина (3810) Степанов Максим (2060) COVID-19 (18596)

На сегодняшний день российской вакцины от COVID-19 не существует, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На сегодняшний день российской вакцины от COVID-19 не существует, - Степанов

Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины от коронавируса, вопрос российской вакцины не рассматривается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".

"Что касается американского посольства - была встреча (по вопросу закупки вакцин. - Ред.), и я сразу об этом сообщил в соцсетях, на своем сайте. Я постоянно встречаюсь с нашими послами, мы поднимали вопросы вакцинации, в том числе меня интересовал вопрос покупки вакцин в американских компаниях и находились на третьей стадии клинических испытаний, это прежде всего Pfizer и Moderna, с которыми мы ведем переговоры.

По российской вакцине – я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины. Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию – то не о чем говорить. Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина, в том числе с точки зрения ее безопасности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 могут красть и подделывать, - Интерпол

Также Степанов отметил, что нужно максимально ограничить прием антибиотиков без серьезных причин.

"Я неоднократно заявлял, что антибиотикорезистентность в нашей стране – одна из крупнейших угроз, которая существует. Мы должны прекратить просто есть антибиотики при всех болезнях. И именно поэтому мы делаем электронный рецепт, в том числе для того, чтобы антибиотики продавались по электронному рецепту", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
Если это не сарказм, тогда Вам --- без очереди..
Главное --- никакого риска!
показать весь комментарий
04.12.2020 08:42
+9
а смысл? чтобы усвоить получаемую информацию - нужен мозг. заподозрить же в наличии мозга киву, а тем более его лохторат, невозможно. там максимум спинной.
показать весь комментарий
04.12.2020 08:23
+8
Даже ***** не хочет это колоть и ждет западную вакцину.
показать весь комментарий
04.12.2020 08:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про це розкажіть недоумку Киві та прихильникам ОпаЗаЖопу!
показать весь комментарий
04.12.2020 08:18 Ответить
а смысл? чтобы усвоить получаемую информацию - нужен мозг. заподозрить же в наличии мозга киву, а тем более его лохторат, невозможно. там максимум спинной.
показать весь комментарий
04.12.2020 08:23 Ответить
Він же недоумок, що йому можна розказати?
показать весь комментарий
04.12.2020 08:23 Ответить
Даже ***** не хочет это колоть и ждет западную вакцину.
показать весь комментарий
04.12.2020 08:23 Ответить
антибиотикорезистентность....вот какие умные слова оно знает На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 4177

впрочем как здесь вчера писали: вакцинирование тестируемых или тестирование вакцинируемых На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 2261
показать весь комментарий
04.12.2020 08:27 Ответить
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 4013
показать весь комментарий
04.12.2020 08:29 Ответить
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 2325
показать весь комментарий
04.12.2020 08:41 Ответить
Половина мира в очереди стоит. Не существует у него...
показать весь комментарий
04.12.2020 08:29 Ответить
Ой. дурак...
показать весь комментарий
04.12.2020 08:35 Ответить
Если это не сарказм, тогда Вам --- без очереди..
Главное --- никакого риска!
показать весь комментарий
04.12.2020 08:42 Ответить
Конечно.И даже Америка в некоторых штатах решила закупить у россии...вместо инъекции при исполнения смертного приговора...дешевле в разы...ничего личного,просто бизнес.
показать весь комментарий
04.12.2020 08:49 Ответить
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 529
показать весь комментарий
04.12.2020 12:05 Ответить
А для тебя лично у кацапов есть НОВИЧОК!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 08:56 Ответить
То, что полмира в очереди стоит, не означает, что она есть.
показать весь комментарий
04.12.2020 10:10 Ответить
На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей испытана российская вакцина Sputnik V.
Вакцинация проводилась на военнослужащих 1-ого армейского корпуса под видом прививки от сезонного гриппа. Вакцину ввели 20 бойцам, в результате 11 человек из подопытных заболели Covid 19, 5 уже выздоровели, 5 еще болеют, причём 2 - в тяжелой форме, и один летальный исход с 90% поражением легких. Из остальных девяти 6 пока здоровые, а у троих возникли проблемы с почками и они госпитализироваы.
показать весь комментарий
04.12.2020 11:04 Ответить
Пока российской вакцины действительно не существует, тут Степанов с медицинской точки зрения прав.
Есть препарат, находящийся в клиническом исследовании, которое обязательно для выведения нового препарата на рынок. Исследование обязательно проходит четыре фазы, у россиян только началась третья, на которой изучается эффективность, безопасность и наличие побочных явлений у разрабатываемого препарата.
Если эффективность будет превышать возможные риски от применения препарата,а побочные явления будут не тяжелыми и ожидаемыми, начнётся четвёртая фаза, более массовая, чем третья. На всех фазах клинического исследования эффективность и безопасность испытывается на добровольцах, но на третьей фазе всегда есть две группы добровольцев, одна получает разрабатываемый препарат, другая плацебо, а на четвёртой все добровольцы получают исследуемый препарат.
После завершения клинических испытаний, если эффективность подтвердилась, а побочные явления и опасность применения не высоки, происходит регистрация, препарат получает своё название ( в данном случае вакцина) и он выводится на рынок.
В настоящее время все, кто прививается этой вакциной являются добровольцами, на которых испытывается её действие по сравнению с плацебо. Что получает испытуемый, плацебо или препарат, не знает ни он, ни медик, участвующий в исследовании.
Вполне может оказаться, что вакцина будет хорошо работать и у неё не будет тяжелых побочных явлений, но пока всё это на стадии изучения.
Так что если половина мира стоит в очереди и ждёт завершения клинического исследования, то может они и правы. Ну а те, кто получают эту вакцину сейчас, являются просто людьми, на которых проводится её изучение и хорошо, если им это объяснили и они понимают, в чем участвуют.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:48 Ответить
Вы что, действительно верите, что балалайна в состоянии что-нибудь создать?? На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 5789
показать весь комментарий
04.12.2020 16:13 Ответить
Нехай кацапи і прикацаплені (медведчуки-рабиновичі-ківи) самі колються своєю "вакциною" "Спутнік Новічок V".
показать весь комментарий
04.12.2020 08:33 Ответить
Степанов розумний аж страшно,справжнiй лох даун
показать весь комментарий
04.12.2020 08:47 Ответить
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 2319
показать весь комментарий
04.12.2020 08:54 Ответить
Очередная порция говнеца,которой этот имбицил повеселил и слил...
показать весь комментарий
04.12.2020 09:21 Ответить
Кацапня веруєт))
показать весь комментарий
04.12.2020 09:22 Ответить
ПУсть катится колбаской. Тот врач что по контракту как раз таки и прописывал антибиотики по любому орз, широкого спектра. Мы сами старались их избегать.
Антибиотики должны быть доступны населению, как средство екстренной помощи и на это имеет право ЗАКРЕПЛЕННОЕ в конституции Укарины любой гражданин! Так что пусть катится кобаской. взяли моду запрещать все надежне, сильное, крепкое, острое и длинное.
показать весь комментарий
04.12.2020 09:35 Ответить
На сегодняшний день никакой вакцины от COVID-19 не существует. Ни по одной не закончена III стадия испытаний.
показать весь комментарий
04.12.2020 10:01 Ответить
Степашка тупо врет. Вместо того чтобы честно сказать что раша-вакцину мы не берем потому что с агрессором дела иметь не хотим.
Украинцы это и так понимают. Так зачем он врет? Чтобы не обидеть чувств ваты? Хз...
показать весь комментарий
04.12.2020 10:50 Ответить
Врёт Степанов-кива с медвечуком уже укололись,сам слышал На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 7186
показать весь комментарий
04.12.2020 10:06 Ответить
Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины от коронавирусаИсточник: https://censor.net/ru/n3234943
Ххххххххххххххххххх
Степашка, Зеленое лайно в покупке поучавствует? Сколько он там обещаль за вакцину? Стотьіщ или мульон?
Пацан, нелох особенно должен за базар отвечать
показать весь комментарий
04.12.2020 10:09 Ответить
"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию - то не о чем говорить" - ващета Пфайзер и Модерна тоже еще не прошли 3-ю стадию.

Или "Это другое, понимать надо!"?
показать весь комментарий
04.12.2020 10:48 Ответить
На россии (на москальщине) нет вакцины. То дерьмо, которое моксели называют вакциной - это ветеринарный фуфломицин для животных. Так пускай мокшане сами колятся этой гадостью!
показать весь комментарий
04.12.2020 11:47 Ответить
А шо тоді колов Медведчук?
показать весь комментарий
04.12.2020 12:08 Ответить
або ніхріна, або фізраствор, мо глюкозку)))... бо мер ялти, що тіпа коловся з ними для піару(звісно ж) - склеїв ласти у пітєрі...
показать весь комментарий
04.12.2020 12:15 Ответить
нарешті тверезі думки... сподіваюсь...
показать весь комментарий
04.12.2020 12:10 Ответить
 
 