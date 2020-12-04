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На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов

Україна веде переговори про закупівлю американської вакцини проти коронавірусу, питання російської вакцини не розглядається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

"Що стосується американського посольства — була зустріч (з питання закупівлі вакцин. - Ред.), і я відразу про це повідомив у соцмережах, на своєму сайті. Я постійно зустрічаюся з нашими послами, ми підіймали питання вакцинації, в тому числі мене цікавило питання покупки вакцин в американських компаніях і перебували на третій стадії клінічних випробувань, це перш за все Pfizer і Moderna, з якими ми ведемо переговори.

Щодо російської вакцини — я говорив неодноразово, що не існує на сьогодні російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію — то нема про що говорити. Третя стадія — найбільша, на якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", — сказав він.

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Також Степанов зазначив, що потрібно максимально обмежити прийом антибіотиків без серйозних причин.

"Я неодноразово заявляв, що антибіотикорезистентність у нашій країні — одна з найбільших загроз, яка існує. Ми повинні припинити просто їсти антибіотики під час усіх хвороб. І саме тому ми робимо електронний рецепт, в тому числі для того, щоб антибіотики продавалися за електронним рецептом", — сказав він.

Також читайте: ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Если это не сарказм, тогда Вам --- без очереди..
Главное --- никакого риска!
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04.12.2020 08:42
+9
а смысл? чтобы усвоить получаемую информацию - нужен мозг. заподозрить же в наличии мозга киву, а тем более его лохторат, невозможно. там максимум спинной.
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04.12.2020 08:23
+8
Даже ***** не хочет это колоть и ждет западную вакцину.
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04.12.2020 08:23
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Про це розкажіть недоумку Киві та прихильникам ОпаЗаЖопу!
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04.12.2020 08:18 Відповісти
а смысл? чтобы усвоить получаемую информацию - нужен мозг. заподозрить же в наличии мозга киву, а тем более его лохторат, невозможно. там максимум спинной.
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04.12.2020 08:23 Відповісти
Він же недоумок, що йому можна розказати?
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04.12.2020 08:23 Відповісти
Даже ***** не хочет это колоть и ждет западную вакцину.
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04.12.2020 08:23 Відповісти
антибиотикорезистентность....вот какие умные слова оно знает На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 4177

впрочем как здесь вчера писали: вакцинирование тестируемых или тестирование вакцинируемых На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 2261
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04.12.2020 08:27 Відповісти
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 4013
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04.12.2020 08:29 Відповісти
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 2325
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04.12.2020 08:41 Відповісти
Половина мира в очереди стоит. Не существует у него...
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04.12.2020 08:29 Відповісти
Ой. дурак...
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04.12.2020 08:35 Відповісти
Если это не сарказм, тогда Вам --- без очереди..
Главное --- никакого риска!
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04.12.2020 08:42 Відповісти
Конечно.И даже Америка в некоторых штатах решила закупить у россии...вместо инъекции при исполнения смертного приговора...дешевле в разы...ничего личного,просто бизнес.
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04.12.2020 08:49 Відповісти
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 529
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04.12.2020 12:05 Відповісти
А для тебя лично у кацапов есть НОВИЧОК!!!
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04.12.2020 08:56 Відповісти
То, что полмира в очереди стоит, не означает, что она есть.
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04.12.2020 10:10 Відповісти
На неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей испытана российская вакцина Sputnik V.
Вакцинация проводилась на военнослужащих 1-ого армейского корпуса под видом прививки от сезонного гриппа. Вакцину ввели 20 бойцам, в результате 11 человек из подопытных заболели Covid 19, 5 уже выздоровели, 5 еще болеют, причём 2 - в тяжелой форме, и один летальный исход с 90% поражением легких. Из остальных девяти 6 пока здоровые, а у троих возникли проблемы с почками и они госпитализироваы.
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04.12.2020 11:04 Відповісти
Пока российской вакцины действительно не существует, тут Степанов с медицинской точки зрения прав.
Есть препарат, находящийся в клиническом исследовании, которое обязательно для выведения нового препарата на рынок. Исследование обязательно проходит четыре фазы, у россиян только началась третья, на которой изучается эффективность, безопасность и наличие побочных явлений у разрабатываемого препарата.
Если эффективность будет превышать возможные риски от применения препарата,а побочные явления будут не тяжелыми и ожидаемыми, начнётся четвёртая фаза, более массовая, чем третья. На всех фазах клинического исследования эффективность и безопасность испытывается на добровольцах, но на третьей фазе всегда есть две группы добровольцев, одна получает разрабатываемый препарат, другая плацебо, а на четвёртой все добровольцы получают исследуемый препарат.
После завершения клинических испытаний, если эффективность подтвердилась, а побочные явления и опасность применения не высоки, происходит регистрация, препарат получает своё название ( в данном случае вакцина) и он выводится на рынок.
В настоящее время все, кто прививается этой вакциной являются добровольцами, на которых испытывается её действие по сравнению с плацебо. Что получает испытуемый, плацебо или препарат, не знает ни он, ни медик, участвующий в исследовании.
Вполне может оказаться, что вакцина будет хорошо работать и у неё не будет тяжелых побочных явлений, но пока всё это на стадии изучения.
Так что если половина мира стоит в очереди и ждёт завершения клинического исследования, то может они и правы. Ну а те, кто получают эту вакцину сейчас, являются просто людьми, на которых проводится её изучение и хорошо, если им это объяснили и они понимают, в чем участвуют.
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04.12.2020 12:48 Відповісти
Вы что, действительно верите, что балалайна в состоянии что-нибудь создать?? На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 5789
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04.12.2020 16:13 Відповісти
Нехай кацапи і прикацаплені (медведчуки-рабиновичі-ківи) самі колються своєю "вакциною" "Спутнік Новічок V".
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04.12.2020 08:33 Відповісти
Степанов розумний аж страшно,справжнiй лох даун
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04.12.2020 08:47 Відповісти
На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 2319
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04.12.2020 08:54 Відповісти
Очередная порция говнеца,которой этот имбицил повеселил и слил...
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04.12.2020 09:21 Відповісти
Кацапня веруєт))
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04.12.2020 09:22 Відповісти
ПУсть катится колбаской. Тот врач что по контракту как раз таки и прописывал антибиотики по любому орз, широкого спектра. Мы сами старались их избегать.
Антибиотики должны быть доступны населению, как средство екстренной помощи и на это имеет право ЗАКРЕПЛЕННОЕ в конституции Укарины любой гражданин! Так что пусть катится кобаской. взяли моду запрещать все надежне, сильное, крепкое, острое и длинное.
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04.12.2020 09:35 Відповісти
На сегодняшний день никакой вакцины от COVID-19 не существует. Ни по одной не закончена III стадия испытаний.
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04.12.2020 10:01 Відповісти
Степашка тупо врет. Вместо того чтобы честно сказать что раша-вакцину мы не берем потому что с агрессором дела иметь не хотим.
Украинцы это и так понимают. Так зачем он врет? Чтобы не обидеть чувств ваты? Хз...
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04.12.2020 10:50 Відповісти
Врёт Степанов-кива с медвечуком уже укололись,сам слышал На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов - Цензор.НЕТ 7186
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04.12.2020 10:06 Відповісти
Украина ведет переговоры о закупке американской вакцины от коронавирусаИсточник: https://censor.net/ru/n3234943
Ххххххххххххххххххх
Степашка, Зеленое лайно в покупке поучавствует? Сколько он там обещаль за вакцину? Стотьіщ или мульон?
Пацан, нелох особенно должен за базар отвечать
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04.12.2020 10:09 Відповісти
"Когда говорят, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третью стадию - то не о чем говорить" - ващета Пфайзер и Модерна тоже еще не прошли 3-ю стадию.

Или "Это другое, понимать надо!"?
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04.12.2020 10:48 Відповісти
На россии (на москальщине) нет вакцины. То дерьмо, которое моксели называют вакциной - это ветеринарный фуфломицин для животных. Так пускай мокшане сами колятся этой гадостью!
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04.12.2020 11:47 Відповісти
А шо тоді колов Медведчук?
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04.12.2020 12:08 Відповісти
або ніхріна, або фізраствор, мо глюкозку)))... бо мер ялти, що тіпа коловся з ними для піару(звісно ж) - склеїв ласти у пітєрі...
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04.12.2020 12:15 Відповісти
нарешті тверезі думки... сподіваюсь...
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04.12.2020 12:10 Відповісти
 
 