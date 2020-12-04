На сьогодні російської вакцини поти COVID-19 не існує, - Степанов
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Україна веде переговори про закупівлю американської вакцини проти коронавірусу, питання російської вакцини не розглядається.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".
"Що стосується американського посольства — була зустріч (з питання закупівлі вакцин. - Ред.), і я відразу про це повідомив у соцмережах, на своєму сайті. Я постійно зустрічаюся з нашими послами, ми підіймали питання вакцинації, в тому числі мене цікавило питання покупки вакцин в американських компаніях і перебували на третій стадії клінічних випробувань, це перш за все Pfizer і Moderna, з якими ми ведемо переговори.
Щодо російської вакцини — я говорив неодноразово, що не існує на сьогодні російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію — то нема про що говорити. Третя стадія — найбільша, на якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", — сказав він.
Також Степанов зазначив, що потрібно максимально обмежити прийом антибіотиків без серйозних причин.
"Я неодноразово заявляв, що антибіотикорезистентність у нашій країні — одна з найбільших загроз, яка існує. Ми повинні припинити просто їсти антибіотики під час усіх хвороб. І саме тому ми робимо електронний рецепт, в тому числі для того, щоб антибіотики продавалися за електронним рецептом", — сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
впрочем как здесь вчера писали: вакцинирование тестируемых или тестирование вакцинируемых
Главное --- никакого риска!
Вакцинация проводилась на военнослужащих 1-ого армейского корпуса под видом прививки от сезонного гриппа. Вакцину ввели 20 бойцам, в результате 11 человек из подопытных заболели Covid 19, 5 уже выздоровели, 5 еще болеют, причём 2 - в тяжелой форме, и один летальный исход с 90% поражением легких. Из остальных девяти 6 пока здоровые, а у троих возникли проблемы с почками и они госпитализироваы.
Есть препарат, находящийся в клиническом исследовании, которое обязательно для выведения нового препарата на рынок. Исследование обязательно проходит четыре фазы, у россиян только началась третья, на которой изучается эффективность, безопасность и наличие побочных явлений у разрабатываемого препарата.
Если эффективность будет превышать возможные риски от применения препарата,а побочные явления будут не тяжелыми и ожидаемыми, начнётся четвёртая фаза, более массовая, чем третья. На всех фазах клинического исследования эффективность и безопасность испытывается на добровольцах, но на третьей фазе всегда есть две группы добровольцев, одна получает разрабатываемый препарат, другая плацебо, а на четвёртой все добровольцы получают исследуемый препарат.
После завершения клинических испытаний, если эффективность подтвердилась, а побочные явления и опасность применения не высоки, происходит регистрация, препарат получает своё название ( в данном случае вакцина) и он выводится на рынок.
В настоящее время все, кто прививается этой вакциной являются добровольцами, на которых испытывается её действие по сравнению с плацебо. Что получает испытуемый, плацебо или препарат, не знает ни он, ни медик, участвующий в исследовании.
Вполне может оказаться, что вакцина будет хорошо работать и у неё не будет тяжелых побочных явлений, но пока всё это на стадии изучения.
Так что если половина мира стоит в очереди и ждёт завершения клинического исследования, то может они и правы. Ну а те, кто получают эту вакцину сейчас, являются просто людьми, на которых проводится её изучение и хорошо, если им это объяснили и они понимают, в чем участвуют.
СпутнікНовічок V".
Антибиотики должны быть доступны населению, как средство екстренной помощи и на это имеет право ЗАКРЕПЛЕННОЕ в конституции Укарины любой гражданин! Так что пусть катится кобаской. взяли моду запрещать все надежне, сильное, крепкое, острое и длинное.
Украинцы это и так понимают. Так зачем он врет? Чтобы не обидеть чувств ваты? Хз...
Ххххххххххххххххххх
Степашка, Зеленое лайно в покупке поучавствует? Сколько он там обещаль за вакцину? Стотьіщ или мульон?
Пацан, нелох особенно должен за базар отвечать
Или "Это другое, понимать надо!"?