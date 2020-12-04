Для пациентов с COVID-19 могут выделить около 90 тыс. коек, - Минздрав
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Система здравоохранения Украины может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Наши возможности выделения коек для пациентов с COVID-19 составляют около 90 тысяч. Они могут быть использованы в случае необходимости, но ресурсы медсистемы ограничены", - отметил Степанов.
Глава Минздрава сообщил, что с начала ноября увеличено количество коек для COVID-19 с 40 тыс. до 61 тысячи.
При этом на начало декабря количество коек с подведенным кислородом (с централизованной подачей кислорода или при помощи концентраторов) составило 51%. До конца года этот показатель вырастет до 80%.
Степанов отметил, что "эпидситуация обостряется, но остается контролируемой".
Он сообщил, что медицинская система нарастила мощности до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки, к концу года Минздрав планирует выйти на показатели 70 тыс. ПЦР-тестов.
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а весной и летом что делал?
и блин достижение с 50к. тестов до 70 увеличить, половина из которых - здоровым быкам, как то мусора, депутаты и прочие да(е)рмоеды?
Да Словакия их миллионами делает, а не хвастает - ура, с 50 на 70 тысяч скакнем, прогресс блин.
что я Вам торохчу... Вы это и без меня знаете !