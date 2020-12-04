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Для пациентов с COVID-19 могут выделить около 90 тыс. коек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Для пациентов с COVID-19 могут выделить около 90 тыс. коек, - Минздрав

Система здравоохранения Украины может обеспечить около 90 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наши возможности выделения коек для пациентов с COVID-19 составляют около 90 тысяч. Они могут быть использованы в случае необходимости, но ресурсы медсистемы ограничены", - отметил Степанов.

Глава Минздрава сообщил, что с начала ноября увеличено количество коек для COVID-19 с 40 тыс. до 61 тысячи.

При этом на начало декабря количество коек с подведенным кислородом (с централизованной подачей кислорода или при помощи концентраторов) составило 51%. До конца года этот показатель вырастет до 80%.

Степанов отметил, что "эпидситуация обостряется, но остается контролируемой".

Он сообщил, что медицинская система нарастила мощности до 50 тыс. ПЦР-тестов в сутки, к концу года Минздрав планирует выйти на показатели 70 тыс. ПЦР-тестов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В Чернобыле, надо дописывать
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04.12.2020 11:52 Ответить
да все просто - при приеме опрашивайте чей крым, и кто кто завез на Донбасс технику и воюет на ней. этого будет достаточно - чтобы решить - лечить али нет
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04.12.2020 11:59 Ответить
Блин, кто-то трендит. за месяц в полтора раза коек и так же кислорода увеличить?
а весной и летом что делал?
и блин достижение с 50к. тестов до 70 увеличить, половина из которых - здоровым быкам, как то мусора, депутаты и прочие да(е)рмоеды?
Да Словакия их миллионами делает, а не хвастает - ура, с 50 на 70 тысяч скакнем, прогресс блин.
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04.12.2020 12:02 Ответить
Так МОГУТ или таки ВЫДЕЛЯТ? Как говорят в Одессе - это таки лве большие разницы, могут и выделят. Скорее всего уже и не могут и не выделят.
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04.12.2020 12:03 Ответить
опять же..не "койка" сама по себе главное в лечении...коек можно напихать где только влезет... но! оборудование и главное персонал где брать? не просто жеж кинуть человека на койку? правильно? его надо лечить..индивидуально так сказать...а кто этим будет заниматься если штат медиков только сокращается?
что я Вам торохчу... Вы это и без меня знаете !
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04.12.2020 12:38 Ответить
Таки да. И до тех коек еще нужен мед. персонал. Которого уже катастрофически не хватвет. Ну, разве что мама Римма в медсестру нарядиться. Папа Саша будет конечно доволен, но вот больным и умирающим таки будет наоборот.
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04.12.2020 13:04 Ответить
Минздрав, как обычно, врет. У нас в небольшом городке только 35 человек с ковид находятся на стационаре и занимают койко-место. А больных с ковид "на самоизоляции дома" - 228 (!) человек. Таким образом, можно всех обратившихся с ковид гнать домой и за счет выздоровевших или умерших увеличить еще на 35 коек "степановский резерв".
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04.12.2020 12:18 Ответить
и еще 900 тысяч раскладушек Для пацієнтів з COVID-19 можуть виділити близько 90 тис. ліжок, - МОЗ - Цензор.НЕТ 485
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04.12.2020 14:19 Ответить
 
 