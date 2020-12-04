Для пацієнтів з COVID-19 можуть виділити близько 90 тис. ліжок, - МОЗ
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Система охорони здоров'я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Наші можливості виділення ліжок для пацієнтів із COVID-19 становлять близько 90 тисяч. Вони можуть бути використані в разі потреби, але ресурси медсистеми обмежені", - зазначив Степанов.
Глава МОЗ повідомив, що з початку листопада збільшено кількість ліжок для COVID-19 з 40 тис. до 61 тис.
При цьому на початок грудня кількість ліжок з підведеним киснем (з централізованою подачею кисню або за допомогою концентраторів) становило 51%. До кінця року цей показник зросте до 80%.
Степанов зазначив, що "епідситуація загострюється, але залишається контрольованою".
Він повідомив, що медична система наростила потужності до 50 тис. ПЛР-тестів на добу, до кінця року МОЗ планує вийти на показники 70 тис. ПЛР-тестів.
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а весной и летом что делал?
и блин достижение с 50к. тестов до 70 увеличить, половина из которых - здоровым быкам, как то мусора, депутаты и прочие да(е)рмоеды?
Да Словакия их миллионами делает, а не хвастает - ура, с 50 на 70 тысяч скакнем, прогресс блин.
что я Вам торохчу... Вы это и без меня знаете !