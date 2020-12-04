УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4945 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
518 10
карантин (16073) медицина (1442) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Для пацієнтів з COVID-19 можуть виділити близько 90 тис. ліжок, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для пацієнтів з COVID-19 можуть виділити близько 90 тис. ліжок, - МОЗ

Система охорони здоров'я України може забезпечити близько 90 тис. ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Наші можливості виділення ліжок для пацієнтів із COVID-19 становлять близько 90 тисяч. Вони можуть бути використані в разі потреби, але ресурси медсистеми обмежені", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ повідомив, що з початку листопада збільшено кількість ліжок для COVID-19 з 40 тис. до 61 тис.

При цьому на початок грудня кількість ліжок з підведеним киснем (з централізованою подачею кисню або за допомогою концентраторів) становило 51%. До кінця року цей показник зросте до 80%.

Також читайте: На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, - "слуга народу" Кравчук

Степанов зазначив, що "епідситуація загострюється, але залишається контрольованою".

Він повідомив, що медична система наростила потужності до 50 тис. ПЛР-тестів на добу, до кінця року МОЗ планує вийти на показники 70 тис. ПЛР-тестів.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Чернобыле, надо дописывать
показати весь коментар
04.12.2020 11:52 Відповісти
да все просто - при приеме опрашивайте чей крым, и кто кто завез на Донбасс технику и воюет на ней. этого будет достаточно - чтобы решить - лечить али нет
показати весь коментар
04.12.2020 11:59 Відповісти
Блин, кто-то трендит. за месяц в полтора раза коек и так же кислорода увеличить?
а весной и летом что делал?
и блин достижение с 50к. тестов до 70 увеличить, половина из которых - здоровым быкам, как то мусора, депутаты и прочие да(е)рмоеды?
Да Словакия их миллионами делает, а не хвастает - ура, с 50 на 70 тысяч скакнем, прогресс блин.
показати весь коментар
04.12.2020 12:02 Відповісти
Так МОГУТ или таки ВЫДЕЛЯТ? Как говорят в Одессе - это таки лве большие разницы, могут и выделят. Скорее всего уже и не могут и не выделят.
показати весь коментар
04.12.2020 12:03 Відповісти
опять же..не "койка" сама по себе главное в лечении...коек можно напихать где только влезет... но! оборудование и главное персонал где брать? не просто жеж кинуть человека на койку? правильно? его надо лечить..индивидуально так сказать...а кто этим будет заниматься если штат медиков только сокращается?
что я Вам торохчу... Вы это и без меня знаете !
показати весь коментар
04.12.2020 12:38 Відповісти
Таки да. И до тех коек еще нужен мед. персонал. Которого уже катастрофически не хватвет. Ну, разве что мама Римма в медсестру нарядиться. Папа Саша будет конечно доволен, но вот больным и умирающим таки будет наоборот.
показати весь коментар
04.12.2020 13:04 Відповісти
Минздрав, как обычно, врет. У нас в небольшом городке только 35 человек с ковид находятся на стационаре и занимают койко-место. А больных с ковид "на самоизоляции дома" - 228 (!) человек. Таким образом, можно всех обратившихся с ковид гнать домой и за счет выздоровевших или умерших увеличить еще на 35 коек "степановский резерв".
показати весь коментар
04.12.2020 12:18 Відповісти
и еще 900 тысяч раскладушек Для пацієнтів з COVID-19 можуть виділити близько 90 тис. ліжок, - МОЗ - Цензор.НЕТ 485
показати весь коментар
04.12.2020 14:19 Відповісти
 
 