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Рада на полгода освободила часть ФОПов от ЕСВ и единого налога

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада на полгода освободила часть ФОПов от ЕСВ и единого налога

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19.

 "За" проголосовали 302 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Согласно закону, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.

До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.

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Также предусмотрено списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3060 гривен.

Согласно документу, не будут облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Кроме того, освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. Определяется, что такие периоды включаются в страховой стаж.
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Топ комментарии
+19
Це рішення ВРУ має бути відмінено! В Україні проголошена рівність всіх перед Законом! Або всім відміняйте, або нікому!
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04.12.2020 12:28
+12
Вот так... платишь налоги, тянешься из последних сил, а тем кто хер забил еще и все списали!
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04.12.2020 12:35
+10
На ринку якраз стоять ФОПи. 1 і 2 група. Чи ти за бабусь з овочами своїми, яких мєнти ганяють?
То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.

Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.

Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
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04.12.2020 13:00
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Це рішення ВРУ має бути відмінено! В Україні проголошена рівність всіх перед Законом! Або всім відміняйте, або нікому!
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04.12.2020 12:28 Ответить
Вот так... платишь налоги, тянешься из последних сил, а тем кто хер забил еще и все списали!
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04.12.2020 12:35 Ответить
А вот если бы Ваше предприятие, взяли и закрыли распоряжением Кабмина, (ну, так как рынки, точки общепита) но налоги --- все равно плати??
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04.12.2020 16:43 Ответить
Весной за два месяца списали только ЕСВ. Налог уплачен по полной.
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04.12.2020 22:07 Ответить
Уплатил 50тыс налога за 2019 год, фоп 3 группа.
Так вот на нас болт забили большой и волосатый.
Обидно, что из за гандонов проголосовавших за гандонов, нас теперь за лохов держат...
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04.12.2020 22:28 Ответить
Ага. Володимир Ілліч буде робити Геволюцию. Всіх загнати в колгоспи. Так, муділа?
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04.12.2020 12:44 Ответить
Чому якись говноФОП, який не може організувати нормально свій бізнес, має отримувати пільги, а той хто успішно працює на ринку - ніякої допомоги від держави не отримає? Підтримувати потрібно успішних, тих які вміють успішно працювати і мають гарні результати! А говноФОПів які не мають чим платити зарплату підтримувати не варто, краще хай вони закривають свої говноФОПи і йдуть працювати по найму!
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04.12.2020 12:48 Ответить
На ринку якраз стоять ФОПи. 1 і 2 група. Чи ти за бабусь з овочами своїми, яких мєнти ганяють?
То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.

Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.

Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
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04.12.2020 13:00 Ответить
Самая частая фраза на рынках в 90-х: "На завод идите работать, буржуи проклятые!"
Пролетариат, в силу своего скудоумия, не в состоянии понять , что заводы --- давно захапали олигархи, и идти на завод --- увеличивать состояние тех же Ахметовых и пр. да олигарха он и не видит никогда, и не увидит... А тут вот она -- причина всех его "негараздів", стоит буржуйская морда, рожа -- чуть не треснет!)) Классовая ненависть и сейчас в комментах, никуда не делась...
Да, я не люблю пролетариат! © (и колхозное крестьянство) Мало того, считаю его тормозом в развитии общества... Задача пролетария --- тупо строгать гайку, которую придумали инженеры...И ни в коем случае, не допускать их к избирательным урнам! А то они такого наголосуют... Уже наголосовали!
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04.12.2020 17:18 Ответить
патамушта, Украина должна помогать тем, кто не в состоянии ее грабить
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04.12.2020 13:05 Ответить
Мабуть, голосував за 95 квартал?..

Той, хто УСПІШНО працює, впорається і без допомоги.
А якщо "закрити говноФОПів", то вони не "працювати по найму" підуть, бо нема куди, а на біржу. І будуть отримувати ще більше грошей від держави у якості допомоги за безробіттям.
А ще можна перестріляти усіх пенсіонерів, бо вони взагалі не працюють, чи не так?..
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05.12.2020 03:15 Ответить
Оно-то правильно. Равенство всех. Только вот какие сомнения по поводу подписи этого закона зеленским, который начал свою деятельность с нарушения Конституции. Так что возмущение понятно, но надо же понимать, каких животных привели к власти. В гробу они видали твое возмущение(пусть и справедливое).
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04.12.2020 12:47 Ответить
Не сумнівайтесь: його скасують. Тим більше єдиноподатники годують місцеві бюджети. Десь у лютому Кличко, Садовий і тінь Кернеса заявлять, що в них дірка і пільгу буде скасовано. Навесні вже проходили це зі скасуванням і подальшим відновленням сплати земельного податку і податку на нерухомість - тих податків, які теж збирають саме в місцеві бюджети
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04.12.2020 17:52 Ответить
"Укравтодор" відкрив нову бетонну дорогу в Миколаївській області (фото та відео) https://uprom.info/news/other/infrastruktura/ukravtodor-vidkryv-novu-betonnu-dorogu-v-mykolayivskij-oblasti-foto-ta-video/
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04.12.2020 12:33 Ответить
И согласно отчётов половину украли.
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04.12.2020 13:27 Ответить
Є надія що за пів року зеленого смороду і чути не буде в Україні..
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04.12.2020 12:46 Ответить
Благодєтєлі. Протягнули відміну перевірок бізнесу і пообіцяли 8 000 допомоги не зараз, а при МАЙБУТНІХ лоХдаунах.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1334805271412174848
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04.12.2020 12:55 Ответить
Так они первую группу освободили. В принципе нормальный ход. Рынки сейчас лежат и не трепыхаются.
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04.12.2020 13:31 Ответить
Нє здихай , кобило, весіння паша буде.
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04.12.2020 18:26 Ответить
Вот и мне отец всегда говорил что такие как он всегда последние копейки отдают чтоб не быть должными ничего государству. А алканы и барыги не платящие налоги и комуналку годами просто потому что не хотели, потом получают финансовую амнистию. Кто тянет- того и погоняют.
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04.12.2020 23:44 Ответить
В этом вся суть и проблема нашего народа. «Моя хата скраю - я нічого не знаю». Нужно платить налоги всем - плохо. Отменили части ЧПшников - плохо, т.к. не справедливо. Отменят всем - плохо, с чего бюджет наполнять?
И вот это нытье везде и во всем. Наши люди в большинсве своем очень похожи ментально на кацапов. Без царя в голове не могут представить себе ни жизни ни бизнеса. Очень хочется, чтобы какой-то царь в Киеве или какая-то толпа протестующих решила ЕГО вопросы. А сам он нихера делать не будет, только скулить.
Ребята, если у вас бизнес у которого не хватает оборотных средтсв оплатить налоги, то это не бизнес, или бизнесмен из вас крайне хреновый. Не мучайте себя, работайте "на дядю"
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05.12.2020 10:33 Ответить
 
 