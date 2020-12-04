Рада на полгода освободила часть ФОПов от ЕСВ и единого налога
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Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19.
"За" проголосовали 302 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Согласно закону, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.
До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.
Также предусмотрено списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.
Порог объема налогового долга для применения мер по его взыскания увеличивается до 3060 гривен.
Согласно документу, не будут облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.
Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.
Кроме того, освобождаются от начисления, исчисления и уплаты единого взноса плательщики единого налога первой группы в части сумм, подлежащих начислению, исчислению и уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 за себя. Определяется, что такие периоды включаются в страховой стаж.
Пожалуйста, подождите...
Так вот на нас болт забили большой и волосатый.
Обидно, что из за гандонов проголосовавших за гандонов, нас теперь за лохов держат...
То ти кажеш ФОПів розігнати і хай платять податки.
Одиниці цих ФОПів працюють з прибутком настільки великим, щоб чим платити зарплати, оренди, кредити при локдаунах. Коли закривають якийсь ресторан, магазин , який стояв на оренді, наприклад, на біржу йдуть працівники ресторану плюс власник і їм платить гроші далі держава.
Більшість фопів як ти кажеш "гімно фопи" які працюють з низьким прибутком. Одиниці успішних.
Хай всіх закриють і будеш тоді до олігархів за покупками ходити і в майбутньому працювати за копійки в колгоспі імені Коломойського\Порошенка\Ахметова чи іншого олігарха, коли малого і середнього бізнесу не стане?
Пролетариат, в силу своего скудоумия, не в состоянии понять , что заводы --- давно захапали олигархи, и идти на завод --- увеличивать состояние тех же Ахметовых и пр. да олигарха он и не видит никогда, и не увидит... А тут вот она -- причина всех его "негараздів", стоит буржуйская морда, рожа -- чуть не треснет!)) Классовая ненависть и сейчас в комментах, никуда не делась...
Да, я не люблю пролетариат! © (и колхозное крестьянство) Мало того, считаю его тормозом в развитии общества... Задача пролетария --- тупо строгать гайку, которую придумали инженеры...И ни в коем случае, не допускать их к избирательным урнам! А то они такого наголосуют... Уже наголосовали!
Той, хто УСПІШНО працює, впорається і без допомоги.
А якщо "закрити говноФОПів", то вони не "працювати по найму" підуть, бо нема куди, а на біржу. І будуть отримувати ще більше грошей від держави у якості допомоги за безробіттям.
А ще можна перестріляти усіх пенсіонерів, бо вони взагалі не працюють, чи не так?..
Відео:
https://twitter.com/i/status/1334805271412174848
И вот это нытье везде и во всем. Наши люди в большинсве своем очень похожи ментально на кацапов. Без царя в голове не могут представить себе ни жизни ни бизнеса. Очень хочется, чтобы какой-то царь в Киеве или какая-то толпа протестующих решила ЕГО вопросы. А сам он нихера делать не будет, только скулить.
Ребята, если у вас бизнес у которого не хватает оборотных средтсв оплатить налоги, то это не бизнес, или бизнесмен из вас крайне хреновый. Не мучайте себя, работайте "на дядю"