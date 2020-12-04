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Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция. ФОТО

В Киеве правоохранители закрыли ночной клуб, который работал несмотря на карантинные ограничения.

Об этом  сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева. 

В отношении администратора заведения, а также посетителей, которые находились без защитных масок, составлен протокол и постановление об административных правонарушениях. Кроме этого, в помещении полицейские обнаружили устройство для курения наркотических средств. По данному факту открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

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Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция 01
Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция 02
Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Бомж-клуб "Лакшерi")
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04.12.2020 12:38
+4
Судя по фото там тусовалось три гопника
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04.12.2020 12:41
+2
скоро автоматы с казинами заработают,вместо реальных проектов в экономике - вот это и есть потолок зелёной шоблы-%блы..
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04.12.2020 12:52
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Велюр?
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04.12.2020 12:31 Ответить
Филиал!
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04.12.2020 14:01 Ответить
Бомж-клуб "Лакшерi")
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04.12.2020 12:38 Ответить
похож на подвал в хрущевке
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04.12.2020 12:52 Ответить
Судя по фото там тусовалось три гопника
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04.12.2020 12:41 Ответить
скоро автоматы с казинами заработают,вместо реальных проектов в экономике - вот это и есть потолок зелёной шоблы-%блы..
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04.12.2020 12:52 Ответить
притон какой-то, а не клуб.
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04.12.2020 13:00 Ответить
У меня в подвале дома в 90е бегуны тоже такой клуб открыли. Только у них диваны ещё были, а так обстановка похожая.
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04.12.2020 13:00 Ответить
какой-то наркопритон.
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04.12.2020 13:27 Ответить
А Виталькин стрип клуб закрывать будут?
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04.12.2020 13:53 Ответить
Виталькі Зеленського? Дешевого клоуна з района 69?
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04.12.2020 20:41 Ответить
Ты шось попутал
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04.12.2020 20:52 Ответить
та ні - в стріп клубі буде черговий концерт *********** на крові від дешевих клоунів з району 69. Афішу тобі скинути чи сам знайдеш???
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07.12.2020 00:35 Ответить
ты думаешь самый вумный тут?и без тебя видел афишу зеленых клоунов. к чему оно до виталькиного стрипклуба? защитник Кличка? так он уже давно очко зализует Ермаку и все у него хорошо и никто с зеленых его уже не щимет.
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07.12.2020 11:15 Ответить
Епт. даже "устройство для курения наркотиков" обнаружили! Элитный, видимо, был клуб. один интерьер чего стоит! Ментам главное пафосно отчитаться о проделанной титанической работе.
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04.12.2020 14:00 Ответить
Непонятно только, причем там уголовное дело к устройству))
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11.03.2021 17:26 Ответить
Отчитались о закрытии "ночного клуба" 😁
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04.12.2020 14:29 Ответить
Есть у нас такой клубец, бывал я там. В десятку самых популярных в клубов Европы входит. А вы о стенах...
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04.12.2020 15:26 Ответить
 
 