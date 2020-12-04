Закрыт столичный ночной клуб, нарушивший карантинные ограничения, - полиция. ФОТО

В Киеве правоохранители закрыли ночной клуб, который работал несмотря на карантинные ограничения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

В отношении администратора заведения, а также посетителей, которые находились без защитных масок, составлен протокол и постановление об административных правонарушениях. Кроме этого, в помещении полицейские обнаружили устройство для курения наркотических средств. По данному факту открыто уголовное производство", - сказано в сообщении.

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