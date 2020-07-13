Владельцы ночных клубов пытаются отменить запрет на работу после 23:00, - Ткаченко
После решения Кабмина о запрете работы ночных клубов после 23:00, полиция в эту субботу закрыла ряд заведений. В Киеве оштрафовали 28 клубов и дискотек.
Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Владельцы клубов уже пытаются отменить решение о прекращении работы после 23:00. И если центральная власть принципиальная в этом вопросе, хотелось бы, чтобы к пониманию глобальности проблемы подключилась и власть местная. Это бы способствовало значительно более быстрому разрешению ситуации с нарушениями", - говорится в сообщении.
По словам министра, когда в таких клубах собирается тысяча человек и более - это точно не способствует снижению уровня заболеваемости.
Ранее Ткаченко заявил, что ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Туди короновірус не добивався навіть в жорсткий карантин.
2. Меньше придёт любителей полночных развлечений