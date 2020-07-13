РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 991 15

Владельцы ночных клубов пытаются отменить запрет на работу после 23:00, - Ткаченко

Владельцы ночных клубов пытаются отменить запрет на работу после 23:00, - Ткаченко

После решения Кабмина о запрете работы ночных клубов после 23:00, полиция в эту субботу закрыла ряд заведений. В Киеве оштрафовали 28 клубов и дискотек.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Владельцы клубов уже пытаются отменить решение о прекращении работы после 23:00. И если центральная власть принципиальная в этом вопросе, хотелось бы, чтобы к пониманию глобальности проблемы подключилась и власть местная. Это бы способствовало значительно более быстрому разрешению ситуации с нарушениями", - говорится в сообщении.

По словам министра, когда в таких клубах собирается тысяча человек и более - это точно не способствует снижению уровня заболеваемости.

Ранее Ткаченко заявил, что ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ и УПЦ решили не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси, - Ткаченко

Автор: 

карантин (16729) клуб (57) Ткаченко Александр (429) COVID-19 (18609) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А какая разница, что там толпа до 23, что после? Вроде, вирус просыпает ночью и выходит на охоту.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:19 Ответить
+1
Конечно! Клубы фактически работают с 23.00! Этот запрет- фактическое уничтожение, после 3-х месяцев карантина.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А какая разница, что там толпа до 23, что после? Вроде, вирус просыпает ночью и выходит на охоту.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:19 Ответить
Треба там філіали епіцентру відкрити.
Туди короновірус не добивався навіть в жорсткий карантин.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:46 Ответить
Разница в том что - чем больше идиотских зперетов тем луше живут те кто контролирует их исполнение.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:46 Ответить
1. Короче период совместного пребывания
2. Меньше придёт любителей полночных развлечений
показать весь комментарий
13.07.2020 18:15 Ответить
Ночные клубы должны работать ночью, или не работать вообще
показать весь комментарий
13.07.2020 17:27 Ответить
Ночью в клуб, а днём в массы, награждать всех, кто ещё здоров.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:30 Ответить
Конечно! Клубы фактически работают с 23.00! Этот запрет- фактическое уничтожение, после 3-х месяцев карантина.
показать весь комментарий
13.07.2020 17:51 Ответить
ты хочешь сказать, что совсем набуханные хоть как-то соблюдают нормы?.. если нет, то что плохого в запрете??
показать весь комментарий
13.07.2020 18:27 Ответить
Я хочу сказать- нахер нормы! Всем, кроме таких как ты, давно понятно- нас всех н@€£али с коронавирусом!
показать весь комментарий
13.07.2020 23:02 Ответить
для старперов: в 23 жизнь в ночных клубах только начинает начинаться..
показать весь комментарий
13.07.2020 18:23 Ответить
Та хай потом дохнут , хоть до 23.00 что после , главное чтоб не разносили заразу , это их выбор.
показать весь комментарий
13.07.2020 19:55 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1594651141-politsiya-ohranyala-nochnuyu-gulyanku-s-uchastiem-synka-avakova-.html полиция охраняла даже, чтоб спокойно работалось)
показать весь комментарий
13.07.2020 21:53 Ответить
Клубы вообще не должны работать ночью, ночью должны работать бюджетоорганизующие предприятия.
показать весь комментарий
13.07.2020 23:27 Ответить
 
 