Владельцы ночных клубов пытаются отменить запрет на работу после 23:00, - Ткаченко

После решения Кабмина о запрете работы ночных клубов после 23:00, полиция в эту субботу закрыла ряд заведений. В Киеве оштрафовали 28 клубов и дискотек.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Владельцы клубов уже пытаются отменить решение о прекращении работы после 23:00. И если центральная власть принципиальная в этом вопросе, хотелось бы, чтобы к пониманию глобальности проблемы подключилась и власть местная. Это бы способствовало значительно более быстрому разрешению ситуации с нарушениями", - говорится в сообщении.

По словам министра, когда в таких клубах собирается тысяча человек и более - это точно не способствует снижению уровня заболеваемости.

Ранее Ткаченко заявил, что ночные клубы, нарушающие карантин, нужно закрывать до конца пандемии.

