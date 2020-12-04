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Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція. ФОТО

У Києві правоохоронці закрили нічний клуб, який працював попри карантинні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.

"Стосовно адміністратора закладу, а також відвідувачів, які перебували без захисних масок, складено протокол та постанову про адміністративні правопорушення. Крім цього, в приміщенні поліцейські виявили пристрій для куріння наркотичних засобів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Власники нічних клубів намагаються скасувати заборону на роботу після 23:00, - Ткаченко

Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція 01
Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція 02
Закрито столичний нічний клуб, який порушив карантинні обмеження, - поліція 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Бомж-клуб "Лакшерi")
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04.12.2020 12:38
+4
Судя по фото там тусовалось три гопника
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04.12.2020 12:41
+2
скоро автоматы с казинами заработают,вместо реальных проектов в экономике - вот это и есть потолок зелёной шоблы-%блы..
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04.12.2020 12:52
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Велюр?
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04.12.2020 12:31 Відповісти
Филиал!
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04.12.2020 14:01 Відповісти
Бомж-клуб "Лакшерi")
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04.12.2020 12:38 Відповісти
похож на подвал в хрущевке
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04.12.2020 12:52 Відповісти
Судя по фото там тусовалось три гопника
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04.12.2020 12:41 Відповісти
скоро автоматы с казинами заработают,вместо реальных проектов в экономике - вот это и есть потолок зелёной шоблы-%блы..
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04.12.2020 12:52 Відповісти
притон какой-то, а не клуб.
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04.12.2020 13:00 Відповісти
У меня в подвале дома в 90е бегуны тоже такой клуб открыли. Только у них диваны ещё были, а так обстановка похожая.
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04.12.2020 13:00 Відповісти
какой-то наркопритон.
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04.12.2020 13:27 Відповісти
А Виталькин стрип клуб закрывать будут?
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04.12.2020 13:53 Відповісти
Виталькі Зеленського? Дешевого клоуна з района 69?
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04.12.2020 20:41 Відповісти
Ты шось попутал
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04.12.2020 20:52 Відповісти
та ні - в стріп клубі буде черговий концерт *********** на крові від дешевих клоунів з району 69. Афішу тобі скинути чи сам знайдеш???
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07.12.2020 00:35 Відповісти
ты думаешь самый вумный тут?и без тебя видел афишу зеленых клоунов. к чему оно до виталькиного стрипклуба? защитник Кличка? так он уже давно очко зализует Ермаку и все у него хорошо и никто с зеленых его уже не щимет.
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07.12.2020 11:15 Відповісти
Епт. даже "устройство для курения наркотиков" обнаружили! Элитный, видимо, был клуб. один интерьер чего стоит! Ментам главное пафосно отчитаться о проделанной титанической работе.
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04.12.2020 14:00 Відповісти
Непонятно только, причем там уголовное дело к устройству))
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11.03.2021 17:26 Відповісти
Отчитались о закрытии "ночного клуба" 😁
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04.12.2020 14:29 Відповісти
Есть у нас такой клубец, бывал я там. В десятку самых популярных в клубов Европы входит. А вы о стенах...
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04.12.2020 15:26 Відповісти
 
 