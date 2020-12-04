Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС
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На Донбассе в районе Луганского украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела вражеского снайпера.
Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - сказано в сообщении на странице в Facebook.
Отмечается, что уже было направлено письменное уведомление о событии в СММ ОБСЕ. Также Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.
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+29 Алла Новосад 5b57f84f
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Хомчак занят, готовится к родам.
Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події. Джерело: https://censor.net/ua/n3235018
Наш воін чудом залишився живим і ще невідомо , як буде загоюватися поранення , а вони повідомлення шлють ,
замість того , щоби шмальнути по кацапським виродкам , які розгулюють по нашій землі і вбивають украінців!!
или скажете что снайпер стреляет неприцельно, и ранение угрозы не несет...
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!