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Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС

На Донбассе в районе Луганского украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела вражеского снайпера.

Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что уже было направлено письменное уведомление о событии в СММ ОБСЕ. Также Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.

Читайте также: Утром наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артсистем и 120-мм минометов вблизи Водяного, потерь нет, - штаб ОС

Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС 01
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Топ комментарии
+29
Ответный огонь не открывали?
Хомчак занят, готовится к родам.
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04.12.2020 12:59
+22
Це все, на що здатні блазні при владі... Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 3497
Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події. Джерело: https://censor.net/ua/n3235018

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6492
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04.12.2020 13:03
+18
Снайпера найти и уничтожить - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3862
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04.12.2020 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Де Байрактари, чому вони не їпашать по терористам?
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04.12.2020 12:54 Ответить
Снайпера найти и уничтожить - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3862
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04.12.2020 12:55 Ответить
Искать не обязательно. Просто смешать с землей!
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04.12.2020 14:21 Ответить
Ответный огонь не открывали?
Хомчак занят, готовится к родам.
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04.12.2020 12:59 Ответить
конечно нет. ссцут бубочки
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04.12.2020 13:24 Ответить
Та зрозуміло, що снайпером підробляє Порошенко! Зриває "мир" встановлений зеленим та його 73% кодлом!!
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04.12.2020 13:03 Ответить
Це все, на що здатні блазні при владі... Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 3497
Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події. Джерело: https://censor.net/ua/n3235018

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6492
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04.12.2020 13:03 Ответить
А у гунявої шмарклі інша думка.
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04.12.2020 14:29 Ответить
По случайности, у нас перемирие!
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04.12.2020 13:05 Ответить
Просто кацапов нужно начинать мочить на их территории.
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04.12.2020 13:06 Ответить
За обстріли тяжкою артилерією, снайперами - відповідь нотами та повідомлення ми х.р знає кого, класний в нас г.внокомандір...
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04.12.2020 13:08 Ответить
Зеленский! Долго это будет продолжаться?
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04.12.2020 13:16 Ответить
Питання риторичне? Судячи по "забезпеченню" армії, допоки ВАЗеленський і його "генерали" будуть при владі.
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04.12.2020 13:21 Ответить
до конца каденции зеленского
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04.12.2020 13:25 Ответить
Про яке письмове повідомлення йдеться ?
Наш воін чудом залишився живим і ще невідомо , як буде загоюватися поранення , а вони повідомлення шлють ,
замість того , щоби шмальнути по кацапським виродкам , які розгулюють по нашій землі і вбивають украінців!!
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04.12.2020 13:19 Ответить
Швидкого одужання нашому герою.
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04.12.2020 13:22 Ответить
Так хочется, нет, не убить зельца, просто снять с него шкуру и щеголять в ней по Киеву...
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04.12.2020 13:22 Ответить
пора хомчаку еще одну квариру выдать
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04.12.2020 13:23 Ответить
Дай Боже щоб вижив, бо минулого разу теж був пораненй, а потім помер... За відповідь - мовчу. Навіть не очікую...
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04.12.2020 13:24 Ответить
Подивіться Корчинську на ютубе, вона якраз про порагених говорить
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04.12.2020 13:38 Ответить
что за перемирие когда стреляют снайперы
или скажете что снайпер стреляет неприцельно, и ранение угрозы не несет...
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04.12.2020 14:28 Ответить
Осталось проявить глубокую озабоченность.
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04.12.2020 14:34 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 5727
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04.12.2020 14:37 Ответить
**** квартальная, нужно просто прекратить стрелять? ты падло когда со своей квартальной шоблой переберешься в окопы на даунбас и покажешь как не стрелять, мразь криворожская?
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04.12.2020 16:36 Ответить
 
 