УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13425 відвідувачів онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України
3 620 24
війна (56882) поранення (2657) Донбас (21703)

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС

На Донбасі в районі Луганського український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок пострілу ворожого снайпера.

Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, о 10:46 в районі н.п. Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера зазнав поранення один український військовослужбовець. Зараз він у лікувальному закладі, його стан стабільний", - сказано в повідомленні на сторінці в Facebook.

Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук назвав причину скликання РНБО стосовно Донбасу: Вічно переконувати Росію не можемо, потрібно шукати нові шляхи

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Ответный огонь не открывали?
Хомчак занят, готовится к родам.
показати весь коментар
04.12.2020 12:59
+22
Це все, на що здатні блазні при владі... Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 3497
Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події. Джерело: https://censor.net/ua/n3235018

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6492
показати весь коментар
04.12.2020 13:03
+18
Снайпера найти и уничтожить - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3862
показати весь коментар
04.12.2020 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де Байрактари, чому вони не їпашать по терористам?
показати весь коментар
04.12.2020 12:54 Відповісти
Снайпера найти и уничтожить - СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!! Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС - Цензор.НЕТ 3862
показати весь коментар
04.12.2020 12:55 Відповісти
Искать не обязательно. Просто смешать с землей!
показати весь коментар
04.12.2020 14:21 Відповісти
Ответный огонь не открывали?
Хомчак занят, готовится к родам.
показати весь коментар
04.12.2020 12:59 Відповісти
конечно нет. ссцут бубочки
показати весь коментар
04.12.2020 13:24 Відповісти
Та зрозуміло, що снайпером підробляє Порошенко! Зриває "мир" встановлений зеленим та його 73% кодлом!!
показати весь коментар
04.12.2020 13:03 Відповісти
Це все, на що здатні блазні при владі... Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 3497
Зазначається, що вже було надіслано письмове повідомлення про подію в СММ ОБСЄ. Також Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) здійснює заходи щодо верифікації події. Джерело: https://censor.net/ua/n3235018

Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6492
показати весь коментар
04.12.2020 13:03 Відповісти
А у гунявої шмарклі інша думка.
показати весь коментар
04.12.2020 14:29 Відповісти
По случайности, у нас перемирие!
показати весь коментар
04.12.2020 13:05 Відповісти
Просто кацапов нужно начинать мочить на их территории.
показати весь коментар
04.12.2020 13:06 Відповісти
За обстріли тяжкою артилерією, снайперами - відповідь нотами та повідомлення ми х.р знає кого, класний в нас г.внокомандір...
показати весь коментар
04.12.2020 13:08 Відповісти
Зеленский! Долго это будет продолжаться?
показати весь коментар
04.12.2020 13:16 Відповісти
Питання риторичне? Судячи по "забезпеченню" армії, допоки ВАЗеленський і його "генерали" будуть при владі.
показати весь коментар
04.12.2020 13:21 Відповісти
до конца каденции зеленского
показати весь коментар
04.12.2020 13:25 Відповісти
Про яке письмове повідомлення йдеться ?
Наш воін чудом залишився живим і ще невідомо , як буде загоюватися поранення , а вони повідомлення шлють ,
замість того , щоби шмальнути по кацапським виродкам , які розгулюють по нашій землі і вбивають украінців!!
показати весь коментар
04.12.2020 13:19 Відповісти
Швидкого одужання нашому герою.
показати весь коментар
04.12.2020 13:22 Відповісти
Так хочется, нет, не убить зельца, просто снять с него шкуру и щеголять в ней по Киеву...
показати весь коментар
04.12.2020 13:22 Відповісти
пора хомчаку еще одну квариру выдать
показати весь коментар
04.12.2020 13:23 Відповісти
Дай Боже щоб вижив, бо минулого разу теж був пораненй, а потім помер... За відповідь - мовчу. Навіть не очікую...
показати весь коментар
04.12.2020 13:24 Відповісти
Подивіться Корчинську на ютубе, вона якраз про порагених говорить
показати весь коментар
04.12.2020 13:38 Відповісти
что за перемирие когда стреляют снайперы
или скажете что снайпер стреляет неприцельно, и ранение угрозы не несет...
показати весь коментар
04.12.2020 14:28 Відповісти
Осталось проявить глубокую озабоченность.
показати весь коментар
04.12.2020 14:34 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Снайпер окупантів РФ поранив українського воїна в зоні ООС - Цензор.НЕТ 5727
показати весь коментар
04.12.2020 14:37 Відповісти
**** квартальная, нужно просто прекратить стрелять? ты падло когда со своей квартальной шоблой переберешься в окопы на даунбас и покажешь как не стрелять, мразь криворожская?
показати весь коментар
04.12.2020 16:36 Відповісти
 
 